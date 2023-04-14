للتوفير وزيادة الكمية.. إليك هذه الطرق لتحضير اللحم المفروم الاقتصادي

كثيرا ما يتم استخدام اللحم المفروم في الوصفات والوجبات الشائعة في المطبخ العربي، فما بين إضافته ضمن المكونات الأساسية عند تحضير الدولمة وبعض أصناف المحشي، وصولا إلى استخدامه في تحضير المعكرونة بالباشميل أو السباغيتي وطواجن الخضراوات وحتى أطباق الأرز المختلفة.

لكن نظرا لارتفاع أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة، فقد يكون من الصعب توفير اللحم المفروم في الوجبات المفضلة بالشكل المعتاد، خاصة في المناسبات الخاصة عند استضافة العديد من الأشخاص على طاولة الطعام.

لذا نستعرض في هذا التقرير بعض الخيارات المبتكرة لزيادة كمية اللحم المفروم عند استخدامها في الأطباق المختلفة، وذلك باستخدام مكونات قريبة من قوام اللحم ومذاقه بعد التتبيل، لكن بتكلفة أقل للحصول على النتيجة نفسها.

اللحم المفروم بالجزر والبصل

أساس العديد من الوجبات هو وجود وصفة اللحم المفروم المثالية ضمن المكونات، فهو مليء بالنكهات ويُعد نقطة البداية المثالية لإعداد أطباق مثل السباغيتي بولونيز والجلاش وغيرها.

ويشمل اللحم المفروم الاقتصادي في هذه الوصفة الفطر والجزر والبصل والطماطم، مما يجعله مزيجا اقتصاديا وشهيا، علاوة على زيادة قيمته الغذائية أيضا.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس.

بصلة مقشرة وناعمة الفرم.

4 حبات من الجزر المقشر والمقطع مكعبات.

500 غرام من اللحم المفروم.

250 غراما من الفطر المقطّع إلى شرائح (المشروم).

4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

400 غرام من الطماطم المفرومة.

مكعب مرق لحم بقري.

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الاستخدام.

طريقة التحضير:

يتم تسخين الزيت في مقلاة أو قدر كبير، ثم يُضاف البصل والجزر ويُطهى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج الخضراوات.

يُضاف اللحم البقري إلى المقلاة ويُطهى لمدة 5-10 دقائق مع التحريك لتفتيت اللحم حتى يصبح لونه بنيا. وبمجرد أن يتفتت اللحم، يتم تقليبه من حين لآخر لمنعه من الالتصاق، ثم يُضاف الفطر للمقلاة ويُطهى مزيج اللحم مع الخضراوات لبضع دقائق حتى يتشرب كل منها نكهة الآخر.

في الخطوة التالية يتم رش الدقيق فوق المكونات ثم نخلطها جيدا ونتركها لمدة 3-4 دقائق لكي يُطهى الدقيق جيدا. ومن شأن هذه الوصفة أن يمتص الدهون التي تخرج من اللحم، مما يؤدي إلى تكثيف الصلصة.

بعد ذلك، تتم إضافة الطماطم ومكعب المرقة ويُترك الخليط حتى يغلي وينتج قليلا من المرق مع التحريك المستمر، ثم تُخفف الحرارة ويترك المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف قليلا.

يتم تتبيل الوصفة بالملح والفلفل حسب الرغبة قبل الاستخدام في الوصفات المختلفة، كما يمكن تخزين كمية منه في الفريزر وتفكيكها قبل الاستخدام.

اللحم المفروم الاقتصادي بالصويا والفطر

تعد الصويا من أكثر أنواع الخضراوات قربا لمذاق اللحم بعد التتبيل، إذ يتم بيعه في المتاجر والمحلات بوصفه البديل الأول للحوم والدواجن بالنسبة للمستهلكين النباتيين. ويأتي في أشكال عديدة ومتنوعة حسب الاستخدام.

ونظرا إلى سعره الاقتصادي، يمكن استخدامه في هذه الوصفة لزيادة كمية اللحم المفروم المستخدم في الأطباق المختلفة.

نستخدم في هذه الوصفة اللحم البقري المفروم إضافة إلى فول الصويا النباتي المفروم، والمشروم، وهو مزيج سيحقق قواما خشنا وسهل المضغ للوصفة مثل مزيج اللحم المفروم المطهو.

المكونات:

200 غرام من فول الصويا المفروم أو المجروش.

مكعب مرق بمذاق اللحم.

بصلة كبيرة مفرومة.

200 غرام من المشروم المفروم.

4 فصوص ثوم كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق بصل ومسحوق ثوم.

ملعقة صغيرة من ملح طعام ناعم.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

خطوات التحضير

يتم تسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويُضاف الزيت ويُقلى البصل والفطر حتى يلينا لمدة 10 دقائق تقريبا.

بعدها يُضاف الثوم وفول الصويا المفروم وقليل من الماء، والفلفل الحلو المدخن، ويُطهى المزيج حتى يسخن فول الصويا ويبدأ تشرب الرطوبة، وهو ما سيستغرق نحو 10 دقائق تقريبا.

بعدها يُضاف مزيج اللحم المفروم، وتُقلب المكونات حتى ينضج اللحم المفروم، ثم يُضاف مسحوق البصل والثوم والملح والفلفل. وتُضاف نشاء الذرة إلى المقلاة ويستمر الطهي لمدة 3 إلى 4 دقائق إضافية.

في هذه المرحلة سيبدو فول الصويا مطابقا للحم المفروم في المزيج ويتمتع بالمذاق نفسه تقريبا. ويمكن استخدامه مباشرة في تحضير الوصفات الأخرى أو تجميده حتى وقت الاستخدام.