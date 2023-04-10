اقتصادية وبالمذاق نفسه.. طرق تحضير "ناغتس" الدجاج بالخضراوات

يتفق الكبار والصغار في محبة شرائح دجاج البانيه المعروفة باسم "ناغتس الدجاج"، فهي قطع صغيرة بالحجم المثالي للقضمة الواحدة في قوام مقرمش ومتبل وغني باللحم الطري الرطب من الداخل.

ويمكن تحضير "ناغتس الدجاج" مع المعكرونة بأنواعها، أو بجانب نوعيات أخرى من النشويات مثل "الجلاش" أو الأرز، أو حتى مع أصناف الحساء والسلطات المختلفة الأخرى.

إلا أنه نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد في الآونة الأخيرة في مختلف الدول العربية، بات من الصعب الاعتماد على الدواجن واللحوم على نحو أساسي في إعداد الوصفات الرئيسية لطاولة الطعام، خاصة في المناسبات العائلية الكبيرة.

وفي هذا التقرير نستعرض كيفية زيادة كمية الدجاج المفروم لتحضير كمية عائلية من "ناغتس الدجاج" من دون تكبد الكثير من التكاليف.

"ناغتس الدجاج" بالبصل والتفاح

في الوصفة الأولى لإعداد ناغتس الدجاج الاقتصادي والشهي في المنزل، سنقوم بالاعتماد على مكونات إضافية مثل البصل المفروم والتفاح المهروس لتعزيز قوام شرائح الدجاج المقرمشة، وفي الوقت نفسه ستزيد هذه الطريقة كمية الدجاج بما لا يؤثر على قيمة الوجبة الغذائية. وتتكون المقادير -حسب موقع "غريت بريتيش شيفس" للطهي والوصفات- من:

340 غراما من صدور الدجاج المخلية ومنزوعة الجلد.

حبتين كبيرتين من البصل مقطعتين إلى مكعبات.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

تفاحة كبيرة مقشّرة ومبشورة بشكل ناعم.

4 ملاعق كبيرة من فتات الخبز أو البقسماط المطحون.

مكعب مرق دجاج مفتت.

كمية قليلة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ولتحضير القشرة المقرمشة "لناغتس الدجاج" الاقتصادية بالبصل والتفاح ستحتاجين أيضا إلى:

6 ملاعق كبيرة من فتات الخبز أو البقسماط.

ثلث كوب من مقرمشات الشيبسي بنكهة الجبن مطحونة.

ملعقتا طعام من الزيت النباتي حسب الاختيار.

خطوات التحضير

توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتخفق بضع ثوان فقط لكي تتمازج من دون أن تصبح رخوة وناعمة أكثر من اللازم.

يتم فرد الخليط على سطح نظيف ومرشوش بالدقيق الأبيض، ثم تشكيله حسب الرغبة في كرات صغيرة أو شرائح بعرض إصبعين وسُمك سنتيمتر واحد، مثل شرائح "ناغتس الدجاج" الجاهزة التي تُباع في الأسواق.

بعد التشكيل، يجب تغليف كل قطعة على حدة بطبقة خفيفة من الدقيق لمنعها من التفتت.

بعدها يتم خلط فتات الخبز مع مسحوق شيبسي الجبن في صحن مسطح.

يتم غمر شرائح الدجاج بهذا المزيج برفق وبعناية حتى تتم تغطيتها بالكامل.

وللتجهيز والإعداد للطهي أو التخزين على مرحلة متوسطة الطهي، توضع مقلاة على نار متوسطة ويُضاف إليها الزيت الغزير، وبمجرد أن يسخن الزيت تُضاف قطع "ناغتس الدجاج" الاقتصادية وتُطهى لمدة 6 دقائق تقريبا، مع التقليب من حين لآخر على الجانبين حتى يصبح لونها ذهبيا وتنضج بشكل شبه كامل.

بمجرد طهيها، توضع على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد، وبعد أن تبرد يمكن تخزين الكمية في أكياس طعام محكمة الغلق في المجمد، ويمكن إعادة قليها وتعزيز قوامها المقرمش عبر دهنها بقليل من الزيت ووضعها في الفرن، أو عبر إعادة تسخينها في مشغلات القلي الهوائي الكهربائية من دون إضافة الزيوت.

"ناغتس الدجاج" بالقرنبيط والجزر

في خيار آخر لتحضير "ناغتس الدجاج" الاقتصادية والشهية، يمكن الاستعانة أيضا بالخضراوات التي من شأنها تحقيق قوام قريب من اللحم عند الطهي والتحضير.

ومن أبرز هذه المكونات القرنبيط والجزر، إذ يحققان بعد الطهي والمزج بالقوام المناسب مذاقا قريبا للغاية من الدجاج بعد طهيه، مما يجعلهما خيارا مثاليا كمكونات إضافية للدجاج المخلي لزيادة الكمية وتعزيز النكهة.

المكونات:

300 غرام من زهور القرنبيط.

جزرتان مفرومتان.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

فص ثوم مهروس.

400 غرام من صدور الدجاج المخلية من دون جلد.

50 غراما من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

وللطبقة الخارجية المقرمشة:

100 غرام من الدقيق الأبيض.

100 غرام من البقسماط المطحون.

خطوات التحضير

يُخفق خليط القرنبيط والجزر والبصل حتى يصبح ناعما مثل الأرز، ثم يتم تسخين القليل من الزيت في مقلاة كبيرة ويُطهى المزيج برفق لمدة 12-15 دقيقة حتى ينضج، ويُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى، ثم يُرفع عن النار ويُترك جانبا.

يتم خفق شرائح الدجاج ثم تُضاف إلى مزيج الخضار وتُمزج جيدًا، بعدها تتم إضافة الدقيق والتوابل المذكورة، ويُترك المزيج في الثلاجة ساعة كاملة.

في صحن عميق يُخلط مزيج من الدقيق والماء والملح والفلفل الأسود حتى يصبح في قوام البيض المخفوق لكي يتم تغميس شرائح "الناغتس" فيه. وفي صحن عميق آخر يوضع مزيج من البقسماط المطحون ويتم تتبيله حسب الرغبة.

يتم إخراج مزيج "الناغتس" وتُشكل حسب الرغبة إما على شكل كرات صغيرة أو شرائح لا يتجاوز سمكها سنتيمترا واحدا لضمان طهيها جيدا من الداخل. ثم تُغمس كل قطعة في مزيج الدقيق السائل، وبعدها تُغلّف بعناية بمسحوق البقسماط.

تُطهى "ناغتس الدجاج" الاقتصادية في الفرن بعد رشها بالزيت جيدا لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة، ثم يُستخدم الملقط لقلب كل كتلة على الجانب الآخر وتُخبز لمدة 15 دقيقة أخرى حتى تصبح ذهبية داكنة ومقرمشة.

يمكن في هذه المرحلة تخزينها في أكياس تجميد محكمة الغلق وإعادة تسخينها عند الحاجة، وتناولها مقرمشة وساخنة كوجبة أساسية.