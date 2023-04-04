يستمتع الكثيرون حول العالم بوصفات كفتة اللحم، فهي تأتي بأشكال مختلفة ونوعيات مبتكرة من الصلصات والمكونات الجانبية، ويُعتقد أن الفكرة نشأت أول الأمر من كرات اللحم الفارسية المعروفة باسم الكفتة.

واليوم، أصبح من الرائج تحضير كرات "اللحم" والكفتة بمكونات غير حيوانية، وذلك إما لملاءمة أذواق المستهلكين النباتيين، أو للحصول على مذاق شهي بأقل تكلفة ممكنة.

في هذا التقرير، نستعرض عددا من وصفات الكفتة النباتية الشهية والغنية بالمذاق الرائع، وذلك باستخدام البقول أو الخضروات الطازجة إضافة إلى البهارات والتوابل.

الكفتة النباتية بالمشروم والحمص

تبدأ هذه الوصفة بمكون أساسي وهو المشروم، فهو نبات يعطي مذاقاً وقواماً أقرب ما يكون للحوم والدواجن بعد الطهي.

يتم خلط المشروم بالحمص أو الفاصوليا الحمراء مع عدد من الأعشاب والتوابل والثوم المقلي والبصل، لتحقيق طبقات من النكهة في هذه الوصفة من كفتة المشروم النباتية.

المكونات:

100 غرام من الفطر (المشروم) الطازج.

3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.

بصلة واحدة مفرومة فرما ناعما.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة واحدة من الفلفل الحلو المدخن.

400 غرام من الفاصوليا البيضاء المسلوقة أو الحمص المسلوق.

50 غراما من الشوفان.

50 غراما من البقسماط طازج.



خطوات التحضير

يتم تسخين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة.

ثم يُضاف البصل ويُقلى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، أو حتى يلين ويصبح شفافا.

ثم يُضاف الثوم والفلفل الحلو ويُطهى لمدّة دقيقة واحدة.

توضع الفاصوليا البيضاء المسلوقة أو الحمص المسلوق مع الشوفان في محضر الطعام، ويتم خلطهما حتى يصبحا خليطاً متكتلاً ومتماسكاً.

ثم يُخلط المزيج مع البقسماط المطحون أو فتات الخبز ومزيج البصل المطبوخ.

بعدها يتم تقطيع المشروم إلى قطع صغيرة في مقاس اللحم المفروم، ويُضاف لباقي المكونات وتقلب جيداً.

تُعجن المكونات باليد ويتم تشكيلها في شكل كرات بحجم كرات اللحم التقليدية أو مثل أصابع الكفتة المعتادة، وتُرصّ متباعدة على صحن واسع وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

وصفة كفتة العدس النباتية

وصفة نباتية أخرى من الكفتة الخالية من المنتجات الحيوانية، هي كفتة العدس والسبانخ. فهي غنية بالقيمة الغذائية لمحتواها من البقول والخضروات والمكونات الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات.

ويمكن الاستعانة بهذه الكفتة في تحضير وصفات كرات اللحم التقليدية، مثل كرات اللحم بالصلصة الحمراء والثوم، أو المعكرونة مع الكفتة بالصوص الأبيض والثوم.

المكونات:

100 غرام من العدس البني المغسول.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة واحدة صغيرة مفرومة ناعما.

جزرة واحدة متوسطة مبشورة.

100 غرام من السبانخ أو السلق المغسول والمقطع ناعماً.

فص واحد من الثوم المفروم ناعماً.

ملعقة صغيرة واحدة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

50 غراما من البقسماط المطحون.

عصير ليمونة واحدة كبيرة مع بشر القشر.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم ناعماً.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملح وفلفل أسود للتتبيل.



طريقة التحضير

يُطهى العدس البني أولاً ويُسلق، ثم يُصفّىَ جيدًا ويوضع جانبًا في وعاء. إذا كنت تستخدمين العدس المطبوخ، فأنت بحاجة إلى 250 غراما من العدس المعد مسبقاً والمصفّىَ بعناية.

يتم تسخين زيت الزيتون في مقلاة، ويُضاف لها البصل والجزر على نار خفيفة حتى ينضج البصل ويصبح ذابلاً، ثم تُضاف السبانخ أو السلق المقطع جيدًا.

يستمر الطهي حتى تذبل الخضروات وتلين وتتبخر منها السوائل.

بعدها يُضاف الثوم ويُطهى لمدة دقيقة أخرى، ثم نضيف البهارات، ثم تُتبل المكونات بالملح والفلفل بحسب الرغبة.

في وعاء العدس المطبوخ، يتم إضافة فتات الخبز وعصير وبشر الليمون والبقدونس، ثم الخضار المطبوخ، ويتم تقليب البيضة في المكونات لكي يتمازج الخليط معا ويصبح قابلا للتشكيل، وإذا كان يحتاج لمزيد من المكونات الجافة فيتم زيادة كمية البقسماط المطحون لحين تماسكه جيداً.

يُشكل الخليط 12 كرة تقريبًا، ويتم ترتيبها على صينية مسطحة بشكل متباعد، وتوضع في الفرن على حرارة 180-200 درجة مئوية، لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح لونها بنيا فاتحا.

بعدها يتم استخدامها في الوصفات المعتادة أو تخزن في الثلاجة لحين الاستخدام.

كفتة الكينوا والفاصوليا الحمراء

وصفة كفتة الكينوا والفاصوليا الحمراء أو السوداء هي خيار ثالث لتحضير كرات لحم نباتية طرية ولذيذة مكونة من 10 مكونات فقط.

المكونات:

كوب واحد من الكينوا المسلوقة والمصفاة جيدا.

50 غراما من الفاصوليا الحمراء أو السوداء المسلوقة والمصفاة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

3 فصوص من الثوم المفروم.

نصف كوب من البصل المقطع مكعبات.

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة واحدة من الريحان المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار.

نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحون.

ملعقتان من صلصة الطماطم المركزة.

فنجان من الريحان الطازج أو البقدونس المفروم.

طريقة التحضير