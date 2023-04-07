أطعمة لا تقدميها لأسرتك على مائدة السحور في رمضان

يعتبر السحور الوجبة التي نمد بها أجسادنا مباشرة قبل فترة الصوم الطويلة التي قد تتراوح بين 12 و20 ساعة، بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية للجسم من الغذاء والطاقة الضرورية لاستمرار عملياته الحيوية. ولأن وجبة السحور يتم تأخيرها إلى ما قبل موعد الامتناع عن الطعام والشراب مباشرة، فإن تناولها يجب أن يكون وفقا لمعايير محددة حتى لا يشعر الصائم بالعطش أو الجوع السريع.

وفيما يلي نتناول الأطعمة التي يجب تناولها خلال وجبة السحور، وكذلك أفضل الأطعمة والمشروبات التي تعين الصائم على صيام سهل خلال ساعات النهار الطويلة.

تقول الدكتورة عائشة صقر، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة بمستشفى العمادي بالدوحة، إن السحور يجب أن يتضمن وجبة متوازنة تغطي احتياجات الجسم لفترة طويلة بحيث تشتمل على المكونات الأساسية الثلاثة وهي البروتينات والنشويات والدهون، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية المساعدة كالفيتامينات والمعادن والألياف والماء.

أطعمة يجب الحذر منها

وقالت الدكتورة عائشة للجزيرة نت إنه -لضمان سلامة وجبة السحور وتوازنها- يجب تجنب المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت سواء كانت زيوتا مهدرجة أو نباتية أو حيوانية، لأنها تزيد من شعور الصائم بالعطش. ومن ثم يجب تقليل المواد الغذائية المقلية والاستعاضة عنها بالمواد الغذائية المشوية أو حتى استخدام المقلاة الهوائية بحيث يتم تقليل نسبة الدهون إلى الحد الأدنى .

مع العلم أن غراما واحدا من الدهون يمنح 9 سعرات حرارية، في حين أن غراما واحدا من النشويات أو البروتين يعادل 4 سعرات حرارية.

وبالنسبة للأطعمة المقلية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تساهم في زيادة الوزن ووصول الشخص إلى مرحلة السمنة.

ويعتبر شهر رمضان من المواسم التي يتعزز فيها فرص المحافظة على الوزن أو تقليله، إلا إذا تم استغلاله بطريقة خاطئة.

ويجب كذلك تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر لأنها تكون غنية بالسعرات الحرارية وقليلة القيمة الغذائية، إضافة إلى أنها تسبب العطش والشعور بالانتفاخ.

ورغم أن تناول الكافيين والقهوة بشكل خاص مما لا يستطيع البعض الاستغناء عنها، فإنه يجب العلم أن تناول الكافيين في السحور غير صحي لأنه يسبب العطش والجفاف للجسم. كما يجب تجنب المشروبات الغازية.

ومن الضروري تجنب الأطعمة المالحة والحارة والمليئة بالبهارات خلال وجبة السحور حتى لا تحدث اضطرابات في مستوى الصوديوم بالجسم، مما يسبب الشعور بالعطش أثناء النهار.

السحور في المطاعم

تحذر الدكتورة عائشة من التخمة التي قد يصاب بها الأشخاص خصوصا ساعات الليل المتأخرة، بعد تناول وجبة السحور في المطاعم التي تقدم كل ما لذ وطاب فيما يعرف بالـ "البوفيه المفتوح" حيث إن هذا يسبب الشعور بالثقل ويصيب الإنسان بالخمول والعطش.

في المقابل، تنصح بتناول وجبات شهيرة أخرى مثل الفول والطعمية والحمص، فهي من الخيارات الموفقة في وجبة السحور لأنها تكون غنية بالبروتينات والنشويات المعقدة والتي يمتصها الجسم ببطء. مع ضرورة إضافة بعض الخضراوات التي تحتوي على الألياف لهذه الوجبة لعمل توازن مثل الطماطم والجرجير والخيار.

من ناحية أخرى، يجب عدم المبالغة في تناول هذا النوع من الأطعمة لأن فائدتها تكمن في تناولها بكميات متوازنة، فعلى الرغم من أن الطعمية طعام صحي فإن نسبة الدهون تكون عالية فيها، لذا ننصح بتناولها بكميات محدودة.

ويعتقد البعض أنه بعد تناول الأطعمة الدسمة في المطاعم ومع تجمعات الأصدقاء، فإنه سيتخلص من الآثار المترتبة عليها خلال فترة الصيام، إلا أن الدكتورة عائشة تؤكد أن صحة الإنسان وما يتعلق بوزنه هو مجموع ما تم تناوله خلال 24 ساعة وما تم طرحه، والفارق بينهما ما يسبب زيادة أو قلة الوزن.

مشروبات هامة لتقليل العطش

في حال تم تناول السحور الدسم المسبب للعطش، فإنه يجب تناول بعض المشروبات المفيدة في هذه الحالة مثل مشروب قمر الدين الذي يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، وكذلك تناول اللبن الذي يقلل من حدة العطش. أما السائل الأهم على الإطلاق فهو الماء. ويجب تناول لتري ماء في المتوسط يوميا، وقد يصل إلى 4 لترات ولا يقل أبدا عن 1.5 لتر.

وتنصح الطبيبة عائشة بضرورة مراقبة تركيز البول خلال النهار، حيث يجب أن يكون لونه شفافا، وهذا يعني أنه تم شرب كميات كافية من الماء تتناسب مع الاحتياجات الداخلية للجسم.

أما وجبة السحور الأفضل، فتنصح الطبيبة بتناول البيض والأجبان قليلة الملح وملاعق قليلة من الفول والحمص مع بعض الشرائح من الخس والخيار والطماطم أو طبق صغير من السلطة، مع رغيف صغير من الخبز الأسمر وكوبين من الماء إضافة إلى كوب صغير من عصير قمر الدين.