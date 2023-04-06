رحلة طبق الحساء.. من الحضارة السومرية إلى موائد رمضان

للحساء مكانة خاصة على الموائد العربية والعالمية، وتزداد أهميته على موائد الإفطار الرمضانية، وتعود علاقة البشر بهذا الطبق إلى آلاف السنين، انتشر خلالها بين الثقافات والحضارات، وتركت كل ثقافة بصمتها الفريدة فيه. لكن كيف اخترع الإنسان الحساء؟ ولماذا؟ وما أشهر أصنافه؟

نظرية ظهور الحساء

لا تزال الفترة الزمنية المحددة التي اخترع فيها الإنسان الحساء موضع نقاش، ومع ذلك ترجح بعض النظريات أن الإنسان البدائي أقدم على سلق اللحوم للحصول على الدهون من عظام الحيوانات، ونتج عن ذلك مرق اللحم الذي يمكن اعتباره نوعا من الحساء.

وحسب "يونيليفر فوود سولوشنز" (Unileverfoodsolutions)، فإن ما يدعم هذه النظرية أن أسلافنا كانوا يستخدمون كل جزء من طرائدهم فكانوا يرتدون الجلود التي لا يستطيعون أكلها، ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالعظام، حيث من الصعب جدا تناولها، وفي الوقت نفسه لا يمكن تحويلها إلى أي شيء مفيد مثل الملابس.

وبعد مرور بعض الوقت، أدركوا أن من الممكن استخلاص العناصر الغذائية من العظام عن طريق تسخينها، وبعد اختراع القدور اكتشفوا بسرعة أن أفضل طريقة للقيام بذلك كانت برمي عظام الحيوانات في إناء، وإضافة الماء وغليها.

في ذلك السياق، ووفقا لـ"كامبل سوب" (Campbellsoup) اكتشفت حفرية أول وعاء لصنع الحساء ويعتقد أنه يعود إلى 20 ألف عام قبل الميلاد، في كهف "إكسيانريندونج" (Xianrendong) في الصين، حيث تظهر على الفخار القديم علامات الاحتراق.

ورأى المتخصصون أن المستخدم كان يصنع حساء ساخنا من نوع ما، خاصة أن شكل الوعاء المكتشف أقرب مثال لوعاء الحساء الحالي. وكان الحساء يحضر في أوعية مصنوعة من جلود الحيوانات أو لحاء الأشجار أو في سلال مجدولة من القصب بحيث تمنع تسرب الماء قبل ابتكار الأواني الطينية المقاومة للماء، ويطهى باستخدام الصخور الساخنة بعد إلقائها داخل الوعاء.

حضارات حول الحساء

يذكر موقع "سوب ذات" (Soupthat) أن للحساء تاريخا طويلا يعود إلى العصور القديمة، وأقدم وصفة معروفة للشوربة هي وصفة سومرية لحساء الخضار واللحوم، ويرجع تاريخها إلى 6000 قبل الميلاد.

وفي مصر القديمة كان الحساء طعاما شائعا بين الفقراء، وكان يصنع غالبا مع الخضراوات والشعير، أما في اليونان القديمة فكان الحساء يعرف باسم "الكوسموس" وكان يعدّ غذاء للطبقات الدنيا.

وكان الحساء عند اليونان يصنع عادة من الخضار والبقول وفي بعض الأحيان من الحبوب، وفي روما القديمة كان هذا الطبق أيضا شائعا بين "الفئات الدنيا" وكان يصنع غالبا من الشعير والخضراوات.

أما في الصين القديمة فكان الحساء جزءا مهما من النظام الغذائي وكان يصنع غالبا باللحوم والأسماك والخضراوات، كما طور الصينيون تقنيات لإعداد الحساء لا تزال تستخدم حتى اليوم.

انتعاشة في العصور الوسطى

كان الإنسان يتناول طعامه قديما من خلال التحميص، ومع اختراع القدور غمر الطعام في الماء، وسمح ذلك بطهو الطعام في وقت أسرع وبشكل أكثر دقة وأضفى عليه طراوة أكثر، كما أنه وفر نكهات أفضل في الحساء بفضل عصارة اللحم، ومع إضافة النشويات والحبوب بات الحساء أكثر سمكا والوجبة أكثر إشباعا.

وحسب "سوب ماكير غايد" (Soupmakerguide)، كانت العصور الوسطى حقبة اكتشاف وتجارب، جعلت كثيرين يفكرون في إضافة مزيد من المكونات إلى وعاء الطبخ، بينما أزيلت المكونات الأخرى للحصول على نكهات مختلفة من الحساء، واعتمد تغيير المكونات المختلفة على أهمية العنصر الغذائي وقدرته على إضافة نكهة للحساء.

وفرضت المواسم طبيعة الحساء، فكانت اللحوم تجفف وتحمّص وتملّح وتدخن وتحفظ لفصل الشتاء وصنع الحساء منها، وفي الصيف كانت الحبوب والخضراوات المزروعة والنباتات البرية تعزز نكهة الحساء.

وعندما كان الطعام نادرا، كان الحساء يصنع بإلقاء جميع أنواع المكونات في القدر وغليها، فكان رخيصا، وذلك جعله عنصرا غذائيا مناسبا للأغنياء والفقراء على حد سواء، إضافة إلى أنه من السهل هضمه من قبل كل من المرضى والأصحاء.

وتطور الحساء ليشمل اللحوم والأسماك، كما تحسنت جودته مع توافر أواني الطبخ المخصصة، وجودة الخضراوات، وتوفر التوابل كذلك.

في رمضان

لا تخلو أي مائدة رمضانية من "الشوربة"، وتعد الطبق الرئيس لسهولة هضمها وقدرتها على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة كالبروتين والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وفقا لـ"ماراثون هاند بوك" (Marathonhandbook).

وتتعدد أنواع الحساء على الموائد العربية، لعل أشهرها: