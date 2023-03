في يومها العالمي.. المنصات العربية تحتفي بالمرأة وسط دعوات متجددة لإنصافها ودعمها

تفاعل رواد مواقع التواصل مع احتفال المرأة بيومها العالمي، الموافق الثامن من مارس/آذار، وفي حين اكتفى كثيرون بمعايدة النساء وتهنئتهن، جدد آخرون الدعوات إلى إنصافهن ودعمهن وحمايتهن من العنف، ودعمهن للانخراط في المجتمع من الباب العريض.

وتصدّر وسم #يوم_المرأة_العالمي قائمة الأكثر تداولا، وجدد المغردون عبره الأمنيات وعبارات شكر المرأة على عطائها اللامتناهي، ودعت منظمات نسائية وحقوقية عربية إلى ضمان كامل حقوق النساء.

وأطلقت الأمم المتحدة حملة، "أقف معكِ" (#IStandWithHer) من أجل تسليط الضوء على عمل نساء وفتيات مميزات يدافعن عن حقوق الإنسان، وعلى حركات نسائية تتصدى لردود الفعل العنيفة ضد حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تحتفل هذا العام باليوم الدولي للمرأة تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".

