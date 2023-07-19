بيروت– يقوم الأهل بالدور الأهم في بناء شخصية أبنائهم المراهقين، وغالبا ما يكون ضعف شخصية هؤلاء الأبناء راجعا إلى أخطاء تربوية يرتكبها الآباء والأمهات في حقهم.

ويؤدي إهمال الأهل مرحلة المراهقة إلى اكتساب عداء الابن وإصابته بالإحباط، فيوجّه مشاعره السلبية تجاههم في شكل تطاول وتمرّد وعناد، ويبحث عن تقديره الذاتي في سياقات خاطئة، مثل إدمان الألعاب الإلكترونية وغيرها.

لذا، ينصح المختصون كلا من الأب والأم بتعلم كيفية بناء شخصية قوية للمراهق حتى لا يقع فريسة الأخطار المذكورة آنفا، وأن يكونا الأساس في تعزيز الصفات الإيجابية لابنهم ليصبح شخصا فعّالا في المجتمع، متمتعا بصحة جيدة جسديا وعقليا وعاطفيا.

تقوية الشخصية

وفي هذا الصدد، ترى المتخصصة النفسية ألين حشيشو أن كثيرا من المراهقين يواجهون مشكلات تتعلّق بالخجل، وقلة الثقة بالنفس، أو التنمّر، مما يؤثر سلبا في شخصياتهم.

وتنصح الآباء والأمهات باتباع الخطوات التالية لتقوية شخصية أبنائهم المراهقين:

أولا: على الأهل التحدث بصراحة مع المراهق ومناقشة سلوكه السلبي، وإخباره بأنهم يهتمون بمشاعره. ربما لا يتقبل المراهق "الأوامر"، لكنه سيقدّرها إذا ناقش والداه معه موضوعا من خلال شرح عواقب إجراء ما، وجعله يتخذ القرار الصحيح.

ثانيا: المشاركة في نشاطات اجتماعية ذات نفع عام، كالتطوع في جمعية مدنية تعنى بخدمة الناس، وأيضا صقل اهتماماتهم وهواياتهم عبر المشاركة في نشاطات رياضية وفنية.

ثالثا: منحهم الشعور بالاطمئنان، وأن أهلهم موجودون من أجلهم وسيقدمون المشورة لهم عند الحاجة.

رابعا: إفهام المراهق بأن الدخان والنارجيلة (الشيشة)، وما شابههما، عادات سيئة ومضرّة صحيا.

خامسا: يُنصح بمراقبة أجهزة الهواتف الخاصة بالمراهقين، وتحديد أوقات وأماكن معينة للحصول عليها خلال اليوم، ومنع دخول الهاتف مع المراهق إلى غرفة النوم، والابتعاد عنه في أثناء وقت العائلة، إذ إن تعلّق الطفل بالإلكترونيات يؤدي إلى انسحابه من المجتمع المحيط به، ويجعله يعيش في عالم خيالي، بعيدا عن الواقع، ومن ثم ينعكس ذلك سلبا على نموه الفكري والنفسي.

سادسا: المظهر الجيد يُكسب المراهق ثقة أكبر في نفسه، لذا، ينبغي على الوالدين تأمين عوامل الأناقة في ملابس أبنائهم، مما يُمكّنهم من الظهور الجيد.

كما يفضل تشجيع المراهق على ممارسة الرياضة التي تُكسبه مظهرا جذابا، ومساعدته في تعلم الهوايات التي يحبها وممارسة النشاطات التي يفضلها. وهذا بلا شك يعزّز تطوّره العقلي والنفسي، ويعد عاملا مهما في بناء شخصية قوية للمراهق.

سابعا: المحافظة على النظام الغذائي الصحي، فالوجبات السّريعة تسهم في زيادة وزن المراهق، في حين تسبّب المشروبات الغازية تلفا في خلايا الدّماغ.

ثامنا: مساعدة المراهق على التخلّص من الخجل، وهي صفة تؤذي صاحبها.

تاسعا: احترام خصوصية الأبناء، لما في ذلك من فائدة كبيرة في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتقوية شخصيتهم.

عاشرا: عند قيام الأبناء بعمل ما عن طريق الخطأ، فإنه يجب تحفيزهم على المحاولة مرارا وتكرارا، وتعليمهم بأن جميع الأشخاص يرتكبون الأخطاء.

البناء

حسب موقع "كريدي هيلث"، ينبغي للوالدين معرفة كيفية بناء شخصية قوية للمراهق تمكّنه من مواجهة التحديات والتغلب على العقبات والتعامل مع الصعوبات وعدم الاستسلام للفشل أبدا. وفي هذا السياق، يقدّم الموقع النصائح التالية: