في يومها العالمي.. المنصات العربية تحتفي بالمرأة وسط دعوات متجددة لإنصافها ودعمها

تفاعل رواد مواقع التواصل مع احتفال المرأة بيومها العالمي، الموافق الثامن من مارس/آذار، وفي حين اكتفى كثيرون بمعايدة النساء وتهنئتهن، جدد آخرون الدعوات إلى إنصافهن ودعمهن وحمايتهن من العنف، ودعمهن للانخراط في المجتمع من الباب العريض.

وتصدّر وسم #يوم_المرأة_العالمي قائمة الأكثر تداولا، وجدد المغردون عبره الأمنيات وعبارات شكر المرأة على عطائها اللامتناهي، ودعت منظمات نسائية وحقوقية عربية إلى ضمان كامل حقوق النساء.

❞تحققت إنجازات للمساواة بين الجنسين لكن لم يحدث تغيير كبير على تشكيلة طاولات السلام أو إفلات مرتكبي الفظائع ضد النساء من العقاب. يجب ألا تنحصر معظم تدخلاتنا في التدريب ورفع الوعي وتنظيم فعالية بعد الأخرى❝.

―سيما بحوث رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأةhttps://t.co/TLgZA2vLgG pic.twitter.com/A1G4s5KGYd — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 7, 2023

احتفال واختلاف

وأطلقت الأمم المتحدة حملة، "أقف معكِ" (#IStandWithHer) من أجل تسليط الضوء على عمل نساء وفتيات مميزات يدافعن عن حقوق الإنسان، وعلى حركات نسائية تتصدى لردود الفعل العنيفة ضد حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تحتفل هذا العام باليوم الدولي للمرأة تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".

واختلف الاحتفال في البلدان العربية، ويعود ذلك إلى اختلاف الأحوال التي تعيش فيها المرأة العربية.

الثامن من شهر مارس #اليوم_العالمي_للمرأة للدلالة على الاحترام والتقدير والحب للمرأة ولإنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تقدير المرأة دليل تقدم المجتمع.#واعية pic.twitter.com/r66Xl53FEk — #واعية .. (@waeya_legal) March 8, 2023

وعبرت نساء قطريات عن فخرهن بما تحقق في الدوحة من دعم للمرأة على المستويات كافة.

وغردت في السياق، وزيرة التنمية الاجتماعية مريم بنت علي المسند: "فخورة بما تحقق في وطني من دعم للمرأة قي كافة المجالات، كما أفخر بالإنجازات التي أسهمت بها المرأة في مسيرة نهضة قطر، والتي لا تنحصر على الصعيد المهني والعلمي، بل تمتد لدورها المركزي في الأسرة والمجتمع، تربويًا وقيميًا وأخلاقيًا".

فخورة بما تحقق في وطني من دعم للمرأة قي كافة المجالات، كما أفخر بالإنجازات التي أسهمت بها المرأة في مسيرة نهضة #قطر، والتي لا تنحصر على الصعيد المهني والعلمي، بل تمتد لدورها المركزي في الأسرة والمجتمع، تربويًا وقيميًا وأخلاقيًا#المرأة_القطرية_الرائدة #يوم_المرأة_العالمي_2023 pic.twitter.com/7bXaI6Zxie — مريم بنت علي المسند (@MANAlMisned) March 8, 2023

حوادث واستنكار

وعبر المنصات العراقية، استذكر مدونون عراقيون النساء والفتيات اللواتي قتلن بحوادث مختلفة، أبرزها العنف الأسري وقضايا "الشرف"، وأخريات اغتلن لمشاركتهن في الاحتجاجات الشعبية.

واستغربت مغردات عراقيات تزايد الأصوات التي تدعم حرية المرأة وحقوقها، بينما توجد مئات الحالات من التعنيف والاغتصاب من دون تشريع قوانين من شأنها حماية المرأة، وفق منشوراتٍ لهن.

وقالت المغردة سلسبيل الحديثي، عبر حسابها على تويتر، "الكل يهنئ المرأة بيومها، لعد منو اللي يهينها ويضربها ويغتصب حقها ويمنعها من أبسط حقوقها؟"

الكل يهنئ المرأة بيومها لعد منو الي يهينها ويضربها ويغتصب حقها ويمنعها من ابسط حقوقها؟#يوم_المراه_العالمي — Sasabeel alhadithy (@2s9l3) March 8, 2023

أما المنصات اليمنية، فقد احتفلت في اليوم العالمي للمرأة بإبراز قوة اليمنيات اللواتي برزن في المجتمع، رغم ظروف الحرب الصعبة.

ونشرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قصة نجاح صاحبة مصنع الأكسجين، التي تمكنت من إنتاج هذه المادة في ظل العام الثامن من الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تتخطى رائدات الأعمال الكثير من الصعوبات ليٌحققن أحلامهن ويٌصبحن قصص نجاح مٌلهمة. تعرفوا على دعم المؤسسة الإٍسلامية لتنمية القطاع الخاص لسيدات الأعمال في #اليمن :https://t.co/tda55bGBEE@SMEPSYEMEN pic.twitter.com/c5uonDlw3U — ICDarabi (@ICDarabi) March 7, 2023

وشجعت المنصات اللبنانية السيدات في لبنان، لا سيما في ظل ما تواجهه البلاد من ظروف صعبة، إذ تعصف بها أزمة مالية واقتصادية.

ما دام لبنان وطني فحدود الشمس مملكتي

انوثتي ، جمالي وكبريائي ، لا تحدده جغرافيا

لذا عندما احتاجني بلدي تخليت عنهم مؤقتًا لاكون مع رفاقي الكتف على الكتف للنضال والكفاح ، وما اجمل اخلاصنا وحبنا عندما يمشي على الماء ولا يغرق

من القلب #يوم_المرأة_العالمي pic.twitter.com/SYtmY5EgVG — micha 🇱🇧♥️🇱🇧 (@micha11685087) March 8, 2023

تحية ودعم

في هذا السياق، قالت الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي "ليس لأنها نصف المجتمع، بل لأنها البطلة التي تناضل جنبا إلى جنب مع عائلتها ومن أجل وطنها. تحية لكل امرأة لبنانية. سيكتب التاريخ أنكن تجاهدن وتكافحن من أجل إعادة صناعة لبنان الذي يريده شعبه، أنتن أساس في مسيرة الاستمرار".

ليست لأنها نصف المجتمع بل لأنها البطلة التي تناضل جنباً الى جنب مع عائلتها ومن أجل وطنها.

تحية لكل امراة لبنانية

سيكتب التاريخ بأنكن تجهدن وتكافحن من أجل إعادة صناعة لبنان الذي يريده شعبه

"انتن" أساس في مسيرة الاستمرار #اليوم_العالمي_للمرأة@unwomenarabic#EmbraceEquity pic.twitter.com/cKQ1NQZjY7 — VioletteKSafadi (@violetteksafadi) March 8, 2023

وكتبت الوزيرة السابقة عناية عز الدين، عبر حسابها على تويتر، "على الرغم من الصعوبات، يبقى #يوم_المرأة_العالمي مناسبة نستلهم منها حقيقة أن المرأة قادرة على مواجهة الصعوبات وتخطي العقبات، وعلى إحداث التغييرات الكبرى من أجل الوصول إلى أسر ومجتمعات وأوطان تسودها قيم العدالة والإنصاف. في يوم المرأة العالمي، دعوة لاستكمال مسار تحقيق العدالة للنساء".

على الرغم من الصعوبات يبقى #يوم_المرأة_العالمي مناسبة نستلهم منها حقيقة ان المرأة قادرة على مواجهة الصعوبات وتخطي العقبات وعلى احداث التغيرات الكبرى من اجل الوصول الى اسر ومجتمعات واوطان تسودها قيم العدالة والانصاف.

في يوم المرأة العالمي دعوة لاستكمال مسار تحقيق العدالة للنساء… — عناية عزالدين (@InayaEzzeddine) March 8, 2023

ونتيجة حراك عالمي، انبثق اليوم العالمي للمرأة إلى أن بات حدثًا سنويًا اعترفت به الأمم المتحدة.

فعام 1908، خرجت 15 ألف امرأة في احتجاجات بشوارع مدينة نيويورك الأميركية، للمطالبة بتخفيف ساعات العمل وتحسين الأجور ونيل الحق في التصويت خلال الانتخابات. وفي العام اللاحق، أعلن الحزب الاشتراكي الأميركي أنه أول يوم وطني للمرأة.