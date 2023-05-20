لماذا ينبغي للآباء والأمهات دفع أطفالهم نحو الاكتفاء الذاتي؟

يبذل الآباء والأمهات مجهودا كبيرا من أجل أطفالهم، ويُتوقع من الوالدين التحقق من واجبات أطفالهم المنزلية والحفاظ على حياتهم خالية من التوتر قدر الإمكان، لكن الآباء والأمهات الذين يساعدون أطفالهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي يوجهونهم أيضا إلى أن يكبروا ليكونوا أشخاصا بالغين أكثر لطفا ومسؤولية.

وقد ذكر موقع "لافيدا لوثيدا" (lavidalucida) الإسباني أن الآباء منذ عقود يتوقعون أن يلعب أطفالهم بشكل مستقل، وأن يقوموا بواجبهم المنزلي من دون مساعدة، وأن يسهموا في الأعمال المنزلية دون أن نطلب منهم ذلك، ولكن بطبيعة الحال يختلف عالم اليوم عما كان عليه قبل 30 عاما.

كيف يمكنك مساعدة أطفالك على أن يكونوا أكثر استقلالا؟

أوضح الموقع أنه في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس من السهل معرفة كيفية تشجيع طفلك على تحقيق الاستقلال وحمايته. وهذه بعض الطرق البسيطة لتعزيز استقلاله:

امنح الطفل مكافأة: لفت الموقع إلى أن كسب المال يساعد الأطفال على تعلم مزيد من الاستقلال، والأمر متروك لك لتقرر كيف ومتى تعطي أطفالك دفعة صغيرة لكنها مفيدة لتعليمهم أن يكونوا مكتفين ذاتيا.

لفت الموقع إلى أن كسب المال يساعد الأطفال على تعلم مزيد من الاستقلال، والأمر متروك لك لتقرر كيف ومتى تعطي أطفالك دفعة صغيرة لكنها مفيدة لتعليمهم أن يكونوا مكتفين ذاتيا. علّم طفلك طرق ادخار المال وإنفاقه: ينصح الموقع بمنح أطفالك حصالة في سن مبكرة حتى يعرفوا معنى الادخار، فمن الجيد أن ترشدهم إلى كيفية الادخار وإنفاق أموالهم بحكمة وتحدث معهم عن الفرق بين الاحتياجات والرغبات.

اسمح لطفلك بحل النزاعات بنفسه: لا يمكن للآباء أن يكونوا حاضرين في كل تفاعل لابنهم مع أطفال آخرين، ولكن يمكنهم تزويد أطفالهم بالمهارات التي يحتاجونها لحل النزاعات بشكل مستقل، ولهذا علم أطفالك أن يتعاملوا مع عواطفهم ويخبروا الآخرين أنهم لا يحبون شيئا ما وأن يعتذروا عند الضرورة، فسوف تفيدهم هذه المهارات جيدا وتساعدهم على حل النزاعات عندما يكبرون.

لا يمكن للآباء أن يكونوا حاضرين في كل تفاعل لابنهم مع أطفال آخرين، ولكن يمكنهم تزويد أطفالهم بالمهارات التي يحتاجونها لحل النزاعات بشكل مستقل، ولهذا علم أطفالك أن يتعاملوا مع عواطفهم ويخبروا الآخرين أنهم لا يحبون شيئا ما وأن يعتذروا عند الضرورة، فسوف تفيدهم هذه المهارات جيدا وتساعدهم على حل النزاعات عندما يكبرون. امنحه الحرية: من الضروري منح طفلك بعض الحرية، فمثلًا دعه يركب دراجته في حديقة الحي مع أصدقائه، وبالطبع ينبغي أن نعلم الطفل كثيرا من الأشياء قبل ذلك مثل عدم التحدث إلى الغرباء وكيفية عبور الشارع، لذلك عندما يحين الوقت للقيام بذلك بمفرده فإنه يكون جاهزا ويمكنك الوثوق به لفعل الشيء الصحيح.

لماذا عليك تعليم طفلك الاكتفاء الذاتي؟

أدرج الموقع جملة من الأسباب تجعل الاكتفاء الذاتي ضروريًّا جدا للطفل، ومنها:

الأطفال الذين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي أكثر ثقة بالنفس من غيرهم.

يساعد الاكتفاء الذاتي الأطفال على النمو ليشعروا بالسعادة.

يشعر الأطفال بالسيطرة على حياتهم.

الأطفال المكتفون ذاتيا هم أكثر حساسية تجاه الآخرين.

الاكتفاء الذاتي يزيد من القدرة على الاعتماد على الذات.

يتعلم الطفل كيف يعتني بنفسه.

يعزز الاكتفاء الذاتي الدروس عن الحياة والناس.

إستراتيجية تحمل المسؤولية منذ الصغر

وقدم موقع "أهابرينتنغ" (ahaparenting) بعض النصائح المهمة لتنشئة طفل مسؤول واثق بذاته:

تربية الطفل على تنظيف ما تسبّب فيه، فمثلا عندما يسكب الحليب يجب عدم الصراخ بوجهه وإنما القول له "لا بأس، يمكننا تنظيفه؛ نحن دائما نقوم بتنظيف ما تسببنا فيه"، وهكذا يعتاد فكرة التنظيف دون فرض أوامر.

على الأهل معرفة أنه لا يوجد طفل يحب القيام بالمهام المنزلية، لذلك يجب التعامل بذكاء والقيام بالواجبات المنزلية كأنها نشاطات ممتعة ليشعر الطفل بالحماسة.

لا تصنف طفلك أبدا بأنه غير مسؤول.

احرص على تعليم الطفل وضع جدول يومي لتنظيم الواجبات المدرسية والمهام المنزلية والنشاطات الترفيهية.

مكافأة الطفل مقابل العمل الذي يقوم به، فهذا يدفعه إلى تحمل المسؤولية أكثر.



مهام منزلية وتقدير وامتنان

تقول المتخصصة في علم النفس التربوي اللبنانية نيرمين عزاقير للجزيرة نت إن "هنالك شريحة واسعة من الآباء والأمهات لم يعطوا أولادهم التربية الصحيحة التي لها علاقة بالاعتماد على الذات والحس بالمسؤولية، وذلك خوفا عليهم أو تدليلا مفرطا لهم. وهذا أمر خاطئ، إذ لا بد من تعويد الطفل الاعتماد على نفسه ابتداء من عمر الثالثة بما يتناسب مع قدراته ومراقبته وتوجيهه وتعليمه بالتدريج".

وتضيف عزاقير أن تعوّد الطفل تحمل مسؤولياته في المنزل أولا يساعده في بناء شخصية مستقلة على أسس صحيحة وسليمة كما يجعل الطفل أقوى وقادرا على مواجهة المصاعب والمشاكل التي يتعرض لها في المستقبل.

ويرى الاستشاري في الطب النفسي للأطفال الأردني الدكتور أمجد جميعان أن التعلم من الفشل أمر مهم جدا. وقال للجزيرة نت إن تعلم تقدير الذات وتطويرها يبدأ من الأسرة، وهنا يأتي دور الوالدين والمربّين في تنمية هذه الأنماط من السلوك التي ترسخ المسؤولية في نفس الطفل والتعلم من الأخطاء وأن الفشل طريق النجاح وتحقيق الأهداف.