قصة ملهمة للأجيال.. احتفاء بسعودية سبعينية تخرجت في الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف

احتفى رواد منصات التواصل في السعودية بالمسنة السبعينية سلوى العماني، بعد تخرجها في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف.

ونالت سلوى لقب أكبر خريجة، خلال حفل تخريج الدفعة الـ44 للطالبات، إذ عملت على مدار 4 أعوام على تحقيق حلمها بالدراسة الجامعية، ونيل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من كلية الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وفي تصريحات صحفية، قالت العماني إن "الإيمان بالهدف والسعي والإصرار بالإرادة القوية لتحقيق حلم إكمال الدراسة هو السر والدافع لبلوغ الرحلة التعليمية"، مشيرة إلى أنها حظيت بدعم ومساندة إدارة الجامعة وهيئة التدريس لتأهيلها علميا ومهنيا.

وسبق أن حصلت الطالبة السبعينية على أعلى معدل تراكمي، بنسبة 4.75 من 5.0، بين زميلاتها في الدفعة ذاتها من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع، وفق ما نشرته جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل سبتمبر/أيلول 2021.

حققت الطالبة سلوى العماني (68 عاماً) أعلى معدل تراكمي 4.75 من أصل 5.0 بين زميلاتها في ذات الدفعة من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع في كلية الآداب بـ #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل وهي بهذا الإنجاز مفخرة الجامعة، هكذا تكون الهمم العالية#المرأة_السعودية https://t.co/ukoZeJFguZ — جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (@IAU_KSA) September 20, 2021

وحسب الطالبة سلوى، فإنها تخرجت من الثانوية العامة منذ زمن طويل، وكانت تحب المواد العلمية، لكنها انقطعت عن الدراسة بسبب الزواج في سن 18 عاما، غير أن شغفها وحبها للمواد العلمية دفعاها خلال 40 عاما للتفكير في مواصلة تعليمها والحصول على الشهادة العلمية.

"لا عمر للحلم الجميل لأنه

ما دمت حيًا فالأماني لا تزال

وبصرح جامعة الإمام تألقت

سلوى العماني في تفوقها مثال"#دفعة_44_IAU | #كلية_الآداب_IAU https://t.co/xxaQepk7ah pic.twitter.com/h4J0QASQLE — كلية الآداب (@IAU_ca) June 4, 2023

وكانت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس الكبيرات أولى محطاتها للعودة إلى الدراسة، قبل أن تذهب للتعليم وتطلب العودة للدراسة، حتى لو كانت "عودة من الصفر"، على حد وصفها، إذ تم قبولها في مرحلة ثاني متوسط لمواصلة الدراسة.

قرار وتفوق

والتحقت سلوى بثانوية الكبيرات، وتخرجت بمعدل عال وقررت دخول الجامعة، وأصبحت صاحبة النسبة الأعلى بين طالبات دفعتها، قبل أن تتوج تفوقها بشهادة التخرج بامتياز مع مرتبة الشرف.

وتفاعل مغردون عبر منصات التواصل مع قصة الخريجة السبعينية، واعتبروها "قصة ملهمة" للأجيال، كون أن عمرها لم يقف حاجزا أمام استكمال طموحها بالتعلم.

سلوى بنت عبد الرحمن العماني ذات السبعين ربيعًا الحاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل

نبارك لها وعساها ع القوة فعلا حيث يكون هناك شغف يكون الطموح فخورين فيها 🇸🇦💚 pic.twitter.com/FyOranrq6E — سارة الشهري/سعوديات مبدعات (@s_wksa) June 4, 2023

وقال الكاتب السعودي عبد الله السحيمي، عبر حسابه على تويتر، إن "السيدة سلوى العماني تسطر قصة نجاح بتفوقها وتخرجها من الجامعة، ونموذج يشرق على شواطئ المنعزلين ومن نافذة المبتعدين والمتقاعسين، وقصة تقاسم كل منا جزء من مساءاته".

🔹 السيدة #سلوى_العماني تسطرقصة نجاح بتفوقها وتخرجها من الجامعة مع مرتبة الشرف وهي في عمر السبعين عاماً أطال الله عمرها وهي بخير وصحة وعافية.

قصة نجاح وتميز

قصة إصرار وتألق

قصة تلملم شتات ذات أرادت ووصلت

قصة تسكنها المعاناة ويسكنها الروح العالية

قصة #سلوى_العماني .. رحلة فخر… — عبدالله السحيمي (@Alsuhaymi37) June 4, 2023

وعلّق الصحفي السعودي محمد السليمان قائلا: "العلم لا يعرف عُمرًا.. ولا وقتًا"، ورأى مغردون أن قصة الحاجة سلوى العماني مثال على أن طلب العلم والمعرفة لا يتوقف عند حد معين، وأنها تعكس قوة الرغبة في التعلم والاستزادة من العلم.