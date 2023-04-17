مع اقتراب العيد، تبدأ إجراءات تنظيف المنزل. طقوسٌ تعرفها كل البيوت العربية، عادة ما تقترن بمشقة بدنية بسبب كثرة المهام وقلة الأيدي. الخبر الجيد أنه يمكن تجاوز كل هذا باعتماد طرق وأدوات تسرّع وتسهّل تنظيف المنزل.

التنظيف بذكاء أولا

لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتنظيف، لكن يوجد التنظيف بذكاء حتى تحصلي على نتيجة جيدة بمجهود أقل، ومن أجل تحقيق التنظيف بذكاء يورد موقع "وومنز داي" (Woman’s day) بعض النصائح الأساسية للبدء في العمل، منها:

وضع جدول زمني

يسمح وضع جدول زمني بضبط إيقاع تنظيف المنزل والتركيز على المهام المطلوبة دون تشتت أو قلق. ويمكن تحديد أسبوع قبل العيد ووضع جدول متوازن لتنظيف المنزل بعمق، بدءا من الأماكن التي يمكن أن تظل نظيفة لفترة أطول، ويعني ذلك أن دور المطبخ وغرفة المعيشة والحمامات سيأتي في آخر الأسبوع.

العمل بشكل متوازن

يُنصح بتحديد المهام الكبرى، وفصلها عن المهام الصغرى وتوزيعها بتوازن على أيام مختلفة؛ إذ يمكن إنجاز مهمة كبيرة بجانب مهمة صغيرة في يوم واحد، مثل غسل السجاد وتنظيف الثلاجة في يوم، وفي يوم آخر تنظيف المطبخ كاملا وتلميع زجاج البيت، وهكذا.

"تفكيك" الفوضى

من أول الأشياء التي يجب عليك فعلها قبل نفض الغبار، أو مسح وتنظيف البيت، هو التقاط كل شيء من على الأرض والقضاء على الفوضى، حيث إن ما يجعل التنظيف صعبا للغاية هو انتشار الفوضى والأشياء المبعثرة في كل أرجاء المنزل.

وللتخلص من الأشياء الزائدة؛ لا بد من فصلها بين ما يمكن التبرع به، وإلقاء الأشياء غير الصالحة في القمامة، ووضع الملابس بالغسالة.

أدوات التنظيف

قبل البدء بالتنظيف، لا بد من مراجعة أدوات التنظيف الموجودة في البيت وشراء ما يستلزمه بكميات كافية. وتخصيص دلو أو علبة واحدة لحملها في المنزل مع وضع أدوات التنظيف فيها أثناء تنظيف كل غرفة أو مساحة دون تشتيت.

المساعدة

إشراك الأطفال والزوج في عملية التنظيف أمر ضروري للمساعدة وفهم قيم التشاركية.

غرف النوم

مما لا شك فيه أن التنظيف أمرٌ أساسي قبل استقبال الضيوف في عيد الفطر، لكن لا بد من أن يشمل كذلك غرف النوم؛ فالغرف النظيفة والمنظمة تشجع على الاسترخاء والراحة وتحسين جودة النوم.

وبحسب موقع "بيتر هومز اند جاردنز" (BHG)، يمكن اتباع الخطوات التالية لتنظيف غرف النوم بمجهود بسيط:

إفراغ القمامة: تخلصي من أي قمامة في الغرفة أولا، ثم أفرغي سلة المهملات، وقومي بغسلها وتجفيفها ويمكن وضع قطنة معطرة أسفل سلة المهملات لإعطاء رائحة جيدة. غسيل الملابس: جمعي الملابس المتسخة وضعيها في الغسالة وقومي بتشغيلها بالتزامن مع تنظيف الغرفة. وإذا كانت هناك ملابس نظيفة قومي بطيها وضعيها في الدولاب. الفراش: أزيلي ملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات وضعيها في الغسالة. واستخدمي فوهة المكنسة الكهربائية لشفط الغبار والأوساخ وجزيئات الشعر من على مرتبة السرير، ثم استخدمي منظف المفروشات لإزالة البقع والروائح. الستائر وأغطية المصابيح: يمكن إزالة الغبار برفق باستخدام منفضة الغبار، أو استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف الستائر وأغطية المصابيح. ويمكن استخدام أسطوانة الوبر أو الشريط اللاصق لإزالة الغبار من أغطية المصابيح والمفروشات والسجاجيد الصغيرة. ترتيب الخزائن: إعادة ترتيب الخزائن والمنضدة بجانب السرير وتلميعها، وإعادة وضع الأشياء عليها. الألعاب: في غرفة الأطفال لا بد من فحص الألعاب والإبقاء على اللعب السليمة الجيدة في صناديق تخزين اللعب، والتخلص من المحطمة. تلميع النوافذ والمرايا: باستخدام سائل تنظيف الزجاج وأوراق الجرائد القديمة لإعطاء لمعان للزجاج. ولتنظيف مسارات النوافذ، يمكن وضع بعض صودا الخبز على الأوساخ في مسارات النوافذ، والقليل من الخل، ثم فركه بفرشاة أسنان قديمة وتجفيفه بقطعة قماش. الكنس: باستخدام مكنسة كهربائية يمكن تنظيف السجاد والأرض وأسفل السرير. وإذا كان السجاد نظيفا يكفي كنسه، أما إذا كان متسخا يجب إزالته بعد كنسه من أجل الغسيل في المركز المخصص.

المطبخ

يعتبر المطبخ أهم مساحة في البيت، ووفقا لموقع "أبارتمنت ثيرابي" (Apartment Therapy) فإن الحصول على مطبخ نظيف يعد بمثابة خطوة أولى للحصول على منزل نظيف تماما. ويحدث ذلك عن طريق الخطوات:

تفريغ غسالة الأطباق، وغسل الأطباق والأكواب وتجفيفها ووضعها في الدولاب. نفض الغبار عن أعلى الثلاجة وأسطح الخزائن ومصابيح الإضاءة العلوية، وتنظيف واجهات الخزائن باستخدام منظف متعدد الاستخدامات وقماش نظيف. تنظيف الأجهزة الصغيرة كالميكرويف أو آلة صنع القهوة أو المحمصة باستخدام منظف متعدد الاستخدامات أو قليل من الخل وكروبونات الصودا وقماش مبلل. تنظيف الفرن، ويبدأ بإزالة بقايا الطعام ثم وضع خليط من الخل وكروبونات الصودا وصابون غسيل الأطباق ويترك لبضع ساعات ثم ينظف باستخدام إسفنجة التنظيف والقماش المبلل ثم يجفف. حوض المطبخ. لتنظيفه بشكل صحيح، ضعي خليطا من صودا الخبز وكوبين من الخل داخله، ودعي الخليط يعمل بضع دقائق، ثم اغسلي أركان الحوض بالماء المغلي والقليل من الكلور. الثلاجة، تنظف الثلاجة من الخارج بسائل التنظيف والإسفنجة ثم القماش المبلل، وتخرج كل أرفف الثلاجة والأدراج لغسلها جيدا وتجفيفها. ثم تنظف الثلاجة من الداخل بالماء وصابون غسيل الأطباق. سطح المطبخ، ينظف جيدا باستخدام إسفنجة تنظيف وصابون غسيل الأطباق، أو باستخدام بخاخ مخصص لنوع السطح وقطعة قماش نظيفة. إفراغ سلة القمامة وتنظيفها جيدا ووضع قطن معطر في قاع السلة أسفل كيس القمامة.

الحمامات

يعد تنظيف الحمامات تحديا كبيرا لا تفضله الكثير من النساء، لذا ينصح موقع "غود هاوس كيبينغ" (Good Housekeeping)، باتباع بعض النصائح لتنظيف الحمام بسهولة وبجهد قليل:

وضع منظف المرحاض، يمكن رش بعضا من منظف المرحاض حول الحافة وداخله وتركه ليعمل أثناء القيام بتنظيف السطح الخارجي له باستخدام الماء الساخن والصابون وبضع قطرات من المبيض، ثم فرك المرحاض من الداخل باستخدام فرشاة المرحاض والصابون والمطهر. تنظيف حوض الاستحمام، من خلال خليط صابون الأطباق مع مقدار من الخل لتنظيف الجدران وحوض الاستحمام بفرشاة البلاط. يمكن تنظيف الحوض بفرشاة أسنان وصودا الخبز والماء الساخن والقليل من الصابون.

غرفة المعيشة

تعد غرفة المعيشة من أكثر الأماكن استخداما وهو ما يجعلها مليئة بالفوضى، ويمكن أن يتحول تنظيف غرفة المعيشة إلى شيء بسيط وسلس باتباع تلك الخطوات وفقا لموقع "سمارتر بست كونترول" (Smarter Pest Control):