كيف تسهم الأمهات النرجسيات في تدمير مستقبل أبنائهن؟

يعاني بعض الأطفال من تصرفات الأم النرجسية، ويكون الأمر أكثر خطورة عند البنات لأنهن قد يقلدن أمهاتهن في المستقبل.

وتشير العديد من الأبحاث أنه من أجل أن يصبح الشخص ناجحا وواثقا من نفسه، فعليه أن يقبل نفسه ويؤمن بتفرده، لكن ذلك قد يصبح مستحيلا إذا كانت الأم نرجسية، لأن العيش معها قد يطور نمطا من السلوك الذي يحاول فيه الطفل كسب رضا والدته. فمن الأم النرجسية؟

تنطبق معايير اضطراب الشخصية النرجسية (NPD) على بعض الأمهات النرجسيات، وقد تشعر الأم النرجسية بحقها أو بأهميتها الذاتية، وتسعى إلى نيل إعجاب الآخرين، وتعتقد أنها أهم منهم، وفي الوقت نفسه تفتقر إلى التعاطف، وتستغل أطفالها، وتحط من قدرهم، كما أنها تعتقد أنها تستحق معاملة خاصة، والأسوأ من ذلك كله، أنها قد لا تدرك حجم الضرر الذي تسببه لأطفالها، بحسب "سي بي تي سايكولوجي" (CBT Psychology).

ما صفات الأم النرجسية؟

تقول الدكتورة ليا ليس، الطبيبة النفسية في مدينة نيويورك الأميركية في مقال نشره موقع "سايك سنترال" (Psych Central)، إن السمات الأكثر شيوعا للأمهات النرجسيات تشمل:

قلة التعاطف: لا تبدي أدنى قدر من التعاطف مع أولادها وبناتها، ولا يهمها مشكلاتهم في المدرسة أو المجتمع إلا بقدر ما يؤثر على صورتها أمام الناس.

التمركز حول الذات: أغلب حديثها، إن لم يكن كله، يتركز حول إنجازاتها المتخيلة وأفعالها العظيمة من وجهة نظرها.

العدوان اللفظي: كثيرا ما تقرع الأم النرجسية بناتها وأولادها حول أخطائهم الصغيرة وتستعمل ألفاظا نابية في ذلك.

نقص حاد في البصيرة: لا يهمها كيفية تأثير سلوكياتها على الآخرين، لأنهم غير مهمين بالنسبة إليها.

كيف تعامل الأم النرجسية طفلها؟

تغار منه.

تقارنه بإخوته وأقرانه بما ينتقص من قدره.

تعامله كامتداد لنفسها، وتصبح غاضبة من أي تهديد محتمل لتفوقها.

تجعله يشعر بالذنب.

تنتهك خصوصيته.

تتوقع الامتنان الدائم والثناء المستمر من طفلها بسبب تربيتها له.

تغير موضوع النقاش دائما باتجاه نفسها.

تشعره بالدونية لتشعر بتفوقها.

ما تأثير الأم النرجسية على مستقبل أبنائها؟

تؤثر نشأة الطفل مع أم نرجسية بعواقب طويلة الأمد على شخصيته وصحته العقلية وقدرته على تكوين علاقات سليمة في مرحلة البلوغ. وقد سمت مارغريت ماهلر هذا "بالولادة النفسية" في كتابها "الولادة النفسية للطفل البشري" (The Psychological Birth of the Human Infant)، في إشارة إلى عملية تعلم الأطفال عن الآخرين، والعالم، وأنفسهم. فإذا كانت تجربة إيجابية، فالطفل يطور إحساسا صحيا باحترام الذات والآخرين.

وعلى العكس من ذلك، فالأمهات النرجسيات يتحكّمن بأطفالهن، وهن كثيرات اللوم، وهذا يؤدي إلى واحد أو أكثر من الأعراض التالية، بحسب موقع "سيمبلي سايكولوجي"(Simply Psychology):