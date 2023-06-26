أخطاء تؤثر على جمال بشرتك قبل الزفاف

تحلم العروس بمظهر خلاب يجعلها محل إعجاب الجميع يوم زفافها، مما يدفعها لتهتم بكل تفاصيل مظهرها من ثوبها إلى مكياجها وشعرها، وطبعا نقاء ونضارة بشرتها، ورغم أن الحصول على بشرة صحية ونضرة يحتاج إلى التزام طويل المدى بروتين العناية بالبشرة، فإن بعض العرائس يبحثن عن طرق لتحسين البشرة قبل وقت قصير من الزفاف، ومن ثم يرتكبن أخطاء تأتي بنتائج عكسية، وتؤثر سلبا على جمال البشرة في يوم مهم.

إذا كنت تخططين لحفل عرسك قريبا، يجب أن تلتزمي روتينا لتعزيز صحة وجمال بشرتك، واحرصي على عدم ارتكاب أخطاء تؤثر على جمال بشرتك خلال الأيام القادمة.

5 أخطاء تؤثر على جمال بشرتك يوم الزفاف

تغيير روتين العناية بالبشرة: قد ترغبين في إضافة خطوات لروتين العناية بالبشرة طمعا في مزيد من النضارة، مثل التقشير الكيميائي ومستحضرات التسمير، أو بعض الإجراءات التجميلية مثل حقن الحشوات، أو حتى استبدال بعض منتجات العناية بالبشرة بأنواع مختلفة عن التي اعتدتِ استخدامها في روتين العناية ببشرتك. هذه التغييرات قد تكون فعّالة، ولكنها تحمل نسبة من المخاطرة أنتِ في غنى عنها خلال هذه الفترة الحرجة.

التزمي روتين العناية ببشرتك، ولا تجري أي تغييرات به خلال فترة ما قبل الزفاف، تجنباً للمفاجآت غير السارة. إزالة شعر الوجه الزائد قبل الزفاف بأيام قليلة: إزالة الشعر الزائد من الوجه قد تسبب تهيّج البشرة، وربما تؤدي إلى ظهور حبوب أو حدوث التهابات تسبب الاسمرار، وهو ما يجعل بشرتك غير مهيئة لمكياج الزفاف، مما يفقدك جزءا من جمالك. لذا احرصي على إزالة الشعر الزائد من الوجه قبل حفل الزفاف بفترة كافية لعلاج أي مشكلة قد تطرأ، وليكن ذلك قبل أسبوع مثلا. عدم شرب الماء: الترطيب أساس نضارة وجمال وصحة بشرتك، وترطيب بشرتك يبدأ من الداخل، فلا تجعلي انشغالك بتفاصيل الزفاف ينسيكِ شرب كمية كافية من المياه يوميا. وهناك بعض التطبيقات التي تذكرك بشرب الماء، يمكنكِ الاستعانة بها. عدم انتظام النوم: النوم الجيد يؤثر بشكل مباشر على صحتك العامة، وجمالك، لذا احرصي على عدم السهر، وابتعدي عن مصادر التوتر التي تسبب عدم انتظام نومك. أما الليلة السابقة للزفاف، فيجب أن تحصلي على نوم جيد حتى تتمتعي ببشرة صافية في اليوم التالي. تأخير وضع المكياج: يوم الزفاف يجب أن تكوني مستعدة قبل موعد الحفل بوقت كاف، وأن تبدئي مع مختصة المكياج في وقت مبكر من اليوم، حتى تكون لديكِ فرصة لتصحيح أي أخطاء أو إجراء أي تعديلات، كما أن الوقت المريح يساعد خبيرة المكياج في الإبداع.

الخطوات الصحيحة للعناية ببشرتك قبل الزفاف

إذا اتبعتِ الخطوات الرئيسية للعناية بالبشرة، فسوف تحصلين على بشرة صحية صافية ومثالية لمكياج الزفاف، وفي ما يلي أهم خطوات العناية بالبشرة قبل الزفاف:

الخطوة الأولى: الغسول

النظافة أساس صحة البشرة، لذا احرصي على استخدام غسول طبي لبشرتك كل مساء قبل تطبيق منتجات العناية بالبشرة. اختاري الغسول الخالي من العطور والمواد الكيميائية القاسية، بأن يحتوي على مواد مثل حمض الهيالورونيك، ليرطب بشرتك ويجعلها ممتلئة ونضرة.

الخطوة الثانية: المصل

هناك أنواع عديدة من الأمصال المخصصة للبشرة، خلال فترة ما قبل الزفاف أنتِ بحاجة إلى بشرة ممتلئة ونضرة، فاختاري مصلا للترطيب العميق، مثل مصل الهيالورونيك.

الخطوة الثالثة: المرطب

لمزيد من الترطيب، استخدمي مرطبا بعد وضع المصل، واختاري النوع المناسب لبشرتك، فالبشرة الدهنية والمختلطة يُفضل معها المرطبات الهلامية، بينما تناسب المرطبات الكريمية البشرة الجافة. واختاري مرطبا يحتوي أيضا على حمض الهيالورونيك.

الخطوة الرابعة: واقي الشمس

استخدام منتج للوقاية من الشمس عنصر أساسي لا غنى عنه في روتين العناية بالبشرة، واحرصي على ألّا يقل عامل الحماية من الشمس عن 50، ليحمي بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تعجّل ظهور الخطوط الدقيقة، وتزيد من تصبّغات البشرة.

الخطوة الخامسة: المستحضر التمهيدي

هذه الخطوة أضيفيها قبل وضع مكياج الزفاف، فالمستحضر التمهيدي (Primer) يسهم في إضفاء لمعان الوجه بالنسبة للبشرة الدهنية والمختلطة، كما له دور في إخفاء مظهر المسام الواسعة، أي أنه تمهيد للبشرة ليجعلها مستعدة لاستقبال المكياج، حتى تظهر بشكل مثالي.

خطوات إضافية

يمكنكِ دمج الأقنعة في روتين العناية ببشرتك، مثل أقنعة الترطيب والتفتيح، على أن تستخدمي أنواعا مألوفة لبشرتك حتى لا تتعرضي لمفاجآت غير سارة.

فيوم زفافك من أهم أيام حياتك، مما يجعلكِ حريصة على الظهور في أبهى صورة، ركزي على صحتك الجسدية عبر الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي المتوازن، وشرب المياه، وممارسة التمارين الرياضية، والنوم الجيد، ولكن تذكري أن جمال روحك هو ما يجعلكِ تخطفين الأنظار كالأميرات، لذا اهتمي بصحتك النفسية، استرخي وابتعدي عن مصادر التوتر والقلق، لتكوني سعيدة ومتألقة في يومك المنشود.