7 تطبيقات إلكترونية تساعدك في العناية بنفسك أثناء الحمل

الحمل تجربة مختلفة وقوية ومؤثرة لا يمكن للنساء نسيانها، بسبب خصوصيتها وحميميتها والحياة الجديدة التي تنتج عنها. وخلال فترة الحمل، تحدث تغييرات كثيرة على المرأة، سواء جسدية أو نفسية، ولا بد لها من العناية بنفسها وبالجنين الذي ينمو ويتشكّل يوماً بعد يوم في أحشائها.

ومع التطور الكبير الحاصل في التكنولوجيا، خرجت إلى النور تطبيقات إلكترونية كثيرة تساعد النساء على تجاوز فترة الحمل بسلام وأمان. إليك 7 تطبيقات تقدم إرشادات للحوامل، تلخص فوائدها عدة منصات متخصصة مثل "فوربس" (Forbes) و"فيري ويل فاميلي" (very well family) و"وومنز هيلث" (womens health mag) و"توداي" (Today).

وسنتناول مزايا هذه التطبيقات، وكيف تساعد الحامل في مراقبة التغيرات التي تطرأ عليها وعلى جنينها، بالإضافة إلى تصنيفها ومدى انتشارها واستخدامها في العالم.

وتحتوي معظم هذه التطبيقات على نموذج ثلاثي الأبعاد يسمح بتكبير الصور من مختلف الزوايا، مما يمكن الأم من متابعة نمو جنينها بشكل دقيق وتفصيلي داخل الرحم.

وتعمل هذه الخاصية من خلال تزويد التطبيق بصورة للجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل، ثم يقوم التطبيق بتطوير هذه الصورة أسبوعيا ويجهز صورة تقريبية لما يحتمل أن يكون عليه الجنين، وهو الأمر الذي يمكن الحامل من متابعة نمو الجنين أولا بأول وأسبوعا تلو أسبوع.

1- تطبيق "بريغنانسي+" (Pregnancy+)

يضم مجموعة متنوعة وشاملة من المعلومات والنصائح لكل مرحلة من مراحل الحمل، بحيث يتم إرسال رسائل يومية للمستخدِمات مصممة خصيصاً لهن مع نصائح عملية لكيفية التعامل يوماً بيوم مع تقدم الحمل.

كما يضم التطبيق مجموعة من التمارين الرياضية المخصصة للحوامل، ومعلومات ونصائح شاملة حول الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، وكيفية القيام بها بشكل صحيح.

ويحتوي على نموذج ثلاثي الأبعاد يسمح بتكبير الصور من مختلف الزوايا، مما يمكّن الأم من متابعة نمو طفلها بشكل دقيق وتفصيلي داخل الرحم. كما يقدم الأدوات والنصائح اللازمة للتخطيط لفترة الحمل والولادة، مثل ما يجب أن تحتوي عليه حقيبة الولادة التي يجب أن تأخذها الحامل إلى المستشفى.

ويتيح التطبيق لزوجكِ، كذلك، إمكانية تتبع الحمل ومتابعة نمو الجنين وتطور الحمل عموماً. هذا التطبيق مجاني، ومتوفر بمتجري "آبل" (Apple) و"غوغل بلاي" (Google play).

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي": 4.7 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.

تقييم "آبل ستور": 4.8 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.

2- تطبيق "دبليو تي إي" (Pregnancy and Baby Tracker: WTE)

مجاني متوفر على متجري متجري "آبل" و"غوغل بلاي" ويتيح للحامل متابعة نمو طفلها ومقارنته بحجم الفواكه والحيوانات المختلفة، فنجد فيه مثلا عبارات من قبيل: طفلك اليوم وصل إلى حجم حبة مشمش طازجة، وغيرها من المقارنات اللطيفة والدقيقة التي تبعث على الابتسام، وتعطي شحنة إيجابية للحامل.

ويتضمن التطبيق كذلك صورا وعروضا ثلاثية الأبعاد للجنين، مما يمكّن الأم من متابعة تطوره يوما بيوم وبدقة بالغة، بالإضافة إلى معلومات عن تطوّر الجنين التشريحي وما يحدث لجسد الأم من تغيرات، والأعراض الشائعة للحمل وكيفية التعامل معها، والموعد المتوقع للولادة، وتقويم يومي لمساعدة الأم.

كما يحتوي على شبكة اجتماعية قوية تجمع الكثير من الحوامل ضمن مجموعات منفصلة للأمهات اللواتي سيلدن طفلهن في شهر معين أو منطقة محددة، وغير ذلك من الخصائص والمميزات.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي": 4.8 نجمات، وقد حمّله أكثر من 5 ملايين شخص في العالم.

تقييم "آبل ستور": 4.9 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.

3- تطبيق "ويب ميد بريغنانسي" (WebMD Pregnancy)

مجاني متوفر على متجر "آبل" فقط، ويقدم معلومات شاملة وكاملة وموثوقة للحوامل حول كل ما يتعلق بالحمل والولادة.

باستخدام هذا التطبيق، يمكنكِ تتبع ركلات الطفل، ووزنك، وضغط دمك، وفي آخر المشوار انقباضات الولادة في رحمك. ويُمكّنك أيضاً من تسجيل الأسئلة التي تريدين طرحها على طبيبك في موعدك التالي، وعمل قوائم مرجعية حول معدات الأطفال التي يجب شراؤها، وما يجب أن تأخذيه معك في حقيبة المستشفى الخاصة بك عند الولادة.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "آبل ستور": 4.5 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.

4- تطبيق "ذا بمب" (The Bump)

يحتوي على منظّم خاص لمساعدة الأمهات في الاستعداد لكل موعد مع الطبيب، فضلاً عن مقالات ومعلومات شاملة حول ما تريد الحامل للمرة الأولى معرفته عن الحمل.

ويضم كذلك صورا ثلاثية الأبعاد للجنين، مما يمكّن الحامل من مراقبة نمو طفلها أولاً بأول، وبإمكانها طرح الأسئلة أي وقت وتلقي الإجابات في اللحظة ذاتها من الخبراء والأمهات الأخريات المشتركات بالتطبيق.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي": 4.9 نجمات، وقد حمّله أكثر مليون شخص في العالم.

تقييم "آبل ستور": 4.8 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.

5- تطبيق "بيبي سنتر بريغنانسي تراكر" (BabyCenter Pregnancy Tracker)

مجاني متوفر على متجري "آبل" و"غوغل بلاي" ويعرض صورا ممتازة لنمو الطفل أسبوعاً بعد أسبوع، ويعينك على التنبؤ بموعد ولادتكِ، كما يتحوّل تلقائياً بعد الولادة إلى دليل "الأبوة والأمومة" يرافقك بالنصائح الخاصة بالتعامل مع المولود الجديد.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي": 4.8 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.

تقييم آبل ستور: 4.9 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.

6- تطبيق "أمّا" (Amma)

يعينك هذا التطبيق على تتبع جميع جوانب الحمل، ويتميز بوجود سجل خاص لمذكرات الحمل ويومياته وتسجيل المواعيد، بالإضافة إلى التحديثات الأسبوعية حول حجم الجنين، ونموّه وتطوّره داخل الرحم.

كما يتضمن نصائح وأفكارا للوجبات الصحية التي يجب أن تركز عليها الأم أثناء الحمل. ويستخدم التطبيق مؤشر كتلة الجسم السريرية لقياس زيادة الوزن ونمو البطن، والقدرة على تتبع انقباضات الرحم وإرسال النتائج إلى الطبيب بشكل فوري.

وبإمكان المستخدمين مشاركة المعلومات التي يقدمها التطبيق عبر وسائل التواصل المختلفة. وهو مجاني يمكن تحميله من متجري "أبل" و"غوغل بلاي".

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي": 4.8 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.

تقييم "آبل ستور": 4.7 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.

7- تطبيق "إكسبكتفول" (Expectful)

يركز على الصحة العقلية، ويحتوي على جلسات تأمل يومية وأسبوعية لتحمل ليالي الحمل الطوال، وتقليل التوتر والشد والضغط النفسي والعصبي الذي قد تتعرّض له الحامل.

كما يساعد على تطوير عملية ارتباط الأم بطفلها فور ولادته، ويوفر إمكانية البحث عن جلسات الدعم الجماعي للحوامل في كل منطقة، بالإضافة إلى فصول اللياقة البدنية قبل الولادة وما بعدها.

ويختلف هذا التطبيق عن سابقاته في كونه غير مجاني، بل يعرض خدماته مقابل المال.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

تقييم "غوغل بلاي": +3 نجمات، وقد حمّله أكثر من 50 ألف شخص في العالم.

تقييم "آبل ستور": 4.8 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.