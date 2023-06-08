لماذا يجب على الحامل والأطفال تجنب تناول هذه الزيوت؟

يُعد استخدام الزيوت العطرية الأساسية في أغراض الطهي أمرا مثيرا للجدل وغير شائع، فكل ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الزيوت الأساسية هو خصائصها الطبية والعطرية والتجميلية أو استخدامها في العلاج بالروائح .

روح النبات

والزيوت الأساسية هي مركبات زيتية طبيعية تمتاز بقوة تركيزها ورائحتها النفاذة ويسميها البعض "روح النبات" لأنها زيوت يتم استخلاصها من عصارة الجذور والسيقان والأوراق والزهور عن طريق التقطير أو الضغط البارد، ومنها زيت الكافور والنعناع وخشب الصندل والمريمية والقرنفل والقرفة والبرغموت والبردقوش وغيرها.

ولكن هل مجرد استخلاص الزيوت الأساسية من مصادر طبيعية يجعلها آمنة للاستخدام في المطبخ؟ وما الطريقة الصحيحة لاستخدامها؟

يقول دكتور ديفيد كيفر عضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة واشنطن الأميركية "الزيوت الأساسية لا تعد آمنة لمجرد أنها زيوت طبيعية، فالحصول على قطرات منها يتطلب الكثير من أجزاء النبات" فمثلا يتم استخدام 45 ليمونة لإنتاج 15 مليلترا من زيت الليمون الأساسي ويستخدم ألف رطل من بتلات الورد لصنع رطل واحد من زيت الورد العطري".

لماذا يفضل البعض الطهي بالزيوت الأساسية؟

على جانب آخر، يعتبر البعض الزيوت الأساسية خيارا مناسبا في طهي بعض الأطعمة والحلويات التي تكون الأعشاب أو العصائر أحد أهم مكوناتها؛ وذلك للحصول على نكهات قوية ومميزة لأطباقهم أو تكون بديلا لتقطيع الأعشاب الطازجة أو إضافة كميات كبيرة من الأعشاب المجففة، حيث إن قطرتين فقط من الزيت العطري تعادلان زجاجة كاملة من الأعشاب المجففة.

ويميل البعض إلى استخدام تلك الزيوت لتوفير النكهات التي يصعب العثور عليها، فمثلا من الصعب الحصول على زهور اللافندر في حين الحصول على زيت اللافندر الأساسي أمر في المتناول.

كما أن تلك الزيوت سهلة الاستخدام، ويمكن إعداد مشروب الليمون أو النعناع المنعش بإضافة قطرة من زيوتهما العطرية إلى كوب الماء أو الحصول على مشروب ساخن بمجرد إضافة قطرة واحدة من زيت القرفة مع العسل إلى الماء الساخن.

الطريقة الصحيحة لاستخدام الزيوت الأساسية في الطهي

الزيوت الأساسية غير مخصصة للتناول عن طريق الفم؛ لأن ملامستها للجلد أو أنسجة الفم تعمل على تهيجه، وبعض الأنواع سامة بطبيعتها ولو بجرعات ضئيلة جدا.

لا تحتاج وصفة الطعام بأكملها إلى أكثر من قطرة واحدة من الزيت العطري ويمكن إضافة قطرة أخرى لتعزيز النكهة والرائحة القوية ولكن لا يمكن إصلاح الطعم عند إضافتها، ولذا يُنصح باستخدام أعواد الأسنان لإضافة أقل كمية محتملة عن طريق غمس العود في الزيت العطري ثم تحريكه في الطعام.

وتُعرف الزيوت الأساسية بضعف انحلالها في الماء ولذلك يفضل تخفيفها في مادة دهنية مثل مرق الدجاج أو اللبن أو خلطها بأحد الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لضمان السلامة وتوزيع الزيت في كامل أجزاء الوصفة.

ويجب مراعاة التوقيت المناسب لإضافة الزيوت العطرية إلى الطعام، ويفضل إضافتها بعد انتهاء طهي الوصفات الساخنة للاحتفاظ بالنكهة باعتبارها زيوتا سهلة التطاير، ويمكن إضافة قطرتين مع المعجنات والمخبوزات لضمان بقاء النكهة مع الحرارة.

كما يجب عدم خلط الزيوت الأساسية مع باقي المكونات في أوعية بلاستيكية لتجنب التفاعلات الكيميائية، ويفضل استخدام أدوات مصنوعة من السيراميك أو الزجاج أو المعدن المقاوم للصدأ.

فوائد الطهي بالزيوت الأساسية

ذكر موقع "بروفيدنس" (providence) عددا من فوائد الطهي بالزيوت الأساسية:

تقلل زيوت الزعتر والثوم وإكليل الجبل والريحان والأوريغانو من نمو البكتيريا والفطريات ومسببات الأمراض الفيروسية في المنتجات الغذائية، وفق الدراسات العلمية، وهذا يوضح سبب استخدامها قديما في حفظ الأغذية.

تُحسّن نكهة ورائحة الزيوت الأساسية مثل اللافندر والنعناع والليمون صحة الجهاز الهضمي وتدعم وظائف الجسم.

يساعد استخدام الزيوت الأساسية في نظام غذائي صحي -مع الالتزام بالتمارين الرياضية- في إنقاص الوزن ويرجع ذلك إلى قدرة الزيوت الأساسية في تحسين الحالة المزاجية.

الزيوت الأساسية المناسبة للطهي

هناك مجموعة من الزيوت الأساسية الآمنة في أغراض الطهي عند استخدامها بحذر وبكميات ضئيلة ومنها:

زيت الليمون: يضيف نكهة قوية ومميزة للأسماك والدجاج ويساعد على الاسترخاء ويعزز المناعة.

يضيف نكهة قوية ومميزة للأسماك والدجاج ويساعد على الاسترخاء ويعزز المناعة. زيت النعناع: يعزز عملية الهضم ويضيف نكهة النعناع القوية والمنعشة إلى المخبوزات والأيس كريم.

يعزز عملية الهضم ويضيف نكهة النعناع القوية والمنعشة إلى المخبوزات والأيس كريم. زيت اللافندر: يساعد على الاسترخاء والتغلب على الأرق ويتميز بنكهته الزهرية المميزة في أطباق مختلفة.

يساعد على الاسترخاء والتغلب على الأرق ويتميز بنكهته الزهرية المميزة في أطباق مختلفة. زيت الزعتر: يفضله البعض في أطباق الحساء، وتشير الأبحاث العلمية إلى دوره في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

زيت إكليل الجبل: يستخدم في أطباق السلطة وتتبيل اللحوم، ووجدت دراسة علمية أجريت على عينة من 53 طالبا بالمرحلة الثانوية أنه يعمل على تحسين الأداء العقلي ويعزز التركيز الذهني بعد أن استطاع الطلاب تذكر الصور والأرقام بشكل أفضل عند رش غرفة الاختبار بزيت إكليل الجبل.

يفضله البعض في أطباق الحساء، وتشير الأبحاث العلمية إلى دوره في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. زيوت الحمضيات: تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، وتستخدم مع العصائر والمشروبات الباردة.

زيت الزنجبيل: يميل البعض إلى استخدامه في طهي نفس الوصفات التي تعتمد على الزنجبيل الطازج مثل البطاطس المقلية والمخللات إن لم يكن الوقت كافيا لتقشير الزنجبيل الطازج وتقطيعه.

إرشادات قبل شراء الزيوت الأساسية:

حدد "مركز إيريل آي باكن" (Earl E. Bakken) التابع لجامعة منيسوتا الأميركية، مجموعة من الإرشادات عند شراء الزيوت الأساسية لأغراض الطهي:

يجب تتبع الاسم اللاتيني للنباتات المستخدمة في تصنيع الزيت العطري، والتأكد من نقاء الزيت بنسبة 100% وعدم خلطه بمكونات أخرى.

يفضل شراء الزيت من مصدر موثوق ويكون معبأ في عبوات زجاجية داكنة اللون لأنه شديد التأثر بالحرارة والضوء.

يُنصح بقراءة ملصق الزيت العطري واتباع الإرشادات قبل البدء في استخدامه.

يجب التأكد من صلاحية الزيت الأساسي للطهي، فهناك أنواع غير صالحة وشديدة السمية مثل زيت وينترغرين والمريمية والأوكالبتوس.

تتزايد المخاطر المحتملة لتناول الزيوت الأساسية وخاصة أنها لا تخضع للتنظيم من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأميركية" (FDA)؛ لذا يجب استخدامها بحذر شديد مع الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، وتنصح الحامل بضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها لأنها قد تحفز الإجهاض وبالأخص في شهور الحمل الأولى، وبعد الولادة تقلل بعض الأنواع من حليب الرضاعة لدى الأم.