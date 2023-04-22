سام ويتلف الأعصاب.. 6 بدائل آمنة لورق الألمنيوم

ورثنا عن أمهاتنا عادة استخدام ورق الألمنيوم في المطبخ لمنع التصاق الطعام بالصواني وتغليف بواقي الطعام والاستعاضة عنه بالصواني والأطباق في الولائم لتخفيف عبء غسل الأواني، لكن ظهرت بعض الأصوات المنادية بترك تلك العادة لأن لها مضار.

هل ورق الألمنيوم مضر؟

يوجد معدن الألمنيوم في كل شيء حولنا، ويعد ثالث أكثر العناصر شيوعا في قشرة الأرض، وتتعدد استخداماته، كما ازدادت تركيزاته في الخضروات والمياه أخيرا بسبب حموضة التربة نتيجة التلوث.

لذلك، اعتبر الباحثون في مختبرات السموم الإسبانية أن مشروب الشاي مسؤول عن رفع نسبة الألمنيوم في الجسم بسبب تربته الحمضية، كذلك يوجد الألمنيوم في الأطعمة المصنعة ويدخل في مرحلتي الإعداد والتعبئة.

لا يتخلص الجسم من ترسبات الألمنيوم، بل تتراكم في أنسجة الدماغ والعظام والكلى والكبد كما تضر بالأعصاب وتزيد احتمال الإصابة بمرض ألزهايمر أو ضعف الذاكرة، أو مرض باركنسون، وتقلل معدل نمو الدماغ، وتسبب أمراض القصور الكلوي.

وتعتمد سمية الألمنيوم على عاملين: أولهما نسبة التعرض، وثانيهما قابلية مركبات الألمنيوم للذوبان في مادة دون أخرى.

وحددت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية الكمية الآمنة لاستهلاك طويل المدى للألمنيوم وكانت مليغراما واحدا لكل كيلوغرام من وزن الجسم أسبوعيا، وتلك نصف الكمية التي صرحت بها منظمة الصحة العالمية.

وكشفت دراسة نشرت في تقرير على موقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) أننا نستهلك كمية من ورق الألمنيوم أكثر من المصرح بها من منظمة الصحة العالمية إذا استخدمناه عند الطهي.

وتضيف الدراسة -التي أنجزتها غادة بسيوني أستاذة ورئيسة قسم الكيمياء في جامعة عين شمس بالقاهرة- أنه من المرجح أن تزيد كمية الألمنيوم المتسربة إلى الأطعمة إذا احتوت على محاليل حمضية، مثل الليمون والطماطم، أو التوابل، أو الملح، أو الخل.

ما بدائل ورق الألمنيوم؟

يختلف بديل ورق الألمنيوم اعتمادا على الطعام وطريقة تحضيره والجهاز المستخدم، وفي ما يلي بدائل آمنة:

بديل ورق الألمنيوم في الشواء

تعد سلة الشواء بديلا رائعا لورق الألمنيوم، فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وتمنع التصاق الطعام، ويمكنك إعادة استخدامها لمدة طويلة.

أما إذا أحب أطفالك البطاطس المشوية على الطريقة التركية "كومبير" فادهنيها بزيت زيتون واشويها على الفحم، أو ضعيها في الفرن على "ورق الزبدة" من دون لفها.

بديل ورق الألمنيوم في الفرن

إذا كنت تطهين الخضروات مع صلصة الطماطم فاستخدمي صواني خزف أو بايركس أو فخار، وجميعها مضادة للالتصاق، أما إذا كنت تعدين اللازانيا أو الكعك والبسكويت فاستخدمي ورق الزبدة غير المبيض لأنه يوفر سطحا غير لاصق ويقاوم الدهون.

كما يمكنك شراء مفرش خبز أو حصيرة خبز مصنوعة من السيليكون، ولن تحتاجي إضافة زيت في قاع الصواني ثانية، كما يمكنك غسل السيليكون بسهولة.

أما إذا كنت تستخدمين ورق الألمنيوم لتغطية الصواني عند إعداد اللحم والدجاج لمنع تسرب البخار وجفاف اللحوم فإنه يمكنك شراء غطاء سيليكون مطاط يناسب مقاس أغلبية الصواني والمقالي.

بديل ورق الألمنيوم في التغليف

تعد رقائق شمع العسل خيارا مثاليا للف الأطعمة، لكن انتبهي لأنها مصنوعة من مواد عضوية ولا تلائم درجات الحرارة المرتفعة، لذلك لا يمكن استخدامها عند الطبخ كي لا تذوب وتحترق، لكنها تظل خيارا مع ورق الزبدة ولفائف الشاش والقماش إذا احتجت لف السندويتشات أو الخبز أو الكعك أو العجين خارج أو داخل الثلاجة للحفاظ على طراوتها.

بديل الألمنيوم في التخزين

يمكن استخدام ورق الزبدة عند تخزين الطعام في الثلاجة أو الفصل بين اللحوم في المجمد، لمنع التصاقها ببعضها بعد التجمد، فالمصنع يدهن ورق الزبدة بطبقة سيليكون مقاومة للالتصاق، لكن تأكدي من أنك تشترين ورقا مائلا للاصفرار وليس مبيضا بمواد كيميائية.

كما يمكن استخدام لفائف شمع العسل للأمر نفسه إذا ناسبك سعره وأردت بديلا عضويا بنسبة 100%.

بديل ورق الألمنيوم في المقلاة الهوائية

يلتصق الطعام بقاع المقلاة رغم طلائها بطبقة عازلة، لذلك إذا احتجت فاصلا بين الطعام والمقلاة فحصيرة السيليكون أو ورق الزبدة أفضل خياراتك، ويمكنك قص ورق الزبدة بالمقاس المطلوب بدلا من شراء مقاس مخصص للمقلاة الهوائية.

بديل ورق الألمنيوم في الميكروويف

إذا كنت تخشين تناثر الزيوت في زوايا الميكروويف أثناء الطهي فأضيفي بعض من الماء في الوعاء وغطي الطعام بورق الزبدة.