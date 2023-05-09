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حيل وأفكار مبتكرة لترتيب وتجديد المنزل الضيّق بلا تعب

Idea for colorful designed unisex kids room FW: تقرير عن ترتيب المنزل الضيق
حيل بسيطة تساعدك على استغلال أمثل للمساحات في البيت الضيق (شترستوك)
لاريسا معصراني
9/5/2023

بيروت- التمويه على ضيق المكان وإخفاء "الكراكيب" بطريقة ذكية من المشكلات التي يصعب حلّها لدى عدد كبير من ربّات البيوت ذات المساحة الصغيرة، لذلك يخضن رحلة بحث عن خطط عمل منظمة وأفكار متنوعة وبسيطة لكيفية ترتيب المسكن الضيّق على أكمل وجه، وإزالة الفوضى في كل مكان بسهولة من دون عناء أو جهد إضافي.

هناك حيل مذهلة وطرق بسيطة ومميزة ومبتكرة يمكن استخدامها في ترتيب البيت الصغير لاستغلال المساحة الضيقة، وهذا ما تقترحه مصممة الديكور اللبنانية لينا يافوري على كل سيدة تواجه حيرة في ترتيب ديكور المنزل الصغير وتجديده:

10غرف نوم اطفال بسريرين ودولاب وتسريحة من أكثر اشكال غرف المودرن التي اصبحت منتشرة بشكل كبير عند اختيار تصميم غرفة أطفال- (مواقع التواصل)_
غرف نوم أطفال بسرير مزدوج ذي طابقين وخزانة ملابس توفر مساحة في البيت الصغير (مواقع التواصل)
  • أولًا: تجنُّب وضع قطع أثاث كبيرة الحجم، واختيار كنبة أنيقة بألوان فاتحة والابتعاد عن الكنبة الضخمة، مع التخلص من قطع الأثاث غير الضرورية أو عديمة الفائدة، إذ لا طائل منها إن لم تكن تُستخدم. والابتعاد، كذلك، عن اختيار القطع ذات الألوان المتناقضة أو ذات النقوش والرسوم الكثيرة. وتثبيت أو تعليق شاشة التلفزيون مع إضافة بعض الرفوف لوضع الإكسسوارات والمزهريات، ويمكن استخدام المساحة المحيطة بباب وتحويله إلى رف صغير عصري.
  • ثانيًا: إضافة نوافذ كبيرة طويلة شفافة تعكس الطبيعة الخارجية. وتساعد هذه الحيلة في إعطاء البيت سعة إضافية بطريقة بسيطة وجذابة. كما يمكن اختيار الأرضيات الخشبية باللون البني الغامق أو البيج الفاتح، ودمج غرفة المعيشة ومائدة الطعام في غرفة واحدة، بهدف الإفادة من مساحة الشقة، مع عدم نسيان استعمال الستائر الشفافة بالألوان الهادئة.
    المهندسة المعمارية لينا يافوري تقول ان هنالك نساء يجدن الرضا والراحة بعد رؤيتهن المنزل نظيفاً ومرتباً دون فوضى لكن هذا لا يدل على انهن سعيدات- (جزيرة نت).
    لينا يافوري: إضافة نوافذ كبيرة شفافة تعكس الطبيعة الخارجية حيلة تمنح البيت سعة بطريقة بسيطة جذابة (الجزيرة)

تخزين الأغراض

أما في ما يتعلّق بتخزين الأغراض وإخفائها بطريقة ذكية، فثمة حيل عدة، بحسب مصممة الديكور يافوري، وتاليا أهمها:

  • عدم ترك الأحذية متناثرة في مدخل المنزل بشكل فوضوي، بل الاستعانة بمنظم الأحذية، على أن يكون بعدد كبير من الأدراج المتراصة بشكل رأسي لا أفقي، حتى لا يحتل مساحة كبيرة من مدخل المنزل.
  • ترتيب الملابس وإرسال القديم منها إلى جمعيات خيرية، وإبقاء اللازم في خزانة مرتّبة أو شّماعة خلف الباب لتعليق الملابس. أما بالنسبة إلى خزانة الملابس، فيمكن اختيار تصميم مفتوح لغرفة ملابس داخل الغرفة، بحيث يمكن وضع كل الملابس ومتعلقاتها والأحذية والحقائب، مما يوفر مساحة خزانة الملابس.
    الرفوف المليئة بالكتب تحفز على الدراسة والعمل - بيكسابي
    وضع مجموعة من الأرفف الخشبية ووحدات التخزين المعلقة، من أجل توفير أماكن ومساحات لكل أغراض الغرفة (بيكسابي)
  • يمكن وضع مجموعة من الأرفف الخشبية ووحدات التخزين المعلقة، من أجل توفير أماكن ومساحات لكل أغراض الغرفة.
  • التخلص من الأشياء غير المرغوبة بشكل سريع، فلست بحاجة إلى تلك الفوضى التي ستحدث بسببها، والتي تتطلب أيضًا كثيرًا من الجهد لترتيبها.
  • بالنسبة إلى المطبخ الصغير، يمكن الاستعانة بأرفف إضافية وتعليقات على حوائط المطبخ، واستغلال كل المساحات العلوية بحيث لا يُترَك مجال لتراكم "الكراكيب" في أرض المطبخ، حتى يمكن التحرّك بحرية داخله وتنظيفه بسهولة. ويكمن تثبيت ألواح خشبية على الحائط وطلائها وتركيب مجموعة من الأربطة عليها لتعليق الأواني والأدوات المستخدمة للطهو.
  • إذا كانت مساحات الغرف صغيرة، فيمكن تطبيق هذه الحيلة التي توفر مساحة إضافية، مثل سرير الأطفال المزدوج ذو الطابقين، أو المنضدة والكراسي القابلة للطي.
  • شراء الأسرَّة والمقاعد التي يمكن تخزين الأغراض تحتها، مما يجعل المنزل أكثر ترتيبًا ونظافة.
  • شراء أثاث قابل للطي، كالطاولات، وكذلك شراء خزانة معدنية عالية الارتفاع لتخزين الأوراق والمستندات والكتب وأدوات العمل فيها.
  • وضع الألعاب والكتب في مجموعة من الأرفف والسلال، ويمكن تصميمها لتخزين كل هذه الأغراض عند الانتهاء منها. فالسلال البلاستيكية تُستخدم لإزالة الفوضى. وكذلك الصناديق المخصصة لألعاب الأطفال، حتى لا تصير منتشرة في أرجاء البيت. ومن المهم جدًا تعويد الأبناء على تنظيم غرفهم بأنفسهم، مما يوفّر عليك كثيرا من الجهد.
Interior of small bathroom with window, wooden decoration, shelf and ladder. Stylish wash basin and tap, round mirror on a white wall and plants on a shelf. Rustic bathroom in a cottage in rural style FW: تقرير عن ترتيب المنزل الضيق
المنزل الصغير يبدو أنيقًا وبمساحة أكبر عند استغلال الفراغات بطريقة ذكية (شترستوك)

حيل مبتكرة

وقدم موقع "هاوس بيوتيفول" (housebeautiful) أفكارا أخرى ليبدو المنزل الصغير أنيقًا وبمساحة أكبر، مع استغلال الفراغات المنزلية بطريقة ذكية تجعل المكان عصريا وأكثر ترتيبا. وتاليا بعض هذه الحيل:

  • اختيار الجدران المطلية باللون الأبيض والبلاط المصقول، مما يوحي بوسع المساحة.
  • استخدام النوافذ الزجاجية التي تعد من أهم الحيل لتوسيع المكان الضيق.
  • التركيز على اللون الفيروزي الباهت، لا سيما في غرف النوم ليبدو الجو مبهجا.
    ضرورة تواجد مرآة بحجم كبير تعكس اللمعان وتخلق هذه المساحة بين الغرف FW: تقرير عن ترتيب المنزل الضيق
    المرايا تُعد من أكثر الحيل التي تجعل المساحة تبدو أوسع وفيها كثير من الجمالية (شترستوك)
  • يمكن الإفادة من المساحة الفارغة في غرفة المعيشة وتثبيت جهاز التلفزيون على الحائط، أو اعتماد حيلة إخفاء التلفزيون في رف كبير وكأنه لوحة خشبية مصممة بشكل فني.
  • عدم نسيان وضع المرايا، إذ تُعد من أكثر الحيل التي تجعل المساحة تبدو أوسع وفيها كثير من الجمالية.
  • وضع شماعة ملابس في غرفة الغسيل. وبهذه الطريقة، يمكن إخفاء الفوضى ليبقى المكان مرتبا.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية