هناك أكثر من 1.8 مليون وحدة بكتيريا كامنة في ثلاجتك، ترتبط هذه الميكروبات غير المرئية بالتهابات الجهاز التنفسي والبولي والتسمم الغذائي وحالات الإجهاض بين النساء الحوامل.

ولأن الأمر يتطلب الحذر والمتابعة، نوضح لك فيا يلي الأمراض الناتجة عن عدم الاهتمام بالثلاجة ونظافتها، والوقت المناسب لتعقيمها من البكتيريا.

أنواع البكتيريا في الثلاجة:

تعيش عائلتان مختلفتان من الميكروبات في ثلاجتك: البكتيريا المسببة للأمراض، وبكتيريا التلف.

وتنتقل البكتيريا المسببة للأمراض عن طريق الأغذية، ولكنها لا تؤثر على طعم الطعام أو رائحته أو شكله. أما عن بكتيريا التلف، فتنمو في درجات حرارة منخفضة، ويتم اكتشافها عندما يفسد الطعام.

في عام 2019، أخذ العلماء 5 مسحات من مواقع مختلفة في 10 ثلاجات، ووجدوا 19 من 50 عينة تحتوي على بكتيريا "آيروموناس" (AEROMONAS) و"إنتروبكتيرا" (ENTEROBACTERA CLOCAE) و"كليبسيلا أوكسيتوكا" (KLEBSIELLA OXYTOCA).

ترتبط الأولى بالتهابات الجهاز الهضمي، التي تؤدي إلى الإسهال المائي أو الدموي، أما الثانية فيمكن أن تسبب التهابات العظام والقلب، في حين ترتبط الثالثة بالعدوى الشديدة.

لماذا يعدّ التنظيف ضروريا للثلاجة ولصحتك؟

الثلاجة هي العمود الفقري للمطبخ كله، والمطبخ هو العمود الفقري لمنزلك، لذلك من المهم تنظيفها، كما أن وضع الطعام في الثلاجة لا يوقف نمو الجراثيم تماما، إنه يبطئ دورة نموها.

ليس من المهم فقط الحفاظ على طعامك طازجا، ولكن يجب الحرص أيضا على تجنب الأمراض التي تنقلها الأغذية إذا استمرت فترة أطول من اللازم في الثلاجة.

كم مرة يجب تنظيف الثلاجة؟

يُنصح بتنظيف الثلاجة مرة واحدة على الأقل كل شهر تنظيفا عميقا بالماء الدافئ والصابون، لكن يوصى بالتنظيف الأسبوعي للثلاجة، لتبقى في حالتها الأصلية الآمنة.

علامات تعرف بها أنه حان الوقت لتنظيف الثلاجة:

رائحة كريهة داخل الثلاجة.

وجود طعام منتهي الصلاحية.

تحول الخضروات من مادة صلبة إلى سائلة.

تحول علب الكريمة والجبن من سائل إلى صلب.

تقطر الطعام على الرفوف العليا وانسكابها.

العفن في بعض القوالب داخل الثلاجة.

تحول الجبن السويسري إلى الجبن الأزرق.

بعض الزجاج يلتصق برف باب الثلاجة، بعد تسرب المشروبات تحت الزجاجة وتحوله إلى مادة صلبة.

كيف تنظفين الثلاجة؟

كثير من الناس ليس لديهم فكرة عن كيفية البدء في تنظيف الثلاجة، العملية بسيطة ويمكن إتمامها في خطوات سهلة:

تأكدي من إيقاف تشغيل الثلاجة من المفتاح الرئيسي قبل البدء.

تخلصي من أي طعام منتهي الصلاحية أو ملوث.

يمكنك تخزين طعامك في المبرد مؤقتا لإبقائه باردا أثناء التنظيف.

إفراغ الثلاجة تماما ثم إخراج جميع الأرفف وتنظيفها بشكل منفرد.

اغسلي كل رف بالزوايا والأجزاء الداخلية من الثلاجة بالماء الساخن والصابون.

استخدمي قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح كل المياه الزائدة.

جففي الأرفف تماما قبل إعادتها.

امسحي الثلاجة من الداخل.

التعقيم باستخدام ملعقتين كبيرتين من المبيض لكل لتر من الماء، أو محلول الخل والماء بنسبة 1-1.

لتنظيف الثلاجة من الخارج، امسحيها بقطعة قماش مبللة وكمية صغيرة من صابون الأطباق.

نصائح لإبقاء الثلاجة نظيفة وصحية:

إذا كان التفكير في تنظيف ثلاجتك كل أسبوع يشعرك بالرهبة، فهناك طرق تنظيم جيدة تجعل هذه العملية سريعة وسهلة:

الوارد أولا يستهلك أولا : يجب أن تظل الأطعمة الأقدم في المقدمة، لاستخدامها أولا لأنها ستساعد على منع انتهاء صلاحية الطعام والتعفن في الثلاجة.

: حافظي على درجة الحرارة المناسبة: قد يكون من المغري تكديس الطعام في الأرفف العليا من الثلاجة، لكن هذا قد يكون خطيرا لأنه عندما تكون الثلاجة ممتلئة جدا، فقد يتسبب ذلك في عدم دوران الهواء بشكل صحيح، مما يتسبب في أن تكون بعض المواقع بالثلاجة أكثر دفئا.

قد يكون من المغري تكديس الطعام في الأرفف العليا من الثلاجة، لكن هذا قد يكون خطيرا لأنه عندما تكون الثلاجة ممتلئة جدا، فقد يتسبب ذلك في عدم دوران الهواء بشكل صحيح، مما يتسبب في أن تكون بعض المواقع بالثلاجة أكثر دفئا. تحققي من تواريخ انتهاء الصلاحية: تبدأ المنتجات الغذائية التي انتهت صلاحيتها في تطوير بكتيريا ضارة التي لا تسبب لك تسمما غذائيا فوريا فحسب، بل تبدأ في التأثير على العناصر الأخرى في الثلاجة، وبالتالي تشكل خطرا إذا تم تناولها.

تبدأ المنتجات الغذائية التي انتهت صلاحيتها في تطوير بكتيريا ضارة التي لا تسبب لك تسمما غذائيا فوريا فحسب، بل تبدأ في التأثير على العناصر الأخرى في الثلاجة، وبالتالي تشكل خطرا إذا تم تناولها. تجنب التكدس: يجب توفير مساحة كافية بين المواد الغذائية للسماح بمساحة مناسبة لتدوير الهواء.

يجب توفير مساحة كافية بين المواد الغذائية للسماح بمساحة مناسبة لتدوير الهواء. التأكد من إغلاق الأبواب بشكل صحيح: ترك أبواب الثلاجة والفريزر مفتوحة عن طريق الخطأ تسمح للبكتيريا الضارة بالنمو، كما يسمح هذا أيضا بدخول الرطوبة إلى الثلاجة، مما يؤدي إلى تسريع تطور البكتيريا.

ترك أبواب الثلاجة والفريزر مفتوحة عن طريق الخطأ تسمح للبكتيريا الضارة بالنمو، كما يسمح هذا أيضا بدخول الرطوبة إلى الثلاجة، مما يؤدي إلى تسريع تطور البكتيريا. تخزين الطعام الصحيح: توجد مستويات مختلفة لدرجة الحرارة بالثلاجة، على سبيل المثال، الأطعمة السريعة الفساد مثل الحليب والمأكولات البحرية واللحوم النيئة والبيض وحتى الأرز المطبوخ والمعكرونة، لا ينبغي أبدا تخزينها في باب الثلاجة، عادة ما يكون هذا هو المكان الأكثر دفئا ويسمح بنمو البكتيريا.

توجد مستويات مختلفة لدرجة الحرارة بالثلاجة، على سبيل المثال، الأطعمة السريعة الفساد مثل الحليب والمأكولات البحرية واللحوم النيئة والبيض وحتى الأرز المطبوخ والمعكرونة، لا ينبغي أبدا تخزينها في باب الثلاجة، عادة ما يكون هذا هو المكان الأكثر دفئا ويسمح بنمو البكتيريا. تغطية اللحوم: يجب تغطية اللحوم النيئة وتخزينها على الرف السفلي للثلاجة لتجنب انتقال البكتيريا الضارة وتلويث الطعام الجاهز للأكل.

الثلاجة وانقطاع التيار الكهربائي: انقلي جميع العناصر القابلة للتلف إلى أفضل جزء في الثلاجة، وهي الرفوف الوسطى، إذ إن الأبواب والرف العلوي هي أول المناطق التي تسخن أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

خطوات العناية بالفريزر: