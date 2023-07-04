تنذر الأم حياتها لأطفالها، وتبذل الكثير من الجهد في رعايتهم، ما يجعلها أحيانا تستكثر الوقت أو الجهد الذي يمكن أن تخصصه لرعاية نفسها، ظنا منها أن أطفالها أولى بكل دقيقة من وقتها.

وعلى عكس الشائع عن الأمومة، ينصح الأطباء بضرورة ممارسة الأم أساليب الرعاية الذاتية وتمضية بعض الوقت بمفردها حتى تستطيع ممارسة دورها بشكل أكثر إيجابية وسلاسة من دون ضغوط قد تؤثر سلبا عليها وعلى أطفالها. فماذا تعني الرعاية الذاتية؟ ولماذا تمثل تحديا للأم؟ وكيف يمكن ممارستها؟

ماذا تعني الرعاية الذاتية؟

تعرّف "الجمعية الأميركية لعلم النفس" (APA) الرعاية الذاتية بأنها النشاطات المنتظمة التي يمارسها الشخص بهدف توفير الاهتمام الكافي بصحته الجسدية والنفسية والمعرفية.

ولا يشير هذا التعريف بالضرورة إلى نشاطات تستهلك وقتا طويلا أو استعدادات كبيرة، ويوضح موقع "مايو كلينيك هيلث سيستم" (Mayoclinic health system) أنه حتى النشاطات الصغيرة من الرعاية الذاتية أو اللطف الذاتي، يمكن أن تساعد في تقليل مشاعر الإرهاق والتوتر، وهي ضرورية جدا للأمهات بهدف تقليل الشعور بالاكتئاب الناجم عن انشغالهن في أحيان كثيرة.

مزايا الرعاية الذاتية

تعد الرعاية الذاتية أمرا مهما للأم وللطفل على حد سواء. ويذكر موقع "إف إتش إي هيلث" (FHE Health) مجموعة من المزايا التي تؤكد أهمية الرعاية الذاتية للأم وكيف تؤثر إيجابا عليها وعلى طفلها:

تحسين الصحة العامة: تؤدي ممارسة الأم الرعاية الذاتية إلى تحسين صحتها العامة، إذ تقلل من التوتر والقلق وأخطار التعرّض لمشكلات طبية مستقبلا، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو مرض السكري، من خلال تلبية جميع حاجات الجسم.

تؤدي ممارسة الأم الرعاية الذاتية إلى تحسين صحتها العامة، إذ تقلل من التوتر والقلق وأخطار التعرّض لمشكلات طبية مستقبلا، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو مرض السكري، من خلال تلبية جميع حاجات الجسم. المزيد من الوقت: تجد الأم نفسها طوال الوقت مضطرة إلى قبول كل المهمات الملقاة على عاتقها من أفراد الأسرة، بينما في حال قررت تحقيق التوازن وتوزيع المهمات والعناية بنفسها؛ ستجد مزيدا من الوقت لنفسها وتشعر بالتحسن النفسي والجسدي.

الهدوء العاطفي واحترام الذات: تؤكد الرعاية الذاتية قيمة النفس، ما قد يساعد في تعزيز التقدير للذات. وفي كثير من الأوقات، تتجاهل الأم مشاعرها من خلال محاولة الحفاظ على توازنها أثناء إدارة المنزل وتربية الأبناء، ما يؤدي إلى السخط وإرهاق المشاعر باستمرار.

الامتنان: ثقل مهمات الأمومة قد يجعل الأم تشعر بالسخط والضغط العاطفي والنفسي طوال الوقت. ومع توفير بعض الرعاية الذاتية والاهتمام بالنفس، ستشعر الأم بالامتنان للأمومة وتتطوّر علاقتها مع أبنائها بشكل صحي.

زيادة فرص رعاية الأطفال: عندما تطبق الأم أساليب الرعاية الذاتية تكون أكثر قدرة واستعدادا لرعاية الأطفال من دون شعور دائم بالإرهاق.

لماذا تعد الرعاية الذاتية تحديا كبيرا؟

ربما يكون أكبر التحديات في تطبيق أساليب الرعاية الذاتية الخاصة بالأم هو عدم شعورها بأنها تستحق ذلك، وأن طفلها أولى بكل دقيقة تنفقها في رعاية نفسها.

ويشير موقع "فيري ويل فاميلي" (Verywellfamily) إلى أن الأم تربت على وضع حاجاتها في ذيل القائمة، معتبرا أن ممارسة الرعاية الذاتية للأم لا بد أن يبدأ بالاعتقاد بأن ذلك أمرٌ حيوي وتستحقه فعلا، لأن الأمهات يتم تعليمهن أنه "كونك أُمّا جيدة، يعني التضحية برفاهيتك من أجل تلبية حاجات أطفالك".

خطورة إهمال الرعاية الذاتية

تبذل الأم كثيرا من الجهد لرعاية أطفالها وبيتها وعملها. ووسط ذلك الازدحام، تتجاهل الحصول على قسط من الراحة أو وقت مخصص لرعايتها الشخصية. لذا فإن إهمال الحاجات الخاصة للأم له عواقب سلبية عليها وعلى أطفالها، إذ يؤدي الإجهاد المزمن إلى القلق والاكتئاب والأرق والمشكلات الزوجية والابتعاد العاطفي عن الأطفال والعنف ضد الأطفال.

إستراتيجيات العناية الذاتية

تذكر مؤسسة "تشايلد مايند" (Childmind) عددا من الإستراتيجيات التي يمكن للأم اتباعها حتى تحصل على بعض الرعاية الذاتية التي تمكّنها من رعاية أطفالها وهي تتمتع بصحة نفسية وجسدية جيدة، من بينها: