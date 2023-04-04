يولد جميع الأطفال برغبة قوية في مص الأشياء، وهي أحد ردود الفعل الفطرية التي يطلق عليها "منعكس المص" وهو جزء من غريزة بقاء الطفل لأنها هي الطريقة التي يحصل بها على جميع العناصر الغذائية الأشهر القليلة الأولى من حياته، لذلك فمن المنطقي أنه يرغب في مص أي شيء تعرضه عليه.

ولهذه الفطرة فائدة أخرى أنها مهدئة للغاية للأطفال، حيث تفرز هرمونات تريح الطفل وتساعده على النوم. وعندما يمص الأطفال، أصابعهم مثلا، لمجرد الراحة فإن هذا يسمى "المص غير الغذائي". وقد تم استخدام اللهاية كوسيلة لتحقيق هذه الرغبة الفطرية، ولكن مؤخرا اختلف البعض حول استخدام لهاية الأطفال نظرا لوجود بعض المخاطر التي قد تتسبب فيها.

الآراء اختلفت

يذكر موقع الأكاديمية الأميركية لطب الأسرة "إيه إيه إف بي" (AAFP) أنه كان يُنظر إلى اللهايات تاريخيا على أنها مفيدة حتى أوائل القرن العشرين، عندما نشرت حركة "ضد لهاية الأطفال" مخاوف من أن استخدامها يؤدي إلى سوء النظافة.

أما الوقت الحالي، فتوجد آراء متباينة حول ما إذا كان استخدام اللهاية مفيدا، ومع ذلك مازال يستخدمها ما يقرب من 85% من الأطفال بالدول الغربية.

من ناحية أخرى، توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال "إيه إيه بي" (AAP) بأن يفكر الآباء في تقديم اللهايات للرضع لمدة شهر واحد أو أكثر بداية النوم لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ "إس آي دي إس" (SIDS).

ولا ينصح باستخدام اللهايات على المدى الطويل تجنبا لمضاعفات تشمل تأثيرا سلبيا على الرضاعة الطبيعية، وسوء إطباق الأسنان والتهاب الأذن الوسطى.

وفيما يلي نعرض فوائد وسلبيات استخدام اللهاية للأطفال بشكل مفصل:

فوائد لهاية الأطفال

تشمل فوائد استخدام اللهاية تأثيرات مسكنة وإقامة أقصر في المستشفى للخدج. ويوصي بتقديم اللهايات للرضع لمدة شهر واحد أو أكثر بداية النوم لأنه وفقا لأحدث الأبحاث، تشكل اللهاية عاملا وقائيا ضد متلازمة موت الرضع المفاجئ.

تهدئ اللهايات الطفل على الفور عندما يكون منزعجا، كما تساعده على التأقلم أثناء الرحلات الطويلة بالسيارة أو أي وقت لا تستطيعين فيه حمل طفلك.

تساعد اللهاية في حالة شعور الطفل بالمغص وعندما يخضع لفحص طبي وحينما يتلقى التطعيمات. وقد تكون مفيدة عندما يكون لدى طفلك رد فعل أكثر كثافة من معظم الأطفال ويريد المص باستمرار.

تساعد في النوم، حيث يفرز مص اللهاية هرمونات تجعل طفلك يشعر بالاسترخاء والنعاس.

يمكن أن تكون اللهايات مفيدة بشكل خاص أثناء رحلات الطيران، حينما يتسبب ضغط الهواء أثناء الرحلة في إصابة الطفل باحتقان وضغط في قنوات أذنه، وهنا يساعد مص اللهاية على "فرقعة" أذنيه.

إذا كان لدى الطفل رغبة أكيدة في مص اللهاية فهذه تعتبر مزايا أكثر من مص الإبهام أو الإصبع، لأنه في النهاية يمكن حجب اللهايات عن طفلك بينما لا يمكن قول الشيء نفسه عن أصابعه.

سلبيات استخدام اللهايات للرضع

يعدد موقع "مايو كلينك" (Mayoclinic) سلبيات استخدام اللهايات لدى الأطفال، كما يلي:

قد تسبب اللهايات مشاكل في حال اعتماد الطفل عليها كبديل للرضاعة الطبيعية، ومن ثم يرفض الرضاعة وقد يقلل ذلك من إدرار الحليب لدى الأم. لذا في حال كان طفلك منزعجا حاولي أولا تهدئته عن طريق الرضاعة وتغيير وضعيته وفحص حفاضاته، أما إذا لم تنجحي فيمكن تقديم اللهاية له كحل بديل.

قد تسبب اللهايات مشاكل في الأسنان خصوصا إذا تم استخدامها لما بعد سن 3 سنوات. يمكن أن تغير اللهايات شكل خط اللثة وقوس الأسنان لطفلك مما يؤدي إلى فجوات بين أسنانه وكذلك الأسنان المنحرفة بالإضافة إلى فرط العض.

قد تخلف اللهاية عادات يصعب كسرها، فيصبح الطفل مرتبطا تماما باللهاية، مع العلم أنه ليس سهلا التخلص من هذه العادة.

قد يزيد استخدام اللهاية من خطر الإصابة بعدوى الأذن الوسطى. ومع ذلك، فإن معدلات التهابات الأذن الوسطى تكون أقل بشكل عام منذ الولادة وحتى سن 6 أشهر. وخلال هذا الوقت يكون خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ في أعلى مستوياته ويكون الطفل أكثر اهتماما بمص أي شيء. لذلك توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال والأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة بمنح اللهاية للأطفال وفطامهم عنها الأشهر الستة الثانية من العمر لمنع التهاب الأذن الوسطى.

احتياطات يجب اتخاذها أثناء استخدام اللهاية

يذكر موقع "فيري ويل فاميلي" (VeryWellFamily) بعض الاحتياطات الوقائية أثناء استخدام اللهاية وهي: