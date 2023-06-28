كيف تتخلصين من روائح اللحوم والطبخ في منزلك؟

مع حلول عيد الأضحى وما يرافقه من تنامي إقبال العائلات على تناول اللحوم وطبخ الوصفات المرتبطة بهذا العيد، تواجه سيدة المنزل مشكلة التصاق روائح اللحوم النية والمطبوخة بجميع أرجاء البيت.

وتعتبر الوصفات المعتمدة على الحمضيات -سواء البرتقال أو الليمون إضافة إلى الخل- من أكثر الطرق التي تساعد على التخلص السريع من الروائح الكريهة التي قد تلتصق بأرجاء المنازل.

وأثبتت عدد من التجارب الشخصية، والتوصيات، أن حبوب القهوة لديها تأثير سريع المفعول في التخلص من الروائح التي يصعب السيطرة عليها من خلال استخدام أجهزة الطرد بينها "الشفاطات".

ولمواجهة هذه المشكلة التي تتفاقم مع وجود لحوم الأضحية الطازجة، نستعرض عددا من الوصفات السريعة والمبتكرة التي تساعد على منع استمرار هذه الروائح في أرجاء المنازل فترات طويلة، وإضفاء نوع من النظافة والانتعاش.

خليط الحمضيات

يعد إحدى الطرق الأكثر شيوعا للتخلص من الروائح الكريهة بالمنازل، ويعتمد على تقطيع الحمضيات (ليمون-برتقال) إلى شرائح سميكة ووضعها في قدر متوسط من الماء وترك الخليط للغليان لمدة تصل إلى نصف ساعة، يترك بعدها فترة على نار هادئة.

وينصح بإضافة أعواد من القرفة أو القرنفل إلى الخليط لمزيد من التأثير، كما يمكن استبدال الحمضيات بالتفاح.

خليط الخل والماء

يتمتع خليط الماء المغلي والخل الأبيض بتأثير قوي ونفاذ في مواجهة الروائح الكريهة، رغم أنه من الممكن ملاحظة تبدد رائحة الخل سريعا.

ولتحقيق أقصى فائدة من هذه الوصفة، يضاف نصف كوب من الخل إلى كل كوب من الماء، وسيتولى الخل عملية طرد الروائح الكريهة في وقت سريع.

الزيوت العطرية

يمكن الاستعانة بالزيوت العطرية المفضلة لكل شخص في عملية التخلص من الروائح الكريهة، بوضع نحو 10 قطرات من الزيت العطري إلى زجاجة متوسطة -لرش الرذاذ- مملوءة بالماء.

ويتم رش الخليط بعد رجه جيدا في أنحاء الأماكن التي تنتشر فيها روائح الطعام والطبخ، للتخلص منها والمساعدة على التنفس بشكل سهل.

تحميص حبوب القهوة

تتمتع حبوب القهوة بقدرة فائقة في عملية سحب الروائح، وإذا كنت ممن يحبون رائحة هذا المشروب الطازج، فيمكن اللجوء إلى تحميص حبوب القهوة للتخلص السريع من روائح الطبخ والأطعمة العالقة في المنزل.

وينصح الخبراء بعدم التخلص من هذه الحبوب بعد تحميصها، بل وضعها في وعاء وتركها بأحد أركان المطبخ حيث ستظل فعالة في عملية طرد الروائح الكريهة.

وبشكل عام، ينصح موقع "ثاوزند هيل ريالتي" بأن يكون التنظيف المستمر بالخل نشاطا يتم بالتوازي مع عملية الطبخ التي قد ينتج عنها روائح تلتصق لفترات طويلة بأرجاء المنزل.

كما يعد استخدام الشموع العطرية، وإشعالها خلال فترات الطبخ، من الوسائل التي تقلل من انتشار الروائح الكريهة في أرجاء المنزل.