آمنة ورخيصة وفعالة.. إليكِ منظفات من مكونات طبيعية لمريضات الحساسية

تزعجنا أعمال التنظيف، ليس فقط لمشقة تلك المهام ولكن لكونها تتسبب في ظهور أعراض تحسسية بعد الانتهاء من التلميع والتطهير أيضا.

فلا تتسبب المنظفات الكيميائية في التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الصدر فحسب، بل أكدت جمعية الرئة الأميركية قدرتها على إصابتكِ بالربو وأمراض تنفسية مزمنة نتيجة شم الغازات المنبعثة منها، كما ربطت وجود كلوريد الميثيلين في بخاخات التنظيف بتعطيل الغدد الصماء والإصابة بسرطان الثدي.

لذلك، نقدم لكِ بدائل طبيعية آمنة، وغالبا ما تكون أرخص من منتجات التنظيف التقليدية، ويمكنك صنعها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.

بدائل طبيعية في مطبخك

هناك بدائل آمنة عدة لمنتجات التنظيف وتعد فعالة في تنظيف وتعقيم الأسطح، ونعرض لك هنا بعض الأمثلة:

الخل: يعد الخل الأبيض حمضا طبيعيا وفعالا في تنظيف وتطهير الأسطح والملابس، إذ يمكنه إزالة البقع والشحوم عند إضافته إلى غسالة الملابس، ولا تفوتك دورة تنظيف حوض غسالة الملابس بالخل، لمنع تراكم الوبر والبكتيريا داخل الغسالة.

صودا الخبز: تعمل صودا الخبز أو "البيكنغ باودر" عمل المواد الكاشطة للأوساخ الثقيلة من فوق الأسطح بفضل بيكربونات الصوديوم، فتتفاعل صودا الخبز جيدا مع الأوساخ، كما يمكنك استخدامها لإزالة الروائح الكريهة من الأحواض والأجهزة الكهربائية، مثل غسالة الأطباق والفرن والثلاجة.

الليمون: نعرف مدى قوة الليمون أمام أصعب الروائح والبكتيريا، لكن عليك تجربته في إزالة البقع من الأقمشة.

الزيوت العطرية: لا تضيف الزيوت العطرية رائحة جيدة للمنزل فقط، بل يتميز زيت شجرة الشاي واللافندر والنعناع بخواص مضادة للبكتيريا والفطريات وطاردة للحشرات.

الصابون القشتالي: تشتهر دول المغرب العربي بإنتاج الصابون القشتالي، وهو متوافر في الأسواق بأسماء مختلفة، مثل "صابون كستالي" و"صابون زيت الزيتون"، ويباع في حالة صلبة أو سائلة، ويعد الصابون القشتالي صابونا نباتيا بنسبة 100%، وهو فعال في إزالة الشحوم والأوساخ وآمن على البشرة.

منظفات متعددة الأغراض

قدم مركز أبحاث سرطان الثدي البريطاني بعض الوصفات البسيطة لتحضير منظفات منزلية آمنة من أجل كل الأغراض وبتكلفة لا تقارن بسعر المنتجات الكيميائية، مثل:

منظف لكافة الأغراض: اخلطي كوب ماء وكوب خل أبيض مع 10 قطرات من زيت عطري، وامزجي المكونات جيدا في بخاخة، ورجي البخاخة قبل كل استخدام.

اخلطي كوب ماء وكوب خل أبيض مع 10 قطرات من زيت عطري، وامزجي المكونات جيدا في بخاخة، ورجي البخاخة قبل كل استخدام. منظف للزجاج: اخلطي كوب ماء مع ربع كوب خل أبيض وربع كوب كحول أحمر وضعي المحلول في زجاجة، ورجي الزجاجة جيدا قبل الاستخدام.

اخلطي كوب ماء مع ربع كوب خل أبيض وربع كوب كحول أحمر وضعي المحلول في زجاجة، ورجي الزجاجة جيدا قبل الاستخدام. منظف الحمام: اخلطي نصف كوب من صودا الخبز مع ربع كوب من الصابون القشتالي السائل و10 قطرات من زيت عطري، ضعي المكونات في وعاء وامزجيها جيدا حتى يتشكل معجون سهل الفرد، ضعي المعجون على السطح المراد تنظيفه، ثم افركيه بفرشاة ثم امسحي المعجون بالماء.

منظف للأرضيات: ضعي لترا من الماء الدافئ في دلو ونصف كوب من الخل الأبيض وربع كوب من الصابون القشتالي السائل و10 قطرات من زيت عطري، وقلّبي المكونات قبل غمر ممسحة الأرضيات في المنظف.

ملمع الأخشاب: يمكنك صنع ملمع خشب آمن عن طريق مزج نصف كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح إذا كنت تنظفين خشبا داكن اللون مع ربع كوب زيت زيتون عضوي وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الجلسرين النباتي العضوي و30 قطرة من زيت اللافندر، امزجي المكونات في بخاخة ورجيها جيدا قبل رشها على الخشب ثم اتركي المنظف بضع دقائق على الخشب لتتحلل الأوساخ اللاصقة، وافركيه بعد ذلك بقماش "ميكروفايبر".

يمكنك صنع ملمع خشب آمن الخشب تنظيف الأرضيات الخشبية "باركيه": يمكنك إضافة كوبين من الماء الدافئ إلى الوصفة السابقة أو استخدام الشاي الأسود لفاعليته في إزالة الغبار وتلميع الخشب، ليس عليك سوى نقع 3 أكياس من الشاي الأحمر لكل كوب ماء دافئ، واتركيه لمدة 15 دقيقة واستخدميه بعد أن يبرد تماما.

ضعي في اعتبارك أن تلك الوصفة مثالية للأخشاب الطبيعية فقط، ولا تصلح لأرضيات خشب لامينيت، والتي نعرفها بأسماء مثل "إم دي إف" (MDF) أو "إتش دي إف" (HDF) أو الخشب المضغوط، ويمكنك تنظيف تلك الأنواع بممسحة جافة أو مبللة بالخل الأبيض فقط.

منظف سجاد: لا مهمة أصعب من تنظيف بقع السجاد، لكنها ليست كذلك مع المنظف الطبيعي الأسهل لتنظيف بقع السجاد وإزالة رائحته الكريهة عن طريق خلط كوب من صودا الخبز ونصف كوب نشا الذرة ونصف كوب خل أبيض و10 قطرات من أي زيت عطري.

اخلطي المكونات الجافة أولا ثم اسكبي عليها الخل الأبيض ببطء مع التقليب المستمر إلى أن يتشكل معجون، ضعي المعجون على بقع السجاد واتركيه 30 دقيقة أو حتى يجف، ثم افركي بقايا المعجون بقماش جاف مع ضرورة إزالة بقاياه بالمكنسة.

تصلح تلك الوصفة مع السجاد المصنوع من ألياف طبيعية، لكن إذا كانت سجادتك مصنوعة من ألياف صناعية يمكنك وضع ربع كوب فقط من الخل الأبيض وتخفيفه بربع كوب ماء.

هناك أساليب تنظيف طبيعية أخرى يمكنك اتباعها إلى جانب استخدامك منتجات التنظيف الطبيعية، مثل استخدام الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة "ميكروفايبر" بدلا من المناديل الورقية، وفتح النوافذ لتحسين جودة الهواء داخل المنزل، وشراء ممسحة بخاصية البخار لتطهير الأسطح من دون منظفات.