وسط الملابس والصناديق وألعاب أطفالك وأواني مطبخك، قد تشعرين كأنك تغرقين في عدد لا محدود من الأغراض التي عليك تعبئتها عند الانتقال إلى بيتك الجديد، ولا تعلمين من أين تبدئين ومتى تنتهين من هذه المرحلة الانتقالية.

ويزيد هذه المرحلة صعوبة وجود العديد من الأغراض المخزنة التي لم تستخدميها ولم تحتاجي إليها منذ أشهر أو سنوات، وأخرى نسيت أصلا أنها لديك. ولتسهيل تجميع متعلقاتك، يجب أولا التخلص من الأشياء غير الضرورية أو التي لم تعد نافعة، ونقل أغراضك المهمة فقط معك إلى بيتك الجديد. وفي ما يلي بعض النصائح لتسهيل الانتقال وفرز الأغراض:

الإعداد المبكر

بدء تصنيف وحزم أغراضك مبكرا هو أول خطوة لتسهيل الانتقال وتخفيف الشعور بالضغط والإجهاد، وتجنب الاضطرار إلى جمع كل الأمتعة؛ الضروري منها وغير الضروري، بسبب ضيق الوقت.

تدوين المهام

خصصي دفترا لكتابة كل المهام التي تودين القيام بها، وحددي الخطوات اللازمة لها، والوقت المناسب لتنفيذها إذا أمكن ذلك.

تحديد الأولويات

يمكنك البدء بتعبئة الأشياء الكبيرة وتلك التي لا تستخدمينها كل يوم، ثم الانتقال إلى الأشياء التي لن تحتاجيها قبل موعد النقل، وأخيرا قبل الانتقال فورا يمكنك تعبئة الأشياء المستخدمة يوميا.

تقسيم المهام

يسمح لك البدء مبكرا بتقسيم المهام على أيامك وتجنب العجلة والإجهاد، ويمكنك تقسيم حزم الأمتعة بتخصيص يوم أو يومين لكل غرفة.

واحرصي على أن يكون اليوم مخصصا فقط للغرفة التي تحددينها؛ بحيث تعملين على ترتيبها والتخلص من الزوائد بها وحزم الأغراض التي لا تستخدمينها يوميا، ثم الانتقال إلى الغرفة التالية، وهكذا تشعرين بالإنجاز دون الشعور بالضغط النفسي والجسدي.

التخلص من الأشياء القديمة

الانتقال إلى بيت جديد هو فرصتك للتخلص من كل الأشياء التي مرت عليها أشهر أو سنوات ولم تستخدميها وتسبب لك فوضى مزعجة وتعطلك عند تنظيف البيت، ولم تترك مكانا للأغراض المهمة، وهذا ما عليك التخلص منه في كل جزء من البيت:

المطبخ: تخلصي من الأجهزة الكهربائية المعطلة والأواني غير المستخدمة أو التي اشتريت بديلا عنها، وتحققي من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المخزنة للتخلص من المنتهي منها، والأواني والمقالي المخدوشة، والحاويات البلاستيكية الزائدة.

الحمام: تخلصي من المناشف القديمة التي لم تعد صالحة للاستخدام، والأدوية ومستحضرات التجميل ومعدات التنظيف المنتهية الصلاحية أو التي اشتريتها ولم تناسبك وظلت مخزنة عندك.

المكتب: إذا كان لديك مكتب في البيت أو مكتبة تحتفظين فيها بأوراقك يجب فرزها أيضا، وحاولي التخلص من الأوراق القديمة والدفاتر الممتلئة، وخزانات الملفات المتهالكة، والأقلام البالية، وأجندات التقويم الخاصة بالأعوام السابقة، ومعدات الكمبيوتر القديمة.

غرفة المعيشة: تخلصي من قطع الأثاث التالفة وغير المناسبة لبيتك الجديد، والأجهزة القديمة؛ مثل الراديو ومشغل "دي في دي" (DVD) القديم والأقراص المدمجة التي لم تعد صالحة للاستخدام، وإطارات الصور الفارغة، والمجلات والكتب القديمة.

غرفة النوم: الملابس القديمة والتي مر عليها عام دون ارتدائها، وأحذية الرياضة المتهالكة، وزجاجات العطر الفارغة وعلب الهدايا المخزنة، والبطانيات وملاءات الأسرّة غير المستخدمة.

غرفة الأطفال: نظفي خزانة أطفالك وتخلصي من ملابسهم الصغيرة والممزقة، ومعها يمكنك التبرع بالألعاب القديمة والكتب المدرسية الخاصة بالأعوام السابقة.

المخزن: السجاد القديم والأثاث المحطم وأدوات التصليح المخزنة، واللوحات الجدارية المكسرة، ومعدات الرياضة التي لا تحتاجينها؛ يمكنك بيعها أو التبرع بها.

استخدمي 3 صناديق

قبل بدء الفرز، أخرجي كل شيء من الخزانات والصناديق وفرّغي كل الحاويات حتى يصبح كل شيء أمامك وتقومي بالفرز مرة واحدة.

وإحدى الطرق الفعالة عند فرز الأغراض هي تقسيمها إلى 3 أقسام:

القسم الأول: للأشياء التي تحتاجينها معك.

القسم الثاني: خاص بالأغراض الجيدة ولكن لم تعودي تحتاجينها ويمكنك التبرع بها.

القسم الثالث: هو للأمتعة التي عليك التخلص منها.

صناديق بألوان مختلفة

استخدمي أقلام الألوان وضعي بها علامات على الصناديق لتفريقها قبل أن تختلط جميعا عند الانتقال.

على سبيل المثال يمكنك استخدام الألوان الأحمر والأخضر والأصفر؛ الأول لصناديق الأغراض التي ستتخلصين منها، والثاني للأغراض التي ستذهب إلى التبرعات، والثالث للأغراض التي ستنتقل معك.

ويمكنك استخدام ألوان أخرى لتخصيص الأغراض أكثر، وذلك باختيار لون لكل غرفة، مثل استخدام اللون الأزرق لتمييز الصناديق الخاصة بك، واللون البرتقالي لصناديق غرفة الأطفال، وهكذا.

افصلي صندوق الضروريات

أحضري صندوقا أو أكثر منفصلين عن بقية أغراضك وخصيصها للأغراض المهمة التي تحتاجينها فور الانتقال؛ مثل ورق الحمام والصابون وفرشاة الأسنان، حتى لا تضيع وسط عشرات الصناديق الأخرى.

تجنبي التفكير بطريقة "ماذا لو؟"

الاستغناء عن الأغراض ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كنتِ ممن يحبون التمسك بالأشياء لارتباطها بالذكريات، ولكن هل حقا تحتاجين كل هذه الأغراض؟

الإجابة عن هذا السؤال قد تكون صعبة، لكنها ضرورية للتخلص من الفوضى وتنظيم بيتك الجديد.

ولذلك حاولي تجنب تخزين الأشياء غير الضرورية لاعتبار "ماذا لو احتجتها؟"، لن يساعدك ذلك في التخلص من الزوائد، وكوني صادقة مع نفسك وواقعية قدر الإمكان، وتجنبي نقل الفوضى إلى بيتك الجديد.

خلال الفرز قد تجدين نفسك عالقة أمام بعض الأغراض ولا يمكنك اتخاذ قرار تجاهها. وللحفاظ على وقتك، حددي مدة لكل غرض (لا تتعدى 5 دقائق على سبيل المثال)، وخصصي صندوقا للأشياء التي تحتاج إلى وقت للتفكير أكثر من 5 دقائق، ثم عودي لها فيما بعد.

اطلبي المساعدة عند الحاجة

فكري في طلب المساعدة إذا تعثر عليك الأمر بمفردك، يمكنك الاستعانة بشركات النقل أو الأهل والأصدقاء لمساعدتك في تعبئة الأغراض وتخفيف الأعباء عنك وتوفير الوقت.