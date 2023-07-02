"المكسرات الكذابة".. بديل اقتصادي باستخدام الفول السوداني

يعد التباين والمزج الذكي بين المقادير المختلفة والمتنوعة أحد أهم العوامل بالنسبة للطهي الجيد، خاصة في ما يتعلق بالحلويات. ففي حين أن هناك بالتأكيد تفضيلا خاصا للأطباق الكريمية الناعمة، لكن كثيرين يشعرون بمذاق وقوام أغنى عندما تُضاف بعض المكونات الهشة والمقرمشة للأطباق الحلوة المختلفة، مما يضفي استمتاعا خاصا للعديد من وصفات الحلويات.

وبداية من الكعك والبسكويت وصولا إلى وصفات الحلوى الشرقية مثل المهلبية والبسبوسة وغيرها، يمكن تحسين الطعم والقوام بصورة جذرية بمجرد إضافة قليل من القرمشة، وهنا تأتي المكسرات على رأس قائمة المكونات التي قد تجعل الطبق استثنائيا بخطوة واحدة.

ورغم أهميتها في المطبخ وكونها متعددة الاستخدامات، فإن المكسرات تظل من أغلى المكونات التي يمكن استخدامها في تحضير الوصفات، مما يدفع كثيرين إلى الاستغناء عنها على حساب جودة الحلويات، فما الحل؟

لماذا ترتفع أسعار المكسرات؟

أولا، من الضروري معرفة لماذا المكسرات باهظة الثمن في مختلف دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط والدول العربية.

هناك عديد من الأسباب التي تجعل المكسرات من أغلى أنواع المحاصيل والمنتجات الغذائية، وذلك لأنها تتطلب بيئة معينة وظروفا مناخية خاصة للغاية لكي تتم زراعتها في دول محدودة حول العالم، الأمر الذي يسهم في زيادة كلفة البيع على المستهلك.

علاوة على ذلك، عادة ما يكون هناك تدنٍ في كميات الحصاد الناتجة من رقعة زراعية واسعة، كما أن متطلبات زراعة المكسرات في ما يتعلق بطرق العناية والاهتمام والحماية من الآفات مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى تستلزم كثيرا من العمالة اليدوية ذات الخبرة، مما يسهم في زيادة كلفة المكسرات عند وصولها للمستهلكين.

بدائل أوفر للمكسرات.. باستخدام المكسرات!

لمواجهة مشاكل غلاء المكونات، طور عديد من الخبراء في الطهي وتحضير الطعام بعض الحيل الذكية التي من شأنها التوفير في مكونات تحضير المواصفات، وفي الوقت نفسه عدم المساومة على جودة وقوام الأطباق.

لذلك بات من الشائع في الآونة الأخيرة استخدام عديد من المطابخ ومتاجر الحلويات المتخصصة أنواعا من المكسرات المتوفرة بأسعار معقولة كبديل في الطهي عن النوعيات الباهظة، وذلك بمجرد إضافة بعض التعديلات على المذاق واللون والرائحة، مع أقل قدر ممكن من الاختلاف في النتائج النهائية.

هذه البدائل الاقتصادية أصبحت معروفة باسم "المكسرات الكاذبة"، وذلك لأنها في الواقع تعتمد بشكل كبير على الفول السوداني غير المحمّص، الذي عادة ما يتوفر بأسعار معقولة وفي متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

وفي ما يلي نستعرض بعض وصفات "المكسرات الكذابة" وطريقة التحضير بمكونات اقتصادية ستحقق نتائج نهائية قريبة جدا لمعظم أطباق الحلويات عند الاستخدام.

وصفة "الجوز الكذاب"

باستخدام نصف كيلوغرام من الفول السوداني غير المحمّص وقليل فقط من مكسرات الجوز (عين الجمل) المفروم غير المحمص أيضا، يمكن تحضير كمية كبيرة من المكسرات البديلة للجوز المفروم في الوصفات من دون فرق يُذكر في القوام أو المذاق تقريبا.

وبعد فرم المكونات بشكل مجروش منعا لتحولها إلى عجين، يتم فرد الخليط في صينية مسطحة على ورق الزبدة بحيث يكوّن طبقة واحدة رفيعة ومتساوية.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة عالية (180-200 درجة مئوية)، لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، حتى تتحمص المكسرات، ثم يُترك المزيج ليبرد كليا، ويُحفظ في برطمان زجاجي محكم الغلق لحين الاستخدام.

وصفة "الفستق الكذاب"

باستخدام نصف كيلو من الفول السوداني غير المحمص، وعبوة من مذاق الفستق الحلبي المباعة في المتاجر ومحلات العطارة، يمكن تحضير كمية من بديل الفستق في وصفات الحلويات بشكل قريب جدا من المقادير الأصلية، مع استخدام ملون طعام سائل أخضر لتحقيق الشكل المطلوب.

وبعد فرم الفول غير المحمص بشكل خشن، تُضاف ملعقة صغيرة من النكهة المركزة ونصف ملعقة صغيرة من اللون وتُفرم مجددا بشكل مجروش.

بعدها يتم فرد "الفستق الكذاب" في صينية مسطحة على ورقة زبدة بحيث يكون طبقة واحدة رفيعة، ويدخل الفرن الساخن لمدة 10 دقائق حتى مرحلة التحميص، على حرارة بين 180 إلى 200 مئوية.

يخرج الفستق من الفرن ويترك ليبرد ثم يحفظ في برطمان زجاجي.

وصفة "اللوز الكذاب"

بالطريقة ذاتها، يتم فرم نصف كيلوغرام من الفول السوداني غير المحمص بالقوام المطلوب حسب الرغبة، مع إضافة زيت اللوز المركز أو ما يُعرف أحيانا في بعض المتاجر الكبرى أو محلات العطارة باسم "روح اللوز"، على ألا يتم وضع أكثر من ملعقة شاي صغيرة لكي لا يؤدي لمذاق مر.

بعدها يتم فرد المزيج المفروم في صينية مسطحة على ورق الزبدة، وتوضع في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تفوح رائحة التحميص، وذلك على حرارة بين 180 إلى 200 مئوية.

وبشكل عام، من الضروري الاحتفاظ بالمكسرات الكذابة المفرومة في وعاء زجاجي محكم الغلق لكي لا تصاب بالرطوبة وتتعفن أو تفقد هشاشتها وقرمشتها وتفقد معظم النكهة بسبب التعرض للهواء.