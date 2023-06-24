لتعريفه بحكمة الأضحية.. كيف نهيّئ الطفل لعيد الأضحى المبارك؟

بيروت – يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وهو من أعظم المناسبات الدينية، وفرصة للفرح والتجمعات العائلية. فمن خلاله، ننقل إلى أبنائنا الحب والعاطفة، ونشاركهم تفاصيله الإنسانية العظيمة.

لذا، من الضروري أن يفهم الطفل معنى سنن العيد وآدابه، إذ لا ينبغي أن يقتصر معنى العيد على المظهر الجسدي المتمثل بالملابس الجديدة والحلوى والهدايا وغيرها، ولكن يجب أن تتجاوزها إلى البعد الروحي وأهميته، وتوجيه الأطفال نحو معرفة المعنى الحقيقي للأضحية.

وتقدّم المرشدة الدينية ميرنا عثمان، أهم ما يجب توصيله إلى الطفل حول عيد الأضحى:

لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟

جاءت تسمية عيد الأضحى نسبة إلى الأضحية التي تُذبح لإطعام الفقراء والمساكين، وكذلك الأقارب والأحبة. من هنا، دع طفلك يشاهد ما حدث مع أضاحي العيد، فهذه فرصة لتخبره كيف فدى الله سيدنا إسماعيل عندما استسلم لأمره الذي جاء في رؤيا أبيه سيدنا إبراهيم، عليهم السلام، بذبح ابنه، قبل أن يفديه الله بكبش عظيم. إذن فالحكمة من الأضحية هي الاقتداء بسنة نبي الله إبراهيم الذي امتثل لأمر ربّه، وانقاد لأوامره.

الحج لبيت الله الحرام مع التكبير

هناك أشياء تستحق فعلها أو قولها للأطفال عشية عيد الأضحى، وأثناء مشاهدة الحجاج وهم يستعدون لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك يوم عرفة، ووقوف الحجيج على صعيد عرفات.

ويُعد التكبير من العلامات الأولى لعيد الأضحى، إنها الكلمات التي توقظ الطفل عند الفجر. ويجب أن يشاركها مع من في البيت وخلال توجهه للصلاة في المسجد، على أن يفهم بشكل أفضل معناها والغرض منها.

خروف العيد

يجب على الأم عدم حصر خروف العيد بمعاني الذبح والسلخ فقط. ويُفضل ألا يرى الأطفال في سن مبكرة تلك المشاهد، ويجب تشجيع الأطفال على المساعدة في توزيع اللحم على المحتاجين والفقراء، وإشراكهم في التفاصيل المتعلقة بتقسيم لحوم الأضاحي.

الاغتسال والتطيّب لصلاة العيد

في أول أيام الأضحى، دع ابنك يرتدي ملابسه، ويتعطّر، ويرتدي أفضل الملابس، ويرافق والده أو إخوته لأداء صلاة العيد في المسجد.

التهنئة بالعيد

من الضروري، عدم نسيان صلة الرحم، إذ يجب أن يتواصل الطفل بجدية في الصباح الباكر، وأقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف أن ينشأ محبا لأهله بارا بهم . كما يجب تعليم الطفل آداب العيد، ومنها تبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأقارب.

القيم الأخلاقية من عيد الأضحى

تشدّد المعالجة النفسية ديما ماجد على ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية من عيد الأضحى، ومن أهمها: