4 طرق لشواء اللحم في المنزل كالطهاة المحترفين

مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك، تجري عمليات التجهيز في معظم المنازل على قدم وساق. فما بين الاستعداد بالملابس الجديدة، وتحديد مواعيد وأماكن اللقاءات العائلية والاجتماعية، يجد الكثيرون أن الوقت أضيق مما يتمنون فيما يتعلق بمهام تحضير الطعام، وخاصة عند طهي اللحوم.

لذا توفيرا للوقت والجهد وحتى الإمكانات، هل من الممكن شواء اللحم في المنزل باستخدام الأدوات المتوفرة، عوضا عن تكبّد عناء الشواء في الهواء المفتوح باستخدام الأجهزة المتخصصة والمكلفة؟

طرق شواء اللحم في المنزل بخطوات بسيطة

ليست هناك حاجة للخروج إلى الحدائق والأماكن المفتوحة للحصول على النكهة الغنية للأطعمة المشوية الطازجة، إذ بالإمكان الاعتماد على ما هو متوفر في المنزل دوما.

ويمكن الاعتماد على إمكانيات الشوي المنزلي باستخدام الموقد أو الفرن أو حتى بمقلاة الهواء الكهربائية بسهولة، فالأمر كله يعتمد على التقنية الصحيحة.

أفضل شواء للحم باستخدام الموقد والفرن

الخطوة الأولى في استخدام الموقد والفرن لشوي اللحم هي ضمان أن اللحوم المستخدمة غير مجمدة وأصبحت في حرارة الغرفة قبل التحضير.

ثانيا يتم استخدام مقلاة ساخنة للحصول على قشرة مقرمشة ومكرملة بشكل جميل للحم قبل إتمام عملية الطهي بالكامل لتعزيز المذاق والشكل. على أن تكون المقلاة المستخدمة فوق الموقد على درجة حرارة مرتفعة، وإلا سيتحول لون اللحم إلى رمادي شاحب مائل إلى البني.

ويمكن ببساطة تسخين المقلاة واستخدامها لتحمير اللحم على الموقد باستخدام أكبر شعلة وبالحرارة الفائقة والمباشرة، فبذلك ستتمتع قطع اللحم بنفس التأثير المتفحم دون التعرض لخطر الإفراط في طهي اللحم.

بعد هذه الخطوة يتم تتبيل شريحة اللحم بكميات وفيرة من التوابل، مثل الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون. وبمجرد أن يحصل اللحم على لون الشواء المطلوب، يحين وقت استخدام الفرن لإتمام عملية الطهي.

توضع قطع اللحم في صينية مسطحة على ورق الزبدة، وغمرها بأي سوائل تم إفرازها في المقلاة أثناء عملية التحمير، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 225 درجة مئوية أو أكثر حسب حجم اللحم. مع مراعاة التقليب لحين اكتمال النضج.

وفي حالة كانت قطعة لحم الشواء ضخمة دون تقطيع وتحتوي على العظم، يُنصح بتغليفها في ورق حراري وقصدير لكي تحافظ على رطوبتها وسوائلها وتنضج من جميع الجوانب دون أن تجف.

استخدام الفرن في شواء اللحم

قبل الاعتماد بشكل حصري على الفرن (الكهربائي أو الغاز) في شواء اللحوم، من الضروري تسخينه على أعلى درجة حرارة، مثلا 250 درجة مئوية أو أكثر، وتشغيل الشواية بشكل مسبق لمدة 20 دقيقة على الأقل.

كذلك من الضروري تجهيز وتنظيف صينية الشواء والشباك المعدنية التي سيتم تثبيت قطع اللحم فوقها لكي تنضج بالشكل المطلوب، مع ترتيب رفوف الطهي بحيث يكون الجزء العلوي من طبق الشواء على بُعد ما يتراوح بين 10 إلى 20 سنتيمترا من الأعلى حيث تقع الشواية، إذ كلما اقترب اللحم من الحرارة، كان الطهي أسرع والنتيجة أفضل. أما إذا كانت الشواية أسفل الموقد وتبعث الحرارة من أسفل الطعام، فلن تكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات.

بعد ذلك يمكن وضع اللحم المتبل جيدا بالشكل المعتاد وبصورة متباعدة كما يتم على الشواية المتخصصة، مع تقليب كل قطعة في منتصف وقت الطهي لضمان نضجها من كل جانب.

ومن المهم تجنب تقليب اللحم أكثر من اللازم أثناء الطهي، لأن هذا يمكن أن يقلل من النكهة ويعرقل عملية "الكرملة" التي تعطي اللحم قشرة بنية ولونا أحمر شهيا.

ولإضافة المزيد من النكهة إلى اللحوم أو الخضروات المشوية، يمكن دهنها بمزيد من خلطة التتبيل أثناء عملية الشوي للحفاظ على الرطوبة والمذاق.

الشواء على الموقد أو شعلة النار

يمكن تحويل الموقد إلى سطح للشواء بمساعدة مقلاة شواء من الحديد الزهر أو الألومنيوم، مع مراعاة رفع الحرارة لأقصى درجة واستخدام أكبر شعلة من شعلات الموقد.

ويمكن لمقلاة الزهر الساخنة التي تحتوي على حواف بارزة في قاعدتها أن تحقق شكل خطوط الاحتراق الخاصة بالشواية الخارجية، علاوة على تعزيز المذاق الرائع المصاحب لها في طهي اللحم.

وهي تساعد أيضا في تصريف الدهون بعيدا عن اللحم أثناء الطهي، ثم تبخيره بسبب عوامل الحرارة، الأمر الذي يعزز مذاق الشواء في اللحم.

وبالرغم من سهولة هذه الطريقة في تحضير اللحم المشوي، فلا يُنصح باستخدامها إلا في حالات قطع اللحم الرفيعة نسبيا، مثل الستيك أو الريش، لكي يتم التأكد من أن جميع الجوانب نضجت بالدرجة الكافية.

شواء اللحم باستخدام المقلاة الهوائية

تُعد المقلاة الهوائية أداة مناسبة يمكنها محاكاة النتائج المقرمشة للقلي العميق دون الحاجة إلى استخدام موقد مسطح أو فرن أو شواية.

وعلى غرار الشواء في الفرن أو على سطح الموقد، فإن التسخين المسبق للمقلاة الهوائية هو الطريقة الأكثر فعالية لتكرار النكهة والملمس الذي يمكن أن توفره الشواية التقليدية عند تحضير اللحم.

وباستخدام قطع اللحم الصغيرة والشرائح الرقيقة مثل الستيك أو ريش اللحم، سخني المقلاة الهوائية على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وتبلي شرائح اللحم على كلا الجانبين بقليل من الملح والفلفل الأسود والمكونات الأخرى حسب الرغبة.

يتم وضع شريحة اللحم في منتصف سلة المقلاة الهوائية وطهيها حتى تنضج بالشكل المطلوب، وذلك دون كشف الغطاء عنها أثناء عملية الشوي لأكثر من مرة واحدة فقط للتأكد من النضج وتقليب القطع على الجانب الآخر.

وبشكل عام، تستغرق هذه الطريقة حوالي ربع ساعة أو أكثر حسب كمية وسُمك قطع اللحم المستخدمة في الشواء.