كثير من الفتيات والسيدات يرفضن النزول إلى حمام السباحة والاستمتاع بالمياه في أيام الصيف الحارة خصوصا هذه الفترة التي يتعرض فيها كوكبنا لأقوى موجة حارة في التاريخ؛ ولن تكون الأخيرة.

وتتجنب النساء النزول إلى حمام السباحة بسبب الكلور الموجود في المياه، لأنه يلحق أضرارا جسيمة بالشعر خصوصا إذا كن يمارسن السباحة دائما.

الكلور يتلف الشعر لهذه الأسباب

وفقا لموقع "فورم سويم" (Form Swim)، يزيل الكلور الزيوت الطبيعية (الزهم) التي ينتجها جسمك لحماية شعرك. وبالإضافة إلى تهيج البشرة وفروة الرأس يسبب الكلور الانقسام في الشعرة وتجريدها من الرطوبة الطبيعية وتغيير لون الشعر الطبيعي، كما أنه يضعف الشعر، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف.

ويعد الأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من الشعر أكثر عرضة لتلف الكلور من غيرهم. وهذا يشمل الشعر الرقيق أو الناعم أو الشعر المصبوغ والشعر الأبيض، أو الشعر المعالج بالكيميائيات والشعر الجاف والشعر المتضرر.

ويمكن للكلور أن يضفي صبغة خضراء على الشعر الفاتح ويجعل معظم الشعر جافا وهشا بمرور الوقت، كما يعمل الكلور على تآكل الطبقة الواقية للشعر ببطء مما يجعله متشابكا.

ويمكن للكلور أيضا أن يكسر الأحماض الأمينية في شعرنا ويتسبب في استنفاد قوته الطبيعية. كما أنه يزيل الميلانين الطبيعي من خيوط الشعر؛ وهذا جزء من سبب تفتيحه وتحويل لونه إلى الأخضر.

أما عن سبب تحويل الكلور الشعر إلى الأخضر، وهو لون غير محبوب على الإطلاق ويطلق عليه لون "شعر السباحين"؛ فذلك لأن الكلور يرتبط بالنحاس والمنغنيز والحديد والمعادن الصلبة الأخرى في مياه حمامات السباحة والتي يمكن أن تلون شعرك بظلال من اللون الأخضر الباهت والرمادي؛ خاصة إذا كان شعرك فاتح اللون.

حماية الشعر من الكلور

رغم الدمار الذي قد يسببه الكلور لشعرك خصوصا لو أنك تستخدمين حمام السباحة يوميا، فإنه من السهل التخلص من هذه المادة في الشعر من خلال اتباع خطوات العناية والعلاج التالية:

شراء قبعة سباحة مناسبة: ابحثي عن قبعة سباحة مصنوعة من السيليكون والتي تتميز بخفة الوزن وقابلية التهوية والراحة على رأسك. ويجب ألا يتسبب غطاء الرأس الجيد في التسبب في الصداع أو تآكل الشعر. ولتحقيق أقصى استفادة من قبعتك، تأكدي من أن كل شعرك مدسوس تحتها قبل دخول حمام السباحة.

انقعي شعرك بالماء النظيف قبل دخول حمام السباحة: ينصح الخبراء بغسل شعرك تماما بالماء النظيف قبل النزول إلى حمام السباحة، حيث إن ذلك يقلل من كمية الماء المضاف إليه الكلور الذي يمتصه شعرك بمجرد دخول حمام السباحة.

ضعي زيت جوز الهند وزيت الزيتون والزيوت الطبيعية الأخرى على شعرك: فكري في وضع واقي من الكلور يظل فترة طويلة على شعرك. ولأن الزيوت لا تختلط بالماء، فيمكنك استخدام الزيوت الطبيعية بما في ذلك زيت جوز الهند وزيت الزيتون كطبقة واقية لمنع الكلور والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في حمامات السباحة من أن تمتص بكثرة في خصلات شعرك.

اشطفي شعرك فورا بعد السباحة: حتى لو لم تستحمي بالكامل في غرفة تغيير الملابس بعد السباحة، على الأقل اشطفي شعرك. سيؤدي ذلك إلى بدء عملية إزالة الكلور ويساعد على منع تراكم المواد الكيميائية من حمام السباحة على المدى الطويل.

جففي شعرك: وفقا لموقع "جو آسك آليس" (go ask alice)، فإنه لا يجب فرك الشعر أثناء تجفيفه بعد الخروج من حمام السباحة، ولكن اربتي عليه أو اعصريه برفق أو لفّيه بمنشفة. كما يمكنك تجفيف شعرك بالمجفف على إعدادات متوسطة أو باردة. ومن الضروري كذلك أن تستخدمي مشطا واسع الأسنان وليس فرشاة لفك تشابك الشعر المبلل.

إزالة الكلور من الشعر بالوصفات المنزلية

هناك بعض الوصفات المنزلية لإزالة الكلور من الشعر وهي:

عجينة صودا الخبز: اخلطي نصف كوب من صودا الخبز مع كمية كافية من الماء لتكوين عجينة سائلة. ضعي المعجون على الشعر الرطب ودلّكيه من فروة رأسك حتى أطراف الشعر. ثم اشطفي المعجون باستخدام الماء النظيف والشامبو.

وتساعد صودا الخبز في معادلة الكلور وإزالة أي لون أخضر يترسب بسبب الكلور. ونظرا لتسبب صودا الخبز بجفاف الشعر استخدمي بلسما مرطبا بعدها.

اغسلي شعرك بخل التفاح: يمكن أن يعمل خل التفاح مثل الشامبو المنقي بعد السباحة. ما عليك سوى صب حوالي نصف كوب، حوالي 60 مليلترا، من خل التفاح على رأسك أثناء الاستحمام. استخدمي أصابعك لتوزيعه من فروة رأسك إلى الأطراف ثم اشطفي الخل بالماء الدافئ النظيف.

لا داعي للشامبو: بعد استخدام الخل، ولكن إذا كانت رائحة الخل تزعجك فاستخدمي البلسم للتخلص من الرائحة. وإذا كنت تسبحين بشكل منتظم يفضل استخدام منتج لإزالة الكلور وليس الخل.

منتج الطماطم: يمكن استخدام معجون الطماطم أو الكاتشب أو عصير الطماطم من خلال وضع طبقة رقيقة منه على الشعر الرطب من فروة الرأس حتى الأطراف. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطف شعرك جيدا في الحمام. وبمجرد شطف الماء، اغسلي شعرك بالشامبو واتبعي روتينك المعتاد للعناية بالشعر.

ويُعتقد أن اللون الأحمر لمنتجات الطماطم مفيد بشكل خاص في تحييد اللون الأخضر الذي يمكن أن يتركه الكلور على الشعر الفاتح.

عصير الليمون والصودا: اخلطي عصير ليمونة مع رشة من الصودا في وعاء صغير وصبيها على شعر جاف أو رطب ومشطيه بمشط واسع الأسنان لتوزيع المنتج بالتساوي. اتركي الخليط لمدة 3-5 دقائق ثم اشطفي شعرك جيدا في الحمام ومن ثم استخدمي الشامبو المعتاد. ويجب تجنب هذا العلاج إذا كانت فروة رأسك جافة أو متشققة أو متهيجة أو قشرية.

اللجوء إلى المنتجات الطبية

شامبو خال من الكبريتات: وفقا لموقع "مان آديكتس" (Maneaddicts)، فإن الشامبو الخالي من الكبريتات يساعد في منع تراكم الكلور على الشعر. وقد لا يرغب البعض في استخدامه نظرا لعدم تكوينه رغوة؛ لكنه بالتأكيد أفضل للشعر، حتى إن معظم أنواع الشامبو عالية الجودة الموجودة في السوق خالية من الكبريتات الآن.

شامبو السباحة أو الشامبو المزيل للكلور: وهو نوع من الشامبو مصمم خصيصا للمساعدة في إزالة الكلور وأي صبغة خضراء ناتجة. اغسلي شعرك جيدا بشامبو السباحة في أسرع وقت ممكن بعد الخروج من حمام السباحة. وتأكدي من تحويل الشامبو إلى رغوة واتركيه لمدة دقيقة قبل شطفه تماما.

وإذا كان شعرك مصبوغا، يمكنك دائما استبدال شامبو السباحة بشامبو منقي آمن للون. كما سيساعدك استخدام البلسم بعد الشامبو على التخلص من أي تشابك والحفاظ على نعومة شعرك.

ويتوفر هذا الشامبو في معظم الصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل والعناية بالشعر وبائعي التجزئة عبر الإنترنت.

استخدام بخاخ إزالة الكلور: تبيع بعض متاجر ألعاب القوى ومحلات السباحة بخاخات إزالة الكلور، وتستخدم أثناء الاستحمام بعد شطف شعرك وقبل الشامبو من خلال رش كل شعرك بالبخاخ. بعد ذلك استخدمي الشامبو المعتاد لشطف الرذاذ.

العلاج المتخصص: توفّر بعض الشركات التي تصنع شامبو السباحة علاجات خاصة. مثل عبوات من علاج يشبه المسحوق تدلّكيه على شعرك أثناء الاستحمام. اتركيه لمدة 2-3 دقائق قبل غسله.

ويمكن استخدام هذه العلاجات أو منتجات إزالة الكلور الأخرى.