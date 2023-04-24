لحمايتها من الخدوش والبقع المستعصية.. طرق فعالة لتنظيف صواني الفرن

يُعد تنظيف أدوات المطبخ أولوية قصوى عند الرغبة في الحفاظ على منزل نظيف ومرتب. ولكن غالبا ما تكون صواني أو أواني الفرن كابوسا محققا عند تنظيفها.

ونظرا لكونها من الأدوات التي تُستخدم بانتظام، فهي تميل إلى جمع الشحوم والبقع الصعبة، وهو ما يجعل الأمر شبه مستحيل عند تنظيفها ومحاولة جعلها تبدو وكأنها جديدة. وكلما تُركت متسخة لفترة أطول، كانت عملية التنظيف أصعب.

لذلك إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية تنظيف صواني الفرن من الدهون والبقع المستعصية، فسنلقي في هذا التقرير نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تنظيف هذه الشحوم، وذلك عبر خطوات لا تستلزم أن تكوني خبيرة في النظافة.

ماء ساخن وإسفنجة خشنة مقاومة للخدوش

قد يكون كل ما تحتاجه أواني وصحون الفرن المتسخة لكي تحظى بنظافة ولمعان كأنها جديدة مجرد فترة طويلة من النقع في الماء الساخن والصابون.

وبعد نصف ساعة أو أكثر من النقع في ماء مغلي وصابون غسل الصحون المتخصص، يمكن تنظيف الأواني باستخدام إسفنجة غير قابلة للخدش، وحك وإزالة تلك الشحوم وبقع الطعام المحروق من دون التسبب في أي ضرر للأواني.

تعمل هذه الطريقة جيدًا مع صواني الفرن المصنوعة من الألمنيوم، لكنها ربما لا تكون مفيدة للأواني أو الصواني المقاومة للالتصاق، إذ قد تخدش الليفة الخشنة الطلاء.

للحصول على أفضل النتائج أيضا، يُنصح بفرك البقع بشكل دائري والتركيز على المناطق الصغيرة والاستمرار في غسلها بالليفة حتى تصبح نظيفة تماما قبل الانتقال إلى البقعة التالية.

استخدام صودا الخبز والخل الأبيض

إذا لم يكن لديك أي منتجات تنظيف في المنزل وترغبين في إنجاز المهمة، فإن من أفضل الطرق لتنظيف صواني الفرن استخدام الأشياء الموجودة بالفعل في خزائن المطبخ، مثل صودا الخبز وبعض الخل الأبيض.

وبعد نقع الصحن أو صواني الفرن المتسخة في الماء الساخن لنصف ساعة على الأقل في حوض مغلق لمنع تصريف المياه، يُضاف للحوض نصف كوب من صودا الخبز ونصف كوب من الخل الأبيض ويتم غمر الآنية في هذا المحلول.

وبعد ترك صينية الخبز في محلول التنظيف لمدة ساعة، ستطفو معظم الشحوم في الماء تدريجيًا أو تبدأ في التفكك. في هذه المرحلة يمكن استخدام ليفة غسل المواعين الخشنة والمقاومة للخدش لفرك الصينية إلى أن تعود نظيفة وخالية من بقع الطعام المحترق والشحوم السوداء علي سطحها.

استخدام مسحوق بلورات الصودا

تُعد تلك الطريقة من وسائل تنظيف صواني الفرن السهلة والعملية من دون الحاجة إلى فرك الأواني على الإطلاق. لكن بطبيعة الحال فهي أكثر فاعلية لتنظيف الأواني التي تصبح كأنها جديدة، وذلك عند تنفيذ هذه الطريقة بعد استخدام الصواني مباشرة، قبل أن تجف الشحوم وتصبح مستعصية.

وتُعد بلورات الصودا منتجا فعالا، لأنها ببساطة تمتص الشحوم والطعام المطبوخ وتجعل إزالته أسهل. ومن ثم، يمكن رشها على الصواني بعد الاستخدام وتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعدها يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة لمسح بلورات الصودا برفق، وسيزول المسحوق ببساطة ساحبا معه الشحوم وبقايا الطعام المخبوزة التي تغطيه. ويجب شطف الأواني بالماء الدافئ بعد الاستخدام لإزالة أي بقايا إضافية.

استخدام منشفة ورقية ورذاذ تنظيف الفرن المتخصص

يمكن العثور على هذه الأنواع من المنظفات بين منتجات التنظيف المنزلي في المتاجر. ويمكن استخدامه عبر بخّه على الدهون المستعصية والشحوم وعلامات الطعام المحترق في صواني الفرن، وتركه لبضع دقائق قبل أن يتم مسحه بمنشفة نظيفة.

بعد ذلك يمكن ملء الحوض بالماء الساخن وسائل غسيل الصحون المتخصص لإزالة بقايا البقع من الأواني، وتُنقع صينية الفرن فيه لمدة ساعة قبل فرك الصينية بالليفة الملائمة والمقاومة للخدش لغسل أي علامات.

الاستبدال قد يكون الحل أحيانا

إذا لم تُجد الطرق السالف ذكرها نفعًا في استعادة شكل وبريق صواني الفرن الخاصة بكِ، فقد يكون الوقت قد حان لتحل محلها أخرى جديدة.

على سبيل المثال، إذا كانت صواني الفرن مخدوشة أو غير مستوية، فيجب التخلص منها. كما يجب عدم استخدام الصواني غير اللاصقة أبدا إذا بدأ طلاؤها في التقشير أو إذا كانت هناك مناطق انكشف فيها المعدن الأساسي.

إذ قد تؤدي الصواني في هذه الحالة لتسريب المواد الكيميائية الضارة إلى الأطعمة في أثناء عملية الطهي، ومن ثم يجب التخلص منها على الفور.

طرق الحفاظ على صواني الفرن من التلف

تماما مثل خطوات الحفاظ على نظافة الفرن، فإن الحفاظ على صواني الطهي في حالة جيدة طوال العام يساعدها في الاستمرار لفترة أطول من دون الحاجة للاستعاضة عنها بأوان جديدة.

وتتضمن بعض الخطوات اليسيرة لتنظيفها من الأوساخ ما يلي: