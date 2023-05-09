حيل وأفكار مبتكرة لترتيب وتجديد المنزل الضيّق بلا تعب

بيروت- التمويه على ضيق المكان وإخفاء "الكراكيب" بطريقة ذكية من المشكلات التي يصعب حلّها لدى عدد كبير من ربّات البيوت ذات المساحة الصغيرة، لذلك يخضن رحلة بحث عن خطط عمل منظمة وأفكار متنوعة وبسيطة لكيفية ترتيب المسكن الضيّق على أكمل وجه، وإزالة الفوضى في كل مكان بسهولة من دون عناء أو جهد إضافي.

هناك حيل مذهلة وطرق بسيطة ومميزة ومبتكرة يمكن استخدامها في ترتيب البيت الصغير لاستغلال المساحة الضيقة، وهذا ما تقترحه مصممة الديكور اللبنانية لينا يافوري على كل سيدة تواجه حيرة في ترتيب ديكور المنزل الصغير وتجديده:

أولًا: تجنُّب وضع قطع أثاث كبيرة الحجم، واختيار كنبة أنيقة بألوان فاتحة والابتعاد عن الكنبة الضخمة، مع التخلص من قطع الأثاث غير الضرورية أو عديمة الفائدة، إذ لا طائل منها إن لم تكن تُستخدم. والابتعاد، كذلك، عن اختيار القطع ذات الألوان المتناقضة أو ذات النقوش والرسوم الكثيرة. وتثبيت أو تعليق شاشة التلفزيون مع إضافة بعض الرفوف لوضع الإكسسوارات والمزهريات، ويمكن استخدام المساحة المحيطة بباب وتحويله إلى رف صغير عصري.

تجنُّب وضع قطع أثاث كبيرة الحجم، واختيار كنبة أنيقة بألوان فاتحة والابتعاد عن الكنبة الضخمة، مع التخلص من قطع الأثاث غير الضرورية أو عديمة الفائدة، إذ لا طائل منها إن لم تكن تُستخدم. والابتعاد، كذلك، عن اختيار القطع ذات الألوان المتناقضة أو ذات النقوش والرسوم الكثيرة. وتثبيت أو تعليق شاشة التلفزيون مع إضافة بعض الرفوف لوضع الإكسسوارات والمزهريات، ويمكن استخدام المساحة المحيطة بباب وتحويله إلى رف صغير عصري. ثانيًا: إضافة نوافذ كبيرة طويلة شفافة تعكس الطبيعة الخارجية. وتساعد هذه الحيلة في إعطاء البيت سعة إضافية بطريقة بسيطة وجذابة. كما يمكن اختيار الأرضيات الخشبية باللون البني الغامق أو البيج الفاتح، ودمج غرفة المعيشة ومائدة الطعام في غرفة واحدة، بهدف الإفادة من مساحة الشقة، مع عدم نسيان استعمال الستائر الشفافة بالألوان الهادئة.



تخزين الأغراض

أما في ما يتعلّق بتخزين الأغراض وإخفائها بطريقة ذكية، فثمة حيل عدة، بحسب مصممة الديكور يافوري، وتاليا أهمها:

عدم ترك الأحذية متناثرة في مدخل المنزل بشكل فوضوي، بل الاستعانة بمنظم الأحذية، على أن يكون بعدد كبير من الأدراج المتراصة بشكل رأسي لا أفقي، حتى لا يحتل مساحة كبيرة من مدخل المنزل.

ترتيب الملابس وإرسال القديم منها إلى جمعيات خيرية، وإبقاء اللازم في خزانة مرتّبة أو شّماعة خلف الباب لتعليق الملابس. أما بالنسبة إلى خزانة الملابس، فيمكن اختيار تصميم مفتوح لغرفة ملابس داخل الغرفة، بحيث يمكن وضع كل الملابس ومتعلقاتها والأحذية والحقائب، مما يوفر مساحة خزانة الملابس.



يمكن وضع مجموعة من الأرفف الخشبية ووحدات التخزين المعلقة، من أجل توفير أماكن ومساحات لكل أغراض الغرفة.

التخلص من الأشياء غير المرغوبة بشكل سريع، فلست بحاجة إلى تلك الفوضى التي ستحدث بسببها، والتي تتطلب أيضًا كثيرًا من الجهد لترتيبها.

بالنسبة إلى المطبخ الصغير، يمكن الاستعانة بأرفف إضافية وتعليقات على حوائط المطبخ، واستغلال كل المساحات العلوية بحيث لا يُترَك مجال لتراكم "الكراكيب" في أرض المطبخ، حتى يمكن التحرّك بحرية داخله وتنظيفه بسهولة. ويكمن تثبيت ألواح خشبية على الحائط وطلائها وتركيب مجموعة من الأربطة عليها لتعليق الأواني والأدوات المستخدمة للطهو.

إذا كانت مساحات الغرف صغيرة، فيمكن تطبيق هذه الحيلة التي توفر مساحة إضافية، مثل سرير الأطفال المزدوج ذو الطابقين، أو المنضدة والكراسي القابلة للطي.

شراء الأسرَّة والمقاعد التي يمكن تخزين الأغراض تحتها، مما يجعل المنزل أكثر ترتيبًا ونظافة.

شراء أثاث قابل للطي، كالطاولات، وكذلك شراء خزانة معدنية عالية الارتفاع لتخزين الأوراق والمستندات والكتب وأدوات العمل فيها.

وضع الألعاب والكتب في مجموعة من الأرفف والسلال، ويمكن تصميمها لتخزين كل هذه الأغراض عند الانتهاء منها. فالسلال البلاستيكية تُستخدم لإزالة الفوضى. وكذلك الصناديق المخصصة لألعاب الأطفال، حتى لا تصير منتشرة في أرجاء البيت. ومن المهم جدًا تعويد الأبناء على تنظيم غرفهم بأنفسهم، مما يوفّر عليك كثيرا من الجهد.

حيل مبتكرة

وقدم موقع "هاوس بيوتيفول" (housebeautiful) أفكارا أخرى ليبدو المنزل الصغير أنيقًا وبمساحة أكبر، مع استغلال الفراغات المنزلية بطريقة ذكية تجعل المكان عصريا وأكثر ترتيبا. وتاليا بعض هذه الحيل: