يحمل أسماء الملوك وشريك في حلوى العيد.. إليك أشهر وصفات البسكويت

القاهرة- بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الأسر المصرية في تجهيز وإعداد بسكويت العيد، وخاصة بعد الإعلان عن أسعاره في المحال التجارية بما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على البلاد.

ويعتبر البسكويت أحد المخبوزات الغربية، ويرجع أصل اسمه إلى اللغة اللاتينية، ويعني "المخبوز مرتين"، وكان في بدايته خليطا من الدقيق والماء فقط، ويتميز بالصلابة والجفاف ليتلاءم مع الغرض الذي استخدم من أجله، وهو تحمل الظروف القاسية للرحلات البحرية الاستكشافية التي تدوم شهورا.

ساهمت حضارات الشرق في تطوير عجين البسكويت، فكان مسلمو العصور الوسطى أول من أضافوا السكر إلى عجينته، باعتبار أن إنتاج السكر بدأ في بلاد الشرق ثم انتقل إلى الغرب مع الحملات الصليبية، وبذلك أصبح البسكويت طعاما غنيا بالطاقة وذا مذاق أفضل، وأوصى الطبيب العربي ابن بطلان بتناول البسكويت المحشو بالتين والمكسرات، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية.

بسكويت بأسماء الملوك

ووفقا للتقرير نفسه، فقد سُميت منتجات البسكويت بأسماء الملوك والملكات على مرّ التاريخ، مثل بسكويت "ماري" الذي يعود لعام 1874، عندما تم إعداده احتفالا بزواج الدوقة الروسية ماريا ألكسندر من الأمير ألفريد دوق أدنبره وأحد أبناء الملكة فيكتوريا، وبسكويت "بوربون" نسبة إلى العائلة الملكية التي حكمت فرنسا، وكذلك بسكويت "ألبرت" نسبة إلى زوج الملكة فيكتوريا.

وأطلق "أوزبورن" على أحد أشهر أنواع البسكويت في القرن التاسع عشر، نسبة إلى البيت الملكي المفضل للملكة فيكتوريا بجزيرة وايت بالمملكة المتحدة، بعد أن رفضت الملكة وضع اسمها على أحد منتجات البسكويت.

مخبوزات العيد عادة يتوارثها المصريون

ينتشر البسكويت في كل أنحاء العالم، ويرتبط -في دول عربية من بينها مصر- بحفلات الزفاف واحتفالات عيد الفطر المبارك.

وفي الآونة الأخيرة، اختلفت طقوس إعداد بسكويت العيد، فأصبحت ربة البيت تعده بمفردها وربما تفضل شراءه جاهزا، توفيرا للوقت والجهد، بعد أن كانت كل سيدات وبنات العائلة يجتمعن ويتشاركن في تجهيزه ويرددن أغاني الفلكلور الشعبي الخاصة بالعيد في أجواء مملوءة بالبهجة والسعادة، في حين يتسابق الأطفال لتشغيل آلة تشكيل البسكويت وتوصيل الصاج (نوع من الأطباق المعدنية المستطيلة يُخبز فيها) إلى الفرن لخبز البسكويت، حتى تفوح الرائحة بكل الشوارع والحارات.

وسواء تم تحضيره في المنزل أو تم شراؤه جاهزا، يظل تناول البسكويت صباح عيد الفطر المبارك مع كوب الشاي بالحليب من العادات التي يتوارثها المصريون ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي هذا التقرير نقدم لك طريقة تحضير نوعي بسكويت من الأكثر انتشارا في مصر بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

بسكويت النشادر البلدي

يفضله سكان الوجه القبلي بمصر، وهو بسكويت هش وخفيف على شكل أصابع طولية متوسطة الحجم، يتحمل النقل من مكان لآخر محافظا على قوامه وتماسكه، وكذلك التخزين لأكثر من شهر.

المقادير

نصف كيلو غرام من الطحين المنخول.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر.

بيضتان.

ثلاثة أرباع كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ربع كوب حليب.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من نكهات البسكويت (نكهة جوز الهند أو الموز).

طريقة التحضير

ضعي الطحين المنخول في وعاء مع إضافة البيكنغ بودر ورشة ملح خفيفة. اكسري البيض في طبق آخر مع إضافة السكر الناعم والفانيليا.

اخفقي الخليط جيدا باستخدام المضرب الكهربائي، وإن لم يتوفر فيمكنك استخدام المضرب اليدوي بشرط امتزاج المكونات جيدا. أضيفي الزيت إلى خليط البيض حتى تتجانس المكونات بشكل كامل.

أذيبي النشادر في الحليب ثم ضعيه على خليط البيض والزيت. اخلطي الدقيق والمكونات الجافة مع الخليط السابق حتى تتجانس جميع المكونات ولا يبقى أثر للدقيق (الطحين) على جوانب الطبق.

املئي كيس تشكيل المعجنات بالعجين حتى نصفه، وفي حال توفر آلة تشكيل البسكويت يمكنك استخدامها. شكلي العجين طوليا في صينية مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة وأخرى حتى انتهاء الكمية. ضعي البسكويت في فرن تم تسخينه مسبقا لمدة 15 دقيقة على نار هادئة بحرارة 150 درجة.

احفظي البسكويت في وعاء محكم الغلق إلى حين تقديمه.

البسكويت الذهبي

ينتشر في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري بمصر، ويتميز بلونه الذهبي وطعمه المقرمش اللذيذ الذي يفضله الكبار والصغار على حد سواء.

المقادير

كيلو طحين متعدد الأغراض.

400 غرام زبدة أو سمن متماسك وبارد.

كوبان من السكر الناعم.

أربع بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب حليب بدرجة حرارة المطبخ.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر.

طريقة التحضير

اخلطي الزبدة والسكر الناعم في وعاء عميق باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي، حتى الحصول على قوام كريمي مائل للون الأبيض.

اكسري البيض في طبق مع إضافة الفانيليا. أضيفي البيض بشكل تدريجي على خليط الزبدة والسكر مع استمرار الخفق بالمضرب، وكلما امتزجت بيضة واختفت تماما نُضيف الأخرى، وهكذا حتى نخفق البيضات الأربع ونحصل على قوام كريمي ناعم.

أضيفي الحليب إلى الخليط مع استمرار التقليب والعجن. قومي بإضافة البيكنغ بودر والدقيق بشكل تدريجي إلى الخليط مع استمرار العجن حتى تصبح العجينة لينة ناعمة لا تلتصق بالأيدي.

اصنعي أشكال البسكويت طوليا باستخدام الآلة أو بأقماع البسكويت، وضعيه في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ضعي البسكويت في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقائق حتى يكتسب اللون الذهبي. حركيه قليلا وبخفة فور خروجه من الفرن باستخدام ملعقة سيليكون حتى لا يلتصق بالصاج.

رصيه بشكل منظم، واحدة تلو الأخرى داخل علبة محكمة الغلق عندما يبرد، واحرصي على وضع الكمية المطلوبة فقط في طبق التقديم لأن هذا النوع من البسكويت شديد التأثر بالرطوبة.