تغنيك عن مستحضرات البشرة.. ماذا تعرفين عن فوائد الأطعمة التجميلية؟

تعتبر العادات الغذائية من محددات عوامل الجمال مثل صحة الجلد والشعر؛ حيث يمكن أن يكون للنظام الغذائي الصحي تأثير كبير على العناية بجمالك من خلال توفير الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك.

وذكر تقرير نشره موقع "بيلغي أوستام" (bilgiustam) التركي، أن اتباع نظام غذائي صحي مهم جدا للعناية بجمالك. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي يوفرها الطعام أن تقلل من علامات الشيخوخة وتعزز صحة الجلد والشعر، كما أن الأطعمة التجميلية تساعد على ترطيب البشرة وتقوية الشعر وتغذية الأظافر وتوفر مظهرا صحيا بشكل عام، فما إذن الأطعمة التجميلية؟

الجزر

بحسب الموقع؛ يعتبر الجزر عنصرا غذائيا مهما لصحة الجلد، بفضل احتوائه على المركب العضوي "بيتا كاروتين"، والذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه غني بفيتامين "إيه" (A) الذي يدعم إنتاج الكولاجين. بالإضافة لذلك، يعزز الجزر أيضا تجديد الخلايا ويجعل البشرة تبدو أكثر إشراقا وشبابا.

الجوز

الجوز غذاء مفيد للغاية لصحة الجلد؛ حيث إن أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يحتوي عليها تحافظ على رطوبة البشرة وتمنع جفافها، كما أنه غني بمضادات الأكسدة ويحمي البشرة من العوامل الخارجية ويجعلها تبدو أكثر صحة.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر المشروب المفضل للكثيرين وهو مفيد للغاية لصحة الجلد، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها. وتجعل مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر بشرتك تبدو أصغر سنا وأكثر صحة، كذلك يحسّن الشاي الأخضر أيضا مرونة بشرتك ويقلل من التجاعيد.

الأفوكادو

الأفوكادو غذاء مفيد جدا لصحة الجلد، ويرطب البشرة ويمنع جفافها بفضل فيتامين "إي" (E). بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في الأفوكادو على زيادة مرونة البشرة وتقليل التجاعيد، وتجعلها تبدو أكثر صحة وإشراقا.

جوز الهند

نسمع عادة عن فوائد استخدام زيت جوز الهند موضعيا على البشرة، ولكن تناول الفاكهة يمكن أن يكون مفيدا أيضا للحصول على جلد ناعم.

يوضح اختصاصي التغذية بروك ألبرت أن "الدهون الصحية في جوز الهند تُعد "المكياج" الغذائي المضاد للبكتيريا الذي يحمي الجلد من الإصابة بحب الشباب والبثور الالتهابية، ويساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر نضارة وشبابا".

الشوكولاتة الداكنة

كشفت دراسة منشورة بموقع "بوب ميد" (PubMed) للأبحاث العلمية عن أنه بعد 6 إلى 12 أسبوعا من تناول الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة كل يوم؛ شعر المشاركون بأنهم أصبحوا يتمتعون ببشرة أكثر نعومة وترطيبا.

كما وجدت دراسة أخرى نشرها موقع "هيلث لاين" (Healthline) للصحة والمعلومات الطبية أن تناول 20 غراما من الشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة يوميا يمكن أن يسمح للبشرة بتحمل الأشعة فوق البنفسجية من الشمس بصورة مضاعفة عن الطبيعي، مما يسهم في تقليل فرص الإصابة بالجفاف الشديد للجلد في أيام الصيف الحارة.

لكن يجب التأكد من اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% أو أكثر من الكاكاو الخام لزيادة الفوائد وتقليل نسبة السكر المضاف الذي قد يسبب مشاكل للجلد.

فوائد الأطعمة التجميلية

تدعم الأطعمة التجميلية صحة البشرة بفضل ما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة؛ حيث إنها تقلل من تجاعيد الجلد وتزيد من مرونته وترطب البشرة. كما أنها تساعد في حماية البشرة من الآثار الضارة للشمس.

وتسهم الأطعمة التجميلية أيضًا في صحة الشعر والأظافر، وذلك بفضل البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تحتويها.

بالإضافة لذلك، تنظّم الأطعمة التجميلية الجهاز الهضمي وتسرّع عملية التمثيل الغذائي بفضل الألياف التي تحتوي عليها، وبهذه الطريقة يكون من الأسهل إزالة السموم من الجسم ويتم التحكم في الوزن.

وتسهم أيضا الأطعمة التجميلية في تحسين صحة القلب بفضل ما تحتويه من دهون صحية؛ حيث إن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تعمل على خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.