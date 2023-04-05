تحتار كثير من الأمهات حول أسباب مضغ أطفالهن الكبار ملابسهم، خاصة الياقات والأكمام والأطراف، ومهما حاولن منعهم أو تنبيههم فإنهم يعودون غالبا للأمر بعد دقيقة واحدة على الأكثر، لأنهم أحيانا لا يشعرون بما يقومون به، أو يقومون بذلك بشكل لاإرادي؛ لأن ذلك ببساطة يوفر لهم الهدوء والراحة النفسية.

ويوضح موقع "جريفن" (Griffinot) الأمر بأن المضغ يعطي دفعة كبيرة من ردود الفعل التحسسية للدماغ، ويرى العلماء أن ردود الفعل الحسية من عضلاتنا ومفاصلنا مهدئة للغاية. وتعد عضلات الفك واحدة من أقوى عضلات الجسم، وبالتالي فإن المضغ يعطي دفعة هائلة من ردود الفعل التحسسية للدماغ.

ومن ثم يكون مضغ الطفل الملابس محاولة للمساعدة على تهدئة نفسه؛ فيستخدمون ردود الفعل التحسسية الإضافية من عضلات الفك لمساعدة أنفسهم على التهدئة والتنظيم. خاصة حينما ينزعجون من مدخلات أخرى في البيئة المحيطة كالتعرض للإضاءة القوية المزعجة، على سبيل المثال.

وقد يكون الأطفال قلقين بشأن شيء ما، مثل القيام بأعمال وأنشطة تحتاج إلى التركيز الذي يفتقرون إليه؛ وبالتالي يمضغ الطفل ملابسه لأن ذلك يساعده على الانتهاء من مهامه.

من جهة أخرى، يذكر موقع "فيري ويل فاميلي" (Very Well Family) أن مضغ القميص قد يكون مجرد طريقة غير ضارة يسعى فيها طفلك للحصول على مدخلات حسية لتهدئة نفسه مثلما يفعل عدد من البالغين الذين يمضغون العلكة أو يعضون أظافرهم عندما يكونون متوترين أو في حاجة إلى التركيز.

لماذا يمضغ الأطفال قمصانهم؟

ونذكر هنا بالتفصيل أسباب قيام الأطفال بعملية المضغ اللافتة للانتباه:

الملل

وفقا لموقع "ذا هيلث سايت" (The Health Site)، فإن السبب وراء مضغ الأشياء غير الصالحة للأكل قد يكون بسيطا مثل الشعور بالملل، وقد يستخدم الأطفال الآخرون المضغ كآلية للتكيف مع البيئة حولهم.

التركيز على شيء ما

في بعض الأحيان، تجد أنك تركز بشدة على ما تفعله لدرجة أنك لا تدرك حتى أنك تقوم بشىء ما، وهذا ما يحدث مع بعض الأطفال ممن يقومون بالمضغ.

التنبيه الحسي

المضغ نوع من سلوك التحفيز الذاتي، أو حركة إيقاعية تحفز الإحساس باستمرار، وهي تساعد الأطفال الذين يعانون من مشاكل في معالجة المعلومات الحسية.

التهدئة العصبية

من المحتمل أن يستخدم الطفل المضغ للمساعدة في تهدئة نظامه العصبي. وهذا شائع عند الأطفال الذين يعانون من اضطراب المعالجة الحسية والتوحد وإعاقات التعلم. ويعد المضغ في بعض الأحيان إستراتيجية يستخدمها الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

القلق

يمكن أن يؤدي القلق أو التوتر عند الأطفال إلى حدوث تغير في سلوكه فيقوم بالمضغ.

مشاكل الأسنان

قد يضطر الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الأسنان إلى مضغ ملابسهم أو أشياء أخرى؛ لذلك ينصح بإجراء فحص لهم عند طبيب الأسنان.

التأخر في النمو

يستمر الأطفال الذين يعانون من التأخر في النمو من وضع الأشياء في أفواههم لأن مستوى نموهم أقل من أعمارهم الفعلية.

اضطراب بيكا

توجد حالة طبية تسمى "اضطراب بيكا"، وفيها يأكل الأطفال مواد غير غذائية.

متى يجب أن ينتبه الأبوان؟

صحيح أن الأطفال الرضع يمصون الأشياء في أفواههم لأن ذلك يساعد على تهدئة أنفسهم، ومع تقدمهم في السن قليلا نجدهم يستخدمون أفواههم لاستكشاف العالم من حولهم، إلا أن هذا لا يعني أن طفلك في الصف الثالث أو الرابع حينما يمضغ الأشياء فإنك تتساهل مع الأمر أو تتجاهله.

ووفقا لموقع "فيري ويل فاميلي"، فإنه توجد أوقات يمكن أن يكون فيها لمضغ الطفل قميصه تأثير سلبي، وأهم علامة على ذلك تحديد إذا كان المص أو المضغ يعيق قدرة الطفل على المشاركة في نظامه اليومي أو يشكل مخاوف تتعلق بالسلامة، وإذا كان مضغ طفلك يدمر الزي المدرسي أو يتسبب في خطر الاختناق فستحتاج إلى التدخل.

وحينما يكون مضغ القميص علامة على القلق أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو مشكلة في النمو، فمن المهم استشارة الطبيب وإخباره إذا كانت هذه عادة مزمنة يعاني فيها طفلك من صعوبة في السيطرة عليها.

كيف تمنعين طفلك من مضغ قميصه؟

تحدثي إليه

يجب التحدث إلى طفلك إذا كنت تعتقدين أن عادة مص الملابس أو مضغها تمثل مشكلة لديه، وجربي أسلوبا لطيفا، مثل "لقد لاحظت أنك أحيانا تمضغ قميصك لماذا تعتقد أنك تفعل ذلك؟" قد لا يكون الأطفال على علم واعٍ بفعلهم ذلك، وبالتالي يصبحون أكثر وعيا به بمجرد لفت انتباههم.

إذا كان طفلك يعلم أنه يمضغ قميصه، فاسأليه عما إذا كان يشعر بالرضا عن فعل ذلك أمام زملائه في الفصل. ولكن لا يجب أن تجعليه يشعر بالحرج من سلوكه أو بالخجل من إتلاف ملابسه، لأن الطفل يمكن أن يفكر في كونه شخصا سيئا وسخيفا، ومن المهم عدم التأثير على صورته الذاتية.

التعرف على أنماط المضغ

ينصح موقع "نيو فولكس" (New Folks) بأن تحاولي معرفة أنماط المضغ لدى طفلك؛ فهل يميل إلى فعل ذلك عندما يكون جائعا أم عندما يركز على الواجب المدرسي أم حينما يحين موعد مقابلة أصدقائه للعب، فقد يسبب له التفاعل الاجتماعي توترا.

إذا تأكدت من أن مضغ طفلك له محفزات معينة فقد تتمكني من القضاء على السلوك في بدايته. وإذا كان يميل إلى المضغ عندما يكون جائعا على سبيل المثال، فيمكنك توفير وجبات خفيفة صحية له بسهولة، أما إذا كان ذلك يحدث عندما يكون متوترا فيمكنك مساعدته على تطوير تقنيات أخرى لإدارة القلق مثل كيفية التنفس بعمق.

توفير بدائل لهم

الطفل الذي يمضغ قميصه يبحث عن تحفيز حسي، وهنا يمكنك عرض بعض المنتجات المصنوعة خصيصا لذلك مثل القلائد الآمنة والقابلة للمضغ.

كما يمكنك العمل على إبقاء يدي الطفل مشغولة مما يقلل من مضغ القميص، مثل جعله يرسم أو إعطائه لعبة مسلية تشغله وتشتت انتباهه عن وضع قميصه في فمه.

استشارة متخصص

إذا كنت قلقة، فيمكنك الرجوع إلى طبيب أطفال خبير في النمو، واطلبي منه فحص صعوبة التركيز أو الانتباه ومستويات القلق لدى طفلك.