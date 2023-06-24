استخدامات مدهشة لمعجون الأسنان.. تكلفة زهيدة ونتائج فعالة

قبل 5 آلاف عام، عرف العالم مفهوم معجون الأسنان، ليس بشكله الحالي بكل تأكيد، لكن استخدم المصريون القدماء خليطا من مساحيق عدة، مثل مسحوق رماد حوافر الثور وقشر البيض المسحوق والمحترق، لفرك الأسنان وتنظيفها.

ومن بعدهم استخدم الإغريق والرومان مواد كاشطة مثل العظام المكسورة وقشر المحار، ثم في الأندلس اخترع زرياب مادة لم تقتصر على تنظيف الأسنان، لكن منحت الفم مذاقا جيدا ورائحة منعشة، ولم تعرف مكوناتها على وجه الدقة.

وعام 1769، اخترع العالم الياباني هيراجا جيناي هيكا راكيو أول معجون أسنان في عبوة، ثم توالت الأنواع بشكلها المعروف حاليا، لكن ماذا عن تطور استخدامات معجون الأسنان، في أمور أخرى بعيدة عن تنظيف الأسنان من الأساس.

علاج البثور وتنظيف البشرة

تعاني كثيرات من ظهور حبوب البشرة بشكل مفاجئ، أو لون غير موحد في بعض مناطق الوجه أو الجسم، والشعر الزائد تحت الجلد الذي لا يمكن الوصول إليه بالطرق التقليدية أو حتى بالليزر، في هذه الحالات يكون الحل في استخدام معجون الأسنان، حسب مقالة لخبيرة رعاية المرأة ستايسي فينتوش في موقع "هيلثي ويمن" (Healthywomen).

تقول ستايسي إن وضع معجون أسنان على البثور من الليل إلى الصباح يمتص الدهون الموجودة بها ويجعل مظهرها في الصباح مختلفا، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، الذين تتسبب دهون بشرتهم في تهيج البثور سريعا.

ومع إضافة السكر أو بقايا القهوة إلى معجون الأسنان الكريمي، يمكن الحصول على منظف عميق للبشرة أفضل كثيرا من الأنواع الباهظة الثمن، وبفركه على البشرة في حركات دائرية، ستحصلين على وجه نضر ونظيف ولون موحد في أي منطقة من الجسم.

كذلك يمكنك التخلص من اسمرار البشرة بسبب التعرض للشمس في ربع ساعة فقط، بفرك معجون الأسنان الكريمي على المنطقة التي تودين تفتيحها خاصة في الصيف، من دون الانتظار لأسابيع حتى يعود للبشرة لونها الطبيعي، أو اللجوء لكريمات التفتيح.

ويفيد معجون الأسنان في إزالة بقع الماسكرا وأحمر الشفاه من المرآة أو المنضدة أو آثار صبغة الشعر من أطراف الأصابع ومقدمة الرأس وشحمة الأذنين. وإذا نفد مزيل الأظافر وتزعجك بقايا الطلاء على أظافرك، يمكنك إزالة تلك البقايا بقليل من معجون الأسنان وعصير الليمون والماء.

الاستخدامات المنزلية لمعجون الأسنان

التخلص من علامات تشقق الأحذية : يمكن رش معجون الأسنان على الأحذية الجلدية، ثم فركها بقطعة قماش ناعمة، سيبدو الجلد نظيفا تماما. أما معاناة الأحذية الرياضية، فستنتهي بمجرد وضع قليل من معجون الأسنان الكريمي وفرك الحذاء بفرشاة خشنة، وستحصلين على حذاء رياضي جديد خال من البقع.

: يمكن رش معجون الأسنان على الأحذية الجلدية، ثم فركها بقطعة قماش ناعمة، سيبدو الجلد نظيفا تماما. أما معاناة الأحذية الرياضية، فستنتهي بمجرد وضع قليل من معجون الأسنان الكريمي وفرك الحذاء بفرشاة خشنة، وستحصلين على حذاء رياضي جديد خال من البقع. تلميع مرآة الحمام: تعتبر مرآة الحمام الضبابية بعد الاستحمام من الأمور المزعجة لكثير من ربات البيوت، لكن إذا قمتِ بتغطية المرآة قبل استخدام الدش بمعجون الأسنان، ثم مسحتيها، لن تشاهدي الضباب على المرآة مرة أخرى بعد الاستحمام.

أقلام التلوين: إذا كنت تعانين رسومات طفلك بأقلام التلوين على الجدران ، فلن يحتاج الأمر سوى معجون الأسنان وفرشاة الأسنان، ضعي المعجون على "اللوحة الفنية" وأزيليها برفق ثم امسحي الجدران بقطعة قماش مبللة ونظيفة، وسيعود الحائط إلى طبيعته.

إذا كنت تعانين رسومات طفلك بأقلام التلوين على الجدران التلميع: يمكن تلميع الفضة والإكسسوارات المطلية، والماس، بقطعة صغيرة من معجون الأسنان مع قماشة مبللة، تجعلها تتلألأ كالجديدة.

تنظيف الملابس وإصلاح السيارات

كتب خبير الإصلاحات المنزلية نيك جيرهاردت أن معجون الأسنان يمكن أن يفيد الرجال والنساء من هواة الإصلاحات المنزلية الخفيفة، بديلا عن مواد باهظة الثمن، فيمكن استخدام معجون الأسنان في إزالة رائحة المنزل الكريهة التي تخرج من البالوعات أو روائح الفئران.

يضيف جيرهاردت أن معجون الأسنان ملمع قوي لمصابيح السيارات، ويمكنه تنظيف خدوش السيارة البسيطة، وتنظيف جوانب الثلاجة والميكرويف التي تمنع الإغلاق الجيد ومن خلالها يتم تسريب الحرارة، وكذلك إزالة الحبر من الملابس، وتنظيف ياقات القمصان البيضاء، وإزالة العلكة من الشعر أو حواجب الأطفال، أو مفروشات المنزل.

كما يزيل معجون الأسنان الروائح الكريهة من أدوات الرضاعة المخصصة للأطفال، وهي الرائحة التي يصعب التخلص منها مع طرق التعقيم العادية.