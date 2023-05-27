لمطبخ مستدام.. أعيدي استخدام بقايا الوجبات وقشور الفاكهة

تشير التقارير والإحصائيات إلى أنه يتم هدر ثلث الغذاء المُنتج سنويا حول العالم، أي حوالي 1.3 مليار طن، وتنتشر المشكلة في كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

وبحسب موقع البيانات الألماني Statista احتلت الصين المرتبة الأولى في هدر الطعام بكميات تقدر بنحو 91.6 مليون طن سنويا، تليها الهند التي تحقق 68.8 مليون طن من النفايات الغذائية.

ووصل متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد الواحد في أستراليا 102 كيلوغرام سنويا، وفي المملكة المتحدة وإسبانيا 77 كيلوغراما، وفي الولايات المتحدة 59 كيلوغراما سنويا. كما تحتل الدول العربية مراكز متقدمة أيضا.

نفايات الغذاء أحد أهم مسببات الاحتباس الحراري

تحدد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تعريف نفايات الطعام بأنه أي مادة صحية أو صالحة للأكل يتم فقدها أو هدرها أو تجاهلها بدلا من استهلاكها بداية من مرحلة الحصاد وصولا إلى المستهلك، وتزيد تلك النفايات الغذائية من انبعاث غاز الميثان ورفع مستوى الاحتباس الحراري على الكرة الأرضية.

يقول أندريا كولينز خبير أنظمة الغذاء المستدام في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعة بالولايات المتحدة الأميركية (NRDC) بحسب تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية، إن 40% من النفايات الغذائية تحدث في منازلنا، وأن 70% من هذه النسبة تكون صالحة للأكل، ويوضح "على كل فرد أن يفكر قبل هدر أي من طعامه لأن هذه السلوكيات الفردية البسيطة تسهم في حل مشكلة أكبر تواجه الكوكب الذي نعيش عليه".

أساليب تعزز توفير الطعام

تعد الفاكهة والخضروات الطازجة أكثر نفايات الطعام شيوعا، ولهذا يشارك خبراء الطهي حول العالم طرق وأساليب مبتكرة للحد من فقد وهدر الفواكه والخضروات وتحقيق أقصى استفادة من مكوناتهم، وفي هذا التقرير نقدم لكِ بعض هذه الوصفات:

صلصة قشر المانغو الهندية (مانغو بيل تشاتني)

تعتبر من أنواع المقبلات المنتشرة في جنوب الهند باعتبارها مصدرا ممتازا للطاقة ومضادات الأكسدة، وبحسب موقع توداي:

ضعي قشور المانغو في محضر الطعام أو الخلاط.

أضيفي عليها قليلا من الملح والكزبرة الخضراء والثوم والزنجبيل والفلفل الحار وقليلا من الماء.

امزجي الخليط جيدا حتى يصبح ناعما وسميكا.

ضعي بعض الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.

أضيفي الخردل وأوراق الكاري مع التقليب.

يُصب خليط قشور المانغو فوق الزيت ويُترك لمدة 3 دقائق على نار متوسطة حتى ينضج وتفوح رائحته.

يُزين بأعواد الكزبرة الطازجة ويقدم مع "السندوتشات" وخبز البيتا.

مخلل قشر البطيخ

يتميز قشر البطيخ بأنه غني بالألياف اللازمة لصحة الأمعاء، وبدلا من وصوله إلى مكبات النفايات، يمكن تحويله إلى مخلل لذيذ الطعم عن طريق:

تقطيعه على شكل مكعبات أو شرائح صغيرة وغسلها جيدا.

وضعها في محلول التخليل المعتاد والمكون من الماء والملح وملعقة من الخل والسكر.

يمكن إضافة أنواع من التوابل والنكهات الأخرى حسب الرغبة.

يترك في برطمان محكم الغلق لمدة أسبوعين ثم يقدم مع الوجبات كنوع من المقبلات.

أوراق وسيقان القرنبيط

اعتدنا في ثقافتنا العربية استخدام زهرة القرنبيط البيضاء بينما الأوراق والسيقان تلقى طريقها إلى سلة المهملات، رغم أن أوراق القرنبيط تحتوي على فوائد غذائية مذهلة وتعتبر مصدرا جيدا للألياف الغذائية وفيتامين C، كما تحتوي على كمية لا بأس بها من فيتامين A وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى السيلينيوم الذي يعمل مع فيتامين C لتحسين نظام المناعة والبصر والحماية من العمى الليلي.

واستخدم خبراء الطهي أوراق القرنبيط بعدة طرق، إذ يمكن تحميرها في الفرن مع رش التوابل المفضلة وزيت الزيتون فوقها أو طهيها بالبخار وتُقدم كطبق نباتي خفيف، أو تُقطع وتُقلى سريعا مع بعض الثوم، ويمكن إضافة أوراق القرنبيط إلى اليخنات والحساء والسلطات، ويستخدمه البعض في عمل "المحشي" كبديل لأوراق الملفوف.

مقبلات من قشر البطاطس

عادة ما يحتوي الغلاف الخارجي للخضروات على عناصر غذائية أعلى من اللب الداخلي، ومن هنا اتجه خبراء الطهي المستدام إلى استخدام قشر البطاطس في عمل وجبة من المقرمشات الخفيفة، فقط:

ضعي قشر البطاطس في وعاء.

أضيفي القليل من زيت الزيتون والملح والفلفل، يمكنك إضافة إكليل الجبل للحصول على نكهة لذيذة.

يترك في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية (390 درجة فهرنهايت) لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر.

بذور اليقطين المحمصة

يمكن الاحتفاظ ببذور اليقطين والبطيخ وتحميصها في الفرن مع إضافة الملح والنكهات المختلفة بدلا من شرائها جاهزة من المتجر.

قشر الحمضيات

يستخدم قشر البرتقال والليمون والغريب فروت واليوسفي في العديد من الوصفات والاستخدامات المنزلية المختلفة ولأغراض التنظيف أو تجهيز الروائح العطرية، ومنها:

حلوى قشور الحمضيات

تخلصي من الجزء الأبيض بداخل قشر البرتقال والليمون والغريب فروت أو أي فاكهة حمضية وقطعي القشور على شكل شرائط طولية.

ضعي كمية متساوية من الماء والسكر فوق النار حتى تغلي.

أضيفي قشور الفاكهة واتركيها على النار مدة 3 دقائق حتى تنضج قليلا.

رصّي قشور الفاكهة في طبق ورشي فوقها السكر ثم غلّفي أطرافها بالشوكولاتة المذابة وضعيها في المجمد بضع دقائق، وتُقدم كحلوى للأطفال أو تستخدم في تزيين الحلوى.

تجهيز المنظفات المنزلية

اخلطي بعض قشور الحمضيات مع كوب من الخل.

احفظيها في برطمان محكم الإغلاق لمدة أسبوعين ثم يُصفى ويُستخدم في بخاخات لتنظيف الأسطح.

معطر منزلي

ضعي بعض قشر الحمضيات وقليلا من الفانيلا وعود قرفة في إناء به ماء.

ضعي الإناء فوق النار حتى الغليان ثم يترك 20 دقيقة إضافية.

اتركيه ليبرد ثم يعبأ في بخاخات لتعطير الجو عند الحاجة.

يمكن بشر قشر الحمضيات على شكل شرائح رفيعة والاستفادة منها في تزيين الحلويات أو إضافتها إلى أنواع الصلصة المختلفة والحصول على نكهات مميزة، أو قومي بتقطيعها وإضافتها إلى برطمان المخلل ليقدم مع أنواع المخللات الأخرى خلال يومين وينفرد بألوانه الزاهية الطبيعية وطعمه المميز.

قد تكون هذه بعض الوصفات التي اتبعها خبراء الطهي، ولكن أطلقي العنان لخيالك وإبداعك لاختبار نكهات فريدة ومتنوعة وغير متوقعة، وجربي وصفات جديدة بنفسك لتقليص كميات الأغذية المهدرة.