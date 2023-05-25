"الزين والبها".. تطريز عابر للقارات تجتهد نساء أزمور المغربية في إنقاذه من الانقراض

أزمور، المغرب- بتركيز باد على محياها، تُتابع أمينة عياش حركات يدها، وهي تداعب خيطا وإبرة داخل ورشتها في "دار الصانع" بمدينة أزمور المغربية، لإتمام رسم وردة حمراء على قماش أبيض.

تقطع هذه الصانعة التقليدية تلك الحركات بنظرات تأمل لما حولها ترسلها من خلف نظارتها الطبية، ثم تعود لتضع لمساتها الأخيرة على فستان عروس حولته إلى لوحة فنية مزينة بزهور ملوّنة.

"الزين والبها" (الجمال والبهاء) اسم لنوع من التطريز تنفرد به مدينة أزمور المغربية، وتجتهد ثلة من نسائها -بينهن أمينة- لإنقاذه من الانقراض، إذ انتظمن في جمعية تسمت باسم التطريز نفسه، تتضافر فيها جهودهن ليستمر هذا الإبداع الفني التقليدي، الذي يُستعمل في تزيين ملابس العروس وفي الستائر والجلابيب وأغطية طاولات الأكل وبعض الأحذية النسائية.

"في كل مرة أتمم فيها عملاً، أشعر أنني أعطي قبلة حياة جديدة لفن تطريز مهدَّد بالزوال في المغرب مستلهم من نبتة نادرة"، تقول أمينة للجزيرة نت وهي تظهر رضاها عن رسوماتها المثيرة للإعجاب.

عابر قارات

بكثير من الموهبة والإبداع، تعمل أمينة -وهي رئيسة تعاونية (جمعية) نسائية تسمى هي الأخرى "الزين والبها" إلى جانب نساء من مدينة أزمور التاريخية- على الحفاظ على فن تطريز حضاري يستوحي أشكاله من زهور يسميها أهل المنطقة أيضا "الزين والبها"، وهي زهور نوع نادر من البازلاء (الجلبان) أصله من إيطاليا.

توارثت هؤلاء النسوة تطريز "الزين والبها" جيلا بعد جيل، وتقول الرواية المنتشرة بين أهالي المدينة إن هذا الفن "العابر للقارات" أصله من آسيا، أدخله إلى المغرب تاجر أوروبي في نهاية القرن التاسع عشر، لكن أضيفت إليه بصمة محلية، في حين تقول أمينة إن أمها أخبرتها بأنها تعلمته على أيدي راهبات قدمن مع الاستعمار الفرنسي للمغرب في بداية القرن العشرين.

وتضيف أن من يصادف هذا التطريز التقليدي ينظر إليه بعين الإعجاب، إذ يتميز برسومات متفرّدة لا توجد في سائر المناطق الأخرى بالمملكة، ويعتمد على خيط طبيعي يحافظ على لونه الأصلي.

حب ورعاية

تواظب أمينة على سقي نباتات تلك الزهور التي غرستها بنفسها بكثير من الحب والاهتمام، تعلو محياها ابتسامة جميلة وهي ترى شجرتها، تزهر ورودا زكية في "دار الصانع" وتضفي على المكان رونقا.

وتشير إلى أنه من "المصادفة الجميلة والمؤسفة" أن النبتة وفن التطريز يجمعهما "الحُسْن والجمال، لكن يوحدهما أيضا أن كليهما مهدد بالانقراض"، موضحة أنها طلبت من معجبات بفنها جلب بذور هذه النبتة من فرنسا وإنجلترا وزرعها في المغرب لصيانتها من الاندثار.

وتوضح أن تلك الزهور تظهر بين شهري فبراير/شباط ومايو/أيار، وتأخذ ألوانا مختلفة تصل إلى 10 تتدرج من الأحمر إلى البنفسجي مرورا بألوان بينهما، بحسب مراحل نموها، وهي الألوان نفسها التي تستلهمها أمينة وزميلاتها في تطريزهن الذي يحول قطع القماش إلى تحف فنية.

حفاظ ونقل

تصيب أمينة الحسرة حين تشارك في معارض للصناعة التقليدية، عندما تكتشف أن هذا الفن منحصر في مدينتها فقط، في حين تسعى إلى أن تكون سفيرة له في بقية المدن المغربية، كما في الدول العربية والأوروبية.

وبعزيمة قوية، ساعدت أمينة نساء الجمعية على التوسع في عملهن الإبداعي، إذ أضافت إلى طرز النبتة العابرة للقارات أنواعا من نباتات محلية، من أشهرها زهرة شقائق النعمان، والميموزا ذات اللون الأصفر. وبذلك تكون قد وضعت بصمتها في هذا الفن الموروث من أمها.

وتقول إن بعض النساء أقدمن على فن التطريز أملا في إتقان حرفة تكون مصدر رزقهن، "لكنهن بفطرتهن تعلقن بهذه الرسومات الفريدة، ليتعلمن سريعا ويبدأن في إنتاج تحف فنية مثيرة".

حلم

تنظر أمينة إلى لوحة فنية، نسجتها أمها قبل 70 سنة، وهي عبارة عن قطعة قماش يظهر فيها حيوان أليف تزين عنقه زهرة حمراء، وتقارن بينها وبين غطاء طاولة نسجتها بيدها لتكتشف أنها ما زالت تحافظ على البصمة المغربية.

ومن جميل الصدف، تلاحظ أمينة أن مدينة أزمور تحتضن وحدها "فن تطريز التنين"، الحيوان الأسطوري المنتشر في الثقافة الصينية. وهو رسم نسجته بداية امرأة صياد في المدينة تسلَّمَ رسمة جدارية من تاجر برتغالي، كما تقول الحكاية.

وتسعى أمينة إلى جانب نساء أخريات إلى التكتل في جمعيات تحافظ على كل هذا الموروث الفني بأزمور، ففي المدينة فنون متنوعة تستحق العناية والاهتمام. وبذلك يستمر حلم أمينة في أن يصبح هذا التراث معروفا في المغرب والعالم أجمع، وقد تعود به الصدفة إلى موطنه الأصلي، ولكن مع البصمة المغربية.