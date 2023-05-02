لتفادي تسمم عائلتك.. كيف يمكن حفظ الطعام الساخن في الثلاجة؟

هل تضعين الطعام المطهي الساخن في الثلاجة مباشرة أم تنتظرين حتى يبرد؟ جدل قديم جديد، فما أفضل الطرق لحفظ الطعام الساخن حتى لا يتسبب في تسمم أحد أفراد أسرتك، أو يتسبب في الإضرار بالثلاجة؟

أحيانا نحتاج إلى تبريد طبق ساخن على وجه السرعة لتناوله، وأحيانا نرغب بالاحتفاظ بطعام ساخن لوقت آخر أو حفظ ما يتبقى من الطعام المطهي. وتظهر الثلاجة هنا خيارا ممكنا، وفق تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" (Deutsche Welle) الألماني.

لكن هناك الكثير من الأفكار المنتشرة كون الثلاجة خطيرة جدا على الطعام الساخن. فما حقيقة هذه الادعاءات؟

مخاطر متعددة

ويحاجج عدد من المواقع أن إدخال الطعام الساخن إلى الثلاجة أمر غير محبذ، ومن ذلك موقع "أوكو تيست" الألماني الخاص بتقييم المنتجات والخدمات، إذ يشير إلى أنه من الأفضل ترك الطعام حتى يبرد نوعا ما ومن ثمة حفظه في الثلاجة.

الأسباب متعددة وفق هذا المصدر منها عدم دفع الثلاجة لاستهلاك الكثير من الطاقة لتبريد طعام ساخن، وتجنب رفع الرطوبة داخل الثلاجة الناجحة عن الهواء الدافئ المنبعث من الطعام الساخن، والحفاظ على الأطعمة الأخرى المحفوظة في الثلاجة.

لكن في الجانب الآخر هناك من يتحدث عن إمكانية وضع الطعام الساخن في الثلاجة، ومن ذلك إدارة الصحة في ولاية واشنطن الأميركية، بيد أنها تؤكد أنه يجب تقسيمه إذا كان الحجم كبيرا إلى كميات صغيرة، حتى يتم تبريده بشكل أسرع.

ما يتفق عليه الجانبان معا أنه من الخطير ترك الطعام في الخارج لمدة تزيد على ساعتين حتى وإن كان ساخنا في البداية، فالطعام المطهي قابل للتعرض للبكتيريا إذا لم يتم تناوله أو حفظه في وقت محدد، خصوصا الطعام القابل للتلف بسرعة (كاللحوم والخضر والفواكه المقطعة). فابتداء من 4 درجات حرارة مئوية يكون الخطر كبيرا، وتكون البيئة مناسبة لظهور البكتيريا، ما يؤدي إلى حالات تسمم كثيرة.

وتؤكد جامعة ميشيغان بالشراكة مع وزارة الزراعة الأميركية؛ إمكانية حفظ كميات صغيرة من الطعام المطهي في الثلاجة، لكنهما تحذران من وضع كميات كبيرة.





نصائح مهمة

الخطر وفق المصدر أن هذه الكميات الكبيرة الساخنة قد تؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل الثلاجة أو المجمد (الفريزر) ما قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الطعام الموجود مسبقا في الثلاجة.

ومن النصائح التي يقدمها الخبراء عند وضع الطعام المطهي أو الساخن في الثلاجة، هو لفّه أو وضعه في آوانٍ مغطاة أو صناديق صغيرة من الزجاج، حتى يتم الحفاظ عليه وعلى رائحته، مع وضعه في الرف الأعلى من الثلاجة حتى يتمتع بأقصى درجات التبريد وفق ما يذكره موقع "هيلث لاين".

ولا تضع سوى كميات صغيرة من الطعام الساخن في الثلاجة، والأسلم في حالة الشك ترك الطعام الساخن ليبرد قليلا لبضعة دقائق، لكن في أقصى الحالات لا تتجاوز ساعة إلى ساعتين، ومن ثم حفظه في الثلاجة. بينما عليك التخلص من أيّ طعام مطهي قابل للتلف السريع بقي خارج الثلاجة لأكثر من المدة المذكورة.

كيف تحمي الطعام من بكتيريا الصيف؟

كثيرات يعانين في فصل الصيف من تعرض الطعام للبكتيريا، ما قد يسبب التسمم الغذائي. فكيف يمكن تجنب هذه الأخطار؟

وجود البكتيريا في الطعام قد يسبب التسمم الغذائي، وينتج ذلك غالبا عن طريقة خاطئة في إعداد الطعام، مما يؤدي إلى ظهور رائحة سيئة، لذلك تعرفي على كيفية حماية الطعام من ظهور البكتيريا، باتباع الإرشادات التالية:

قبل تجهيز الطعام:

غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الدافئ خصوصا بعد الذهاب إلى المرحاض أو تغير حفّاضة الطفل. وكذلك قبل تجهيز الطعام.

كما يجب غسل اليدين بعد لمس الأطعمة النيئة، وبعد لمس الحيوانات الأليفة.

يجب عدم التعامل مع الطعام إذا كنت مريضا وتعاني من مشاكل في المعدة، مثل الإسهال، أو القيء، أو لديك أي قروح مفتوحة.



عند الطبخ

من المهم طهي الطعام جيدا وخصوصا اللحوم ومعظم المأكولات البحرية، لقتل أي بكتيريا ضارة يمكن أن توجد في الأطعمة.

وللتأكد من أن اللحوم قد نضجت يمكن اختبارها من خلال إدخال السكين في اللحم حتى تصل بسهولة إلى أعمق جزء؛ عندها يكون الطعام قد أصبح ناضجا تماما. وينصح بعدم تسخين الطعام أكثر من مرة واحدة.

عند التبريد

تحتاج بعض الأطعمة للاحتفاظ بها في درجة حرارة مناسبة لمنع نمو البكتيريا الضارة. ويفضل دائما التحقق من تعليمات التخزين الموجودة على الملصق.

يمكنك ضبط درجة حرارة الثلاجة على 5 مئوية للاحتفاظ بالطعام في فصل الصيف.

إذا قمت بترك الطعام في درجة حرارة الغرفة، يمكن للبكتيريا أن تنمو وتتكاثر وتصل إلى مستويات خطيرة.

حاولي تبريد بقايا الطعام المطبوخ بسرعة في غضون بضع ساعات، ووضعها في الثلاجة أو الفريزر.



منع انتشار التلوث

يمكن أن يحدث انتقال للبكتيريا عادة من الأطعمة النيئة إلى غيرها من الأطعمة. وقد يحدث عندما يتم لمس الطعام واليدين بها فيروسات ناتجة عن أسطح العمل غير النظيفة.

ولمنع انتشار التلوث ينصح بما يلي: