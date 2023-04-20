بخطوات بسيطة.. أفكار مميزة لتزيين طاولة عيد الفطر

بيروت- من أهم تجهيزات عيد الفطر المبارك، تزيين طاولة السفرة بطريقة مبتكرة وبسيطة لنشر البهجة احتفالا بالمناسبة.

ومع حلول العيد، لا بد من البحث عن أفكار جديدة ومميزة لتقديم ضيافة العيد بطريقة مميزة تبهر ضيوفك وتدخل الفرحة والسرور على قلوب الكبار والصغار، من خلال تجهيز الطاولة بحلوى العيد المختلفة لهذه المناسبة الجميلة.

ضيافة أنيقة بألوان بسيطة

تقدم منسقة الحفلات والمناسبات ألين خياط بعض النصائح لتجهيز ضيافة أنيقة وبألوان بسيطة، وهي:

يفضل أن تكون طاولة الضيافة هي طاولة السفرة وليست طاولة الصالون، لأن الحجم الكبير مريح أكثر للتزيين.

الإكسسوارات المعتمدة هي الشموع والفوانيس والورود الطبيعية، وكلها تمنح مظهرا طبيعيا جميلا. ويمكن الاستعانة بالكريستال المطعّم بالفضة أو الذهب أو مزهرية زجاج أيضا.

المباخر يمكنها تزيين طاولة عيد الفطر بشكلٍ أنيق، فهي توحي عادةً بالمظهر الشرقي الأصيل، ويمكن وضع مصاحف من القرآن الكريم في صناديق ملونة ومزيّنة لتلفت الأنظار.

الأفضل الاستعانة بعارضاتٍ جانبيةٍ توضع عليها القهوة أو الشاي وبعض الحلويات؛ وذلك لسرعة الضيافة وتجنب الذهاب والإياب لمرات عدة، بالإضافة إلى استخدام أكواب مكتوب عليها بالخط العربي والزخارف الإسلامية.



أما بشأن قهوة العيد، فيجب اختيار دلّة فناجين تتناسب مع النمط العربي العريق، إلى جانب وضع فانوس صغير حول الفناجين.

يمكن استخدام "ستاند" (طاولة جانبية) من مجموعة من الأطباق فوق بعضها، وتوضع فيها الفاكهة والمعمول والحلويات العربية.

من الجميل وضع المجسّمات التي تأخذ شكل هلال ونجمة، بحيث تكون مضيئة في الأماكن الفارغة على الطاولة.

استخدام ألوان الـ"أوف وايت" (الألوان البيضاء الهادئة) للمفارش، فالطاولة تعتمد بشكل أساسي على المفارش بأشكال وألوان ورسوم تلائم أجواء عيد الفطر وديكوراته، مع الأخذ بالاعتبار أن يتناسب قماش المفرش مع ألوان وخامات الأثاث والستائر والسجاد الموجود في الغرفة.



يمكن استعمال لوحات خشب صغيرة، ومعها بعض عبارات التهنئة بالعيد التي تضفي أناقة وجمالا.

يمكن شراء أدوات مميزة لتقديم حلوى العيد، ويفضل أن تُكتب عليها بعض العبارات الترحيبية بالعيد.

وضع سلة تضم مختلف أنواع حلوى العيد، مثل الكعك والبسكويت، وبعض الأنواع الأخرى المميزة التي يفضلها كثيرون على مائدة عيد الفطر. ويفضل اختيار السلات بالألوان الذهبية التي تضفي مظهرًا أكثر أناقة للمنزل.

وضع الشمعدانات ذات الحجم الكبير على جانبي الطاولة، ما يُضفي لمسة ساحرة على طاولة العيد.

يمكن الاستعانة بالأطفال للمساعدة في التحضيرات ليشعروا بفرحة قدوم العيد، وليقوموا بطي المناديل مثلا بطريقة غير اعتيادية.



ضيافة حلويات العيد

تعد الضيافة من أساسيات تزيين طاولة عيد الفطر في الدول العربية. وتتعدّد أصناف الأطباق التي تُقدّم للزوّار في العيد، مع تقديم بعض الحلويات الشهية، مثل البقلاوة والسكاكر وقوالب الكيك والشوكولاتة، فضلاً عن الأصناف التي يتم تحضيرها في المنزل، كالمعمول، بحشواته المختلفة، لتدخل أجواء الفرح والبهجة.

يتم ترتيب المعمول والحلويات في أطباق مصنوعة من الخشب أو الزجاج، والتي من الممكن أن تكون على شكل هلال ونجوم.