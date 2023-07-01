قبل السفر وفي المطار وداخل الطائرة.. دليلك الشامل للسفر مع الأطفال

يعد طيران الأم بمفردها مع أطفالها بمثابة كابوس بالنسبة للكثيرات، لا سيما في الرحلات الطويلة، إذ يستحوذ الملل على الأطفال من الجلوس لساعات داخل الطائرة ويستمرون في إزعاج الأم، لكن خبراء السفر لديهم نصائح لرحلة أقل إرهاقا، خاصة مع تجنب الكثير من الأخطاء الشائعة.

قبل السفر

هناك عدد من الأشياء التي يجب فعلها قبل السفر لتأمين رحلة غير مجهدة إلى حد ما، من بينها هذه النصائح التي تقدمها مجلة "بارنتس" (Parents):

حجز رحلات طيران مباشرة بدلا عن فترات التوقف، فقد يكون "الترانزيت" صعبا بصحبة الأطفال خاصة مع متطلبات الحركة السريعة للحاق بالطائرة الأخرى، كما أن رحلات الطيران المباشر تجنب الأم حالات الضيق والإزعاج في فترة التوقف الطويلة. حجز مقعد الأطفال بعيدا عن الممر، لتجنب الاحتكاك مع الركاب المارين أو انسكاب المشروبات الساخنة والطعام على الأطفال. التحدث إلى الطفل حول ما يمكن توقعه من الرحلة الجوية وإعلامه بمدتها وكيفية استغلال الوقت فيها. اختيار شركة طيران تقدم امتيازات مناسبة للأطفال مثل أماكن تغيير الحفاضات، سلل طعام مخصصة للأطفال وبعض الألعاب. الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية المناسبة والتأكد من شحنها وتجهيزها بالبرامج أو الأفلام التي ستبقي الأطفال مشغولين خلال الرحلة.

ماذا تحضرين معك؟

على الأم الاستعداد جيدا لرحلة الطيران مع الأطفال، وتجهيز حقائب الظهر مبكرا ووضع كل ما يلزم فيها، ويقدم موقع "أبغريديد بوينتس" (Upgradedpoints) هذه النصائح:

عند وجود أطفال رضع، يجب الحرص على جلب الحفاضات، والمناديل، والحليب ووسادة التغيير، وكوب الشرب. تجهيز وجبات خفيفة يفضلها الأطفال، لأن معظمهم لا يفضل طعام الطائرة. جلب ملابس إضافية، فقد ينسكب شيء ما على ملابس الأطفال أو تتسخ ملابسهم لأي سبب آخر ويحتاجون إلى تغييرها. معقم اليدين أو المناديل المبللة. شواحن الأجهزة الإلكترونية. الألعاب أو الأجهزة الإلكترونية للترفيه. معاطف خفيفة بسبب برودة الطائرة. أكياس إضافية لنفايات الطفل. كتاب أو لعبة صغيرة.

في المطار

بالنسبة للكثيرات، يعد الوصول إلى المطار بالأطفال بداية رحلة العذاب، خاصة مع الالتزام بكامل مسؤوليات الطفل، ويعدد موقع "سيفين كورنرز" (Sevencorners)، عددا من الخطوات التي قد تسهل مهمة الأم:

الوصول مبكرا للمطار، ومن الأفضل الوصول قبل ساعتين على الأقل من موعد الرحلة للتغلب على أي طارئ. تجنب الأحذية ذات الأربطة لتسريع عملية الفحص، خاصة للأطفال الصغار الذين قد لا يتمكنون من فك وربط أحذيتهم بسرعة. تجنب إحضار السوائل غير الضرورية ، والتي قد تستغرق وقتا لفحصها قبل الصعود إلى الطائرة. اصطحاب الأطفال إلى الحمام قبل الصعود إلى الطائرة، خاصة أنهم لن يتمكنوا من استخدام الحمام في بداية الرحلة.

على الطائرة

قد يشعر الأطفال بالملل من قضاء ساعات طويلة على متن الطائرة ويرتد ذلك على الأم، فمن المهم محاولة تقليل ساعات الملل لهم عن طريق عدد من أدوات الترفيه، ذكر من بينها موقع "ليتل وانس" (Littleones):

الالتزام بجدول النوم المعتاد للأطفال، وإذا كانت الرحلة ليلية يمكن للأطفال النوم في مواعيدهم المعتادة، وفي الأوقات الأخرى من الجيد حملهم على النوم في الطائرة. إعطاء الطفل مصاصة أو علكة قبل الإقلاع والهبوط للمساعدة في التخفيف من آثار تغيير ضغط الهواء في أذنيه. الحرص على إحضار مفاجأة للطفل في منتصف الرحلة، خاصة للرحلات الطويلة. منحه كتابا للقراءة أو دفعه لعمل أنشطة أخرى في منتصف الرحلة، لأن ذلك سيمنحه فترة راحة من الشاشات الإلكترونية.

أنشطة الطائرة

ينصح موقع "فيري ويل فاميلي" (Verywellfamily) بإبقاء الأطفال مشغولين طوال الرحلة من خلال أنشطة الطائرة المناسبة لأعمارهم مع الحفاظ على بقاء الأطفال في مقاعدهم، ومن تلك الأنشطة: