لماذا لا يجب إجبار طفلك على مشاركة ألعابه مع الآخرين؟

تعتقد بعض الأمهات أن حث الأطفال الصغار على المشاركة هو إحدى القيم التي ينبغي غرسها في سن مبكرة، لكن هل ينبغي إجبار الأطفال على مشاركة ممتلكاتهم مع الآخرين؟ وهل يرسخ ذلك قيم التعاون والكرم أم أن للأمر جوانب من شأنها أن تؤثر سلبا على شخصية الطفل ونفسيته؟

ماذا يحدث عند الإجبار؟

يتعلم الطفل كيفية تلبية احتياجاته الخاصة في السنوات المبكرة من عمره. وتعتبر مفاهيم المشاركة معقدة للغاية، بحيث يتعذر عليه فهمها، لأن الطفل الصغير لم يطور بعد مهارة التعاطف، ولا يمكنه رؤية الأشياء من منظور طفل آخر، لذا فإن إجبار الطفل على المشاركة لا يمنحه تعلم المهارات الاجتماعية، بدلا من ذلك، قد يرسل "الإجبار" العديد من الرسائل السلبية التي لا ترغب الأم في إرسالها، وقد يؤدي في الواقع إلى زيادة عدد المرات التي يصاب فيها الطفل بنوبة غضب.

تذكر مبادرة "بوسيتيف برنتينغ سولوشنز" (Positive parenting solutions) بعض الرسائل الخاطئة التي يرسلها "الإجبار" للأطفال، منها:

البكاء والصراخ بصوت عال يساعد في الحصول على ما يريد.

الأم هي المسؤولة عن من يحصل على اللعبة على سبيل المثال، ومتى يحصل عليها.

يجب على الطفل دائما التوقف عن اللعب لمنح اللعبة لطفل آخر، لمجرد أن هذا الطفل يريدها الآن.

لماذا لا يجب إجبارهم؟

رصد موقع "سليبينغ شودبي إيسي" (Sleeping should be easy)، عددا من الأسباب الرئيسية لعدم إجبار الأطفال الصغار على المشاركة ومنها:

منغمسون في اللعب: لا ينبغي إجبار الأطفال على التوقف عن اللعب وهم منغمسون فيه، فقط لأن طفلا آخر يريد نفس الشيء.

لا ينبغي إجبار الأطفال على التوقف عن اللعب وهم منغمسون فيه، فقط لأن طفلا آخر يريد نفس الشيء. تحويل المشاركة إلى عقوبة: قد يعتقد الأطفال أن المشاركة أمر جيد عندما يأخذون زمام المبادرة، بينما إذا أجبر الطفل على المشاركة مع الآخرين، سيعتقد أنها نوع من العقوبة وليست فعلا جيدا وقيمة محببة.

التخلي عن ممتلكاتهم: يفشل الأطفال الصغار في فهم أن المشاركة تعني أنهم سيستعيدون أشياءهم. وفي الوقت الذي تعتقد فيه الأم أن السماح لطفل آخر باللعب بلعبته المفضلة لبضع دقائق ليس أمرا مزعجا ولا يستحق الغضب، يعتقد الطفل أنه يتوقع منه تسليم شيء ملكه لطفل آخر إلى الأبد.

يفشل الأطفال الصغار في فهم أن المشاركة تعني أنهم سيستعيدون أشياءهم. وفي الوقت الذي تعتقد فيه الأم أن السماح لطفل آخر باللعب بلعبته المفضلة لبضع دقائق ليس أمرا مزعجا ولا يستحق الغضب، يعتقد الطفل أنه يتوقع منه تسليم شيء ملكه لطفل آخر إلى الأبد. عدم القدرة على حل النزاعات الاجتماعية: أحد الجوانب السلبية للمشاركة القسرية هو حرمان الطفل من القدرة على حل صراعاته الاجتماعية مع الأطفال الآخرين بنفسه.

أحد الجوانب السلبية للمشاركة القسرية هو حرمان الطفل من القدرة على حل صراعاته الاجتماعية مع الأطفال الآخرين بنفسه. لن يتمكنوا من التحكم في دوافعهم: الأطفال الصغار ليس لديهم أي سيطرة على الانفعالات. لذا، إذا شعروا بالرغبة في اللعب بلعبتهم وأجبروا على إعطائها لطفل آخر فإنهم يبدؤون في الصراخ والبكاء. وسيصبح الأمر شيئا معتادا، ووسيلة للضغط على الأم في كل الأمور الأخرى.

ماذا تفعلين في المقابل؟

بدلا من إجبار الطفل على مشاركة أشيائه مع الآخرين، يمكن للأم تعليمه قيم التعاون والمشاركة بطرق مختلفة وأكثر فاعلية، ومن بين تلك الطرق التي ذكرها موقع "فيري ويل فاميلي" (Very well family):

تزويده بالأدوات اللازمة والقدوة: بدلا من إجبار الطفل على المشاركة، يمكن منحه الأدوات اللازمة للتعامل مع النزاعات، الهدف هو أن يلاحظ الطفل متى يرغب طفل آخر في الحصول على دور في اللعبة، وكيف ننسق هذه الأدوار.

يحدث ذلك من خلال محاكاة الطفل لتصرفات أمه، وقدرتها على إظهار قيمة التعاون والمشاركة والصبر أمام طفلها، والأهم من ذلك تدريبه على استخدام الكلمات واللغة المناسبة لحل المواقف مع الأطفال الآخرين من دون خلاف أو غضب.

تعليمه مهارات حياتية: قد تقطع الأم شوطا كبيرا في تعليم طفلها مهارات حياتية مهمة من خلال تعليمه استخدام الكلمات المناسبة، والدفاع عن نفسه، والتعامل مع الأطفال الآخرين، وإذا حققت ذلك لن تكون بحاجة إلى التدخل في تنظيم أدوار اللعب أو إجبار طفلها على مشاركة ألعابه مع الآخرين.