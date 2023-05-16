مع عودة الصيف.. هل لا يزال واقي الشمس من العام الماضي صالحا؟ وكيف تحمين نفسك من الأشعة الضارة؟

عندما تغادرين المنزل لقضاء وقت ممتع في الشمس مع عائلتك، فمن الطبيعي أن تصطحبي معك مستحضرًا واقيًا من الشمس؛ لأنك تعلمين أنك تحتاجين إلى عامل حماية من الشمس "إس بي إف" (SPF) بدرجة 30 لحماية جلدك المكشوف (الوجه واليدين) من الحروق.

لكن ما لا يعلمه معظم الأشخاص أنه يمكن حتى للجلد المغطى بالملابس أن يُصاب بحروق الشمس أيضا. فالملابس الطبيعية الخالية من عوامل الحماية من أشعة الشمس توفر عامل حماية "إس بي إف" (SPF) يتراوح بين 1 و4، وفقا لكثافة النسيج ومسامية مواده. لذا، فهي لا توفر قدرًا كبيرًا من الحماية في الواقع.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

تقول اختصاصية الجلد في "مايو كلينك" (Mayo Clinic) الدكتورة دون ديفيس إن هناك أنواعا خاصة من الملابس التي تستطيع حمايتك.

فصناعة الملابس في وقتنا الحاضر أدّت إلى إمكانية دمج نسيج من الألياف الدقيقة في بعض الملابس، ممّا يعطيها خاصية توفير عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية "يو بي إف" (UPF)، وهو مساو لعامل الحماية من الشمس "إس بي إف" الموجود في المستحضرات الواقية من الشمس.

تقول الطبيبة إن عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية "يو بي إف" يُحسب بالطريقة نفسها التي يُحسب بها عامل الحماية من الشمس "إس بي إف".

"يمكنك قضاء 50 دقيقة في الخارج أثناء ارتداء ملابس بعامل حماية قبل أن يبدأ الجلد بالاحمرار، على عكس مدة العشر دقائق التي يتطلبها الأمر عند ارتداء ملابس عادية، فإن عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية "يو بي إف" لقطعة الملابس هذه هو 50 مقسومة على 10، وذلك يساوي عامل حماية 5″.

ما الحرق الشمسي؟

تشير حروق الشمس إلى التهاب الجلد وإيلامه والشعور بسخونته عند لمسه. وتظهر غالبا خلال بضع ساعات من التعرض للشمس لمدة طويلة، بحسب تقرير نشره موقع "مايو كلينك".

ويمكن تخفيف حروق الشمس باتباع تدابير بسيطة للرعاية الذاتية مثل تناول مسكنات الألم وتبريد الجلد. ولكن قد يستغرق زوال حروق الشمس بضعة أيام.

ومن المهم بالنسبة لجميع أفراد عائلتك تجنب حروق الشمس طوال الوقت بوضع مستحضر واق من الشمس، أو اتباع أساليب أخرى لحماية الجلد مثل ارتداء الملابس المناسبة. وهذا يفيد عند وجودك بالخارج.

متى تنتهي صلاحية الواقي من الشمس؟

تطلب إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن يظل الواقي من الشمس بقوته الأصلية لمدة 3 سنوات على الأقل. وهذا يعني أن بإمكانك استخدام المتبقي من الواقي من الشمس من عام إلى التالي، بحسب تصريح الطبيب لورنس إي غيبسون لموقع "مايو كلينك".

تحتوي بعض الواقيات من الشمس على تاريخ انتهاء صلاحية، ويوضح التاريخ متى تصبح غير فعالة، عليك التخلص من الواقي الذي تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته، وإذا اشتريت واقيا لا يحمل تاريخ انتهاء الصلاحية، فاكتبْ تاريخ الشراء على العبوة، وتخلص منها بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الشراء.

كيف تحافظين على الواقي من الشمس؟

للحفاظ على الواقي من الشمس في حالة جيدة، عليك الانتباه لما يلي:

تجنَّبي تعريض الحاوية لحرارة زائدة أو أشعة الشمس المباشرة.

ضعي حاويات الواقي من الشمس في الظل، أو لفيها في منشفة.

تخلصي من الواقي من الشمس الذي ظهرت عليه تغييرات واضحة في اللون أو القوام.

ضعي في حسبانك أنك إذا استخدمت واقيا من الشمس بكمية وفيرة ومتكررة، فلن تدوم العبوة طويلا.



طرق طبيعية لحماية البشرة من أشعة الشمس

وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، بحسب ما ورد بموقع "صن وارير" (Sunwarrior):

الطعام الصحي

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة على حماية بشرتك من التلف، بما في ذلك أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لذلك عليك تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على "الكاروتينات" كالجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، ومضادات الأكسدة كالخرشوف والخس والبروكلي، وتناول أيضا المكسرات والبذور وزيت جوز الهند والأفوكادو.

زيت بذور التوت الأحمر

واحد من أفضل أنواع الزيوت الواقية من الشمس، ويمنع الأشعة فوق البنفسجية المزعجة.

زيت جنين القمح

يعتبر ترطيبا طبيعيا مع عامل حماية من الشمس يعادل 20 درجة.

زيت جوز الهند

يحجب حوالي 20% من أشعة الشمس، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالشمس لمدة أطول بنسبة 20% عن المعتاد دون التعرض للحروق، كما أنه يرطب البشرة ويقلل الالتهاب.

زيت السمسم

يحجب 30% من ضوء الشمس، مما يتيح لك البقاء في الشمس لفترة أطول دون احتراق.

الصبار

غالبا ما يستخدم بعد حروق الشمس لتهدئة البشرة الملتهبة، فهو يحجب حوالي 20% من ضوء الشمس.