4 مزايا للسباحة في ماء البحر.. ما الذي يُحذّر منه الخبراء؟

تعد السباحة في البحر والتمتع بالمياه والرمال أحد الأشياء الأساسية التي تسعد الكثيرين في الصيف، علاوة على أن مياه البحار تحتوي على العديد من المعادن والعناصر الغذائية التي تفيد البشرة وتساعد في علاج بعض المشاكل الجلدية، كما تعزز صحتنا النفسية.

فيما يلي، نقدم إليك الفوائد المحتملة للاستحمام في مياه البحر، وكيفية تجنب الآثار السلبية لأشعة الشمس على جسدك:

1- علاج المشاكل الجلدية

تعود السباحة في الماء المالح بالعديد من الفوائد على البشرة، منها علاج بعض المشاكل والأمراض الجلدية، حسبما دراسة نشرتها "المكتبة الوطنية للطب".

وأفادت الدراسة أن نقاوة المياه وخلوها من البكتيريا واحتواءها على العناصر الغذائية يزيد بزيادة عمق المياه، بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي من بينها المغنيسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، السيلينيوم، الزنك، الكبريتات.

وتعمل هذه العناصر مستحضرات تجميل طبيعية لبشرتنا، وعلاج بعض مشاكل الجلد.

ووجدت الدراسة أن مياه البحر العميقة ساعدت في علاج الذين يعانون من التهاب الجلد "الأكزيما" وتحسين أعراض التهاب الجلد وتشققه والتورم وجفاف الجلد والحكة.

وبشكل خاص، لدى المغنيسيوم فوائد عدة على الصحة العامة للجسم والبشرة، ويشتهر البحر الميت بتركيزاته العالية من المغنيسيوم، ويعتبر وجهة شهيرة لمن يرغبون في تجربة طرق علاجية بديلة للمساعدة في علاج بعض الأمراض الجلدية، حسبما ذكر موقع "بيشنت دوت إنفو".

2- تنقي وتطهر البشرة

يمكن للمياه المالحة أن تساعد في تجديد شباب بشرتك، تقشير الجلد، إزالة الخلايا الميتة التي يسبب تراكمها على الطبقة العليا للجلد في ظهور بعض أنواع حب الشباب.

وأوضح سنهال أمين، أخصائي الأمراض الجلدية لموقع "هيلث لاين" أن الماء المالح يساعد على جعل البشرة أكثر نعومة، إذ يعمل كمقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة، وهو ما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقا "كما تمتص الأملاح السموم وتخرج الأوساخ والزيوت، وتصغر المسام المتسعة".

ويمكن أيضا اعتبار ماء البحر مطهرا للبشرة لاحتوائها على الصوديوم واليود.

وذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" أن تأثير مياه البحر قد يختلف باختلاف نوع البشرة، ولذلك أوصى بالتعرض لمياه البحر مرة أو مرتين أسبوعيا ومتابعة تأثيرها على البشرة، فإذا سببت جفاف الجلد أو تهييجه، ينصح باستشارة الطبيب.

3- تخفف من الشعور بالألم

يخفف الاستحمام أو السباحة في مياه البحر آلام العضلات، وينشط الدورة الدموية، ويخفف تقلصات العضلات، ويساعد على تخفيف تصلب المفاصل في بعض الحالات الطبية.

4- تحسين صحتك العقلية

وبالإضافة إلى فوائدها على البشرة، السباحة في البحر لها تأثير إيجابي كبير على الصحة النفسية والعقلية.

وخلصت دراسة علمية نشرها موقع "ساينس دايركت" أن ممارسة الرياضة في البيئات الطبيعية والهواء الطلق، بما في ذلك السباحة بالمحيطات والبحار، لديها فائدة أكبر على الصحة النفسية والعقلية من ممارسة الرياضة في أي مكان آخر، إذ تجمع بين فوائد الرياضة والوجود في الطبيعة.

وتساعد السباحة بشكل عام على الشعور بالهدوء والاسترخاء، ولها تأثيرات على موجات الدماغ والهرمونات التي تؤثر على الدماغ بشكل إيجابي.

احتياطات لازمة

للاستمتاع بفوائد السباحة والبحر، هناك بعض الاحتياطات التي ينصح بأخذها في عين الاعتبار لحماية نفسك من بعض التأثيرات السلبية للشمس والمياه المالحة.

الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية (AAD) حذرت من التعرض لأشعة الشمس الذي قد يسبب الإصابة بالحروق، كما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوصت بضرورة الجلوس في الظل، وارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية، وملابس بأكمام طويلة وبنطلون إن أمكن، ووضع واقي الشمس مناسب لبشرتك.

محلول الماء المالح بالبيت

ذكر "ميديكال نيوز توداي" أنه يمكن صنع محلول الماء المالح في البيت، وذلك عن طريق: