يحذر الخبراء من أن إدمان النيكوتين في سن مبكرة لا يجعل الإقلاع عن التدخين أكثر صعوبة فحسب، بل يمكن أن يتسبب في إعادة تشكيل الدماغ وإدمان مواد أخرى في المستقبل، وتزداد المخاطر في حال الإقبال على السجائر الإلكترونية التي يحتوي بعض منها على ضعف تركيز النيكوتين الموجود في السجائر العادية.

ونقل موقع "آي كير" (iCare) دراسة تؤكد أن التعرض للنيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية يعد إدمانا مثيرا للقلق لدى المراهقين ويزيد من خطر التدخين لديهم 4 أضعاف.

كما أن أجهزة التدخين الإلكترونية (Vape) تطلق العديد من المواد السامة في الجسم، وقد يمر المراهقون بتجربة أعراض الانسحاب أثناء محاولتهم التخلص من هذه العادة.

إضافة إلى ذلك، لا تتوفر دراسات طويلة الأجل بشأن مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي بين مستخدمي السجائر الإلكترونية.

لماذا يتخذ المراهقون قرارات خاطئة؟

قد تتعجب من سبب إقبال المراهقين على تدخين السجائر الإلكترونية رغم مخاطره المعلنة، ووفقا لموقع "بيرنتس" (Parents)، فإن فترة المراهقة تتفق غالبا مع القرارات السيئة، فمن الناحية العصبية لا تزال أجزاء الدماغ المسؤولة عن الحكم الجيد وقرارات التخطيط في مرحلة النمو، كما أن المراهقين في مرحلة يحاولون فيها اكتشاف العالم خارج إطار أسرهم ومع أصدقائهم.

وتعد الوقاية أفضل وسيلة دفاع للآباء والأمهات الذين يريدون إبعاد أبنائهم عن التدخين الإلكتروني، وهنا نصائح لإبعاد خطر السجائر الإلكترونية عن أبنائك:

ثقف نفسك: يجب على الآباء أن يعرفوا كل ما هو متعلق بالسجائر الإلكترونية والمخاطر التي تنطوي عليها.

يجب على الآباء أن يعرفوا كل ما هو متعلق بالسجائر الإلكترونية والمخاطر التي تنطوي عليها. التحاور مع الأبناء: تحدث إلى أطفالك عن الآثار الضارة للتدخين الإلكتروني. استمع قدر المستطاع وحاول ألا تلقي محاضرات، واسألهم أسئلة مفتوحة عن رأيهم في التدخين الإلكتروني.

كن قدوة: إذا كنت مدخنا فابذل قصارى جهدك للإقلاع عن التدخين وإذا كنت لا تستطيع التوقف التزم بعدم التدخين أمام أطفالك.

منزل خال من التدخين: لا تسمح للأصدقاء أو العائلة بالتدخين في منزلك.

قواعد واضحة: وضح لأبنائك بشكل قاطع أن التدخين الإلكتروني مرفوض ولا رجعة في ذلك.

ما الحل؟

إن الطريقة التي يتفاعل بها أحد الوالدين عندما يكتشفون أن طفلهم يستخدم السجائر الإلكترونية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سلوكهم فيما بعد.

وينقل موقع "هيلث لاين" (Healthline) عن معالج المراهقين جون موبر قوله إن "آخر شيء نريد أن يفعله الآباء هو المبالغة في رد الفعل.. ما نبحث عنه هو استجابة هادئة ومعقولة".

ويوضح موبر قائلا إننا كآباء نحب أطفالنا وهذا الحب يمكن أن يخلق الكثير من القلق بشأن كونهم بخير. وهذا القلق قد يقودنا إلى الذعر والصراخ وسحب ألعاب الفيديو الخاصة بهم ووضعها في مكان مغلق. وفي حين أن هذا قد يمنع المراهق من استخدام السجائر الإلكترونية على المدى القصير فإنه يمكن أن يولّد الاستياء تجاهك كولي.

وينصح موبر بوضع عواقب لهذا السلوك، ولكن يجب أن يتم ذلك بهدوء وبشكل عقلاني. حيث إن المراهقين يستغرقون وقتا للتعبير عن أنفسهم ويجب على الآباء منحهم مساحة لقول ما يريدون.

ويطلب موبر من الآباء تقييم ابنهم لمعرفة ما إذا كان لديه إدمان للنيكوتين أم لا، لأن الابن قد يرغب في التوقف ولكنه يواجه صعوبة حقيقية في القيام بذلك. إن التحقق من ذلك والتحدث عن الخيارات التي تساعدهم على التغلب على الإدمان يمكن أن يكون أكثر فاعلية من مطالبتهم بالتوقف.

كيف تجري حديثا مع ابنك المدخن؟