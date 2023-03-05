تجني أسواق مستحضرات التجميل العالمية مليارات الدولارات سنويا؛ ففي عام 2021، حققت عائدات أسواق مستحضرات التجميل نحو 80.74 مليار دولار أميركي. وتشير تقديرات موقع الإحصاءات وأرقام السوق "ستاتيستا" (Statista) إلى أن هذه الإيرادات ستبلغ نحو 131 مليار دولار بحلول عام 2026.

وكما أن النساء هن كلمة السر وراء ازدهار هذه السوق وتحقيقها للمليارات سنويا، فإن بعض النساء أيضا هن كلمة السر في تحقيق الأرباح؛ إذ يوجد عدد كبير من الممثلات والمغنيات وعارضات الأزياء وسيدات الأعمال دخلن هذا العالم وحققن فيه أرباحًا أدخلتهن قوائم المليونيرات.

في ما يلي بعض أبرز الوجوه النسائية في عالم ماركات التجميل:

ريهانا.. ثروة 1.4 مليار دولار

صحيح أن معظم ثروة المغنية الأميركية ريهانا (35 عامًا) والتي تقدر بـ1.4 مليار دولار -وفق مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية- جاءت من أعمالها الفنية كمغنية بالأساس، لكن عالم التجميل يدرّ عليها أرباحًا بالملايين، وقد حلّت في المرتبة 22 في قائمة "فوربس" للعصاميات الأميركيات لعام 2022.

هذه الثروة التي أدخلتها قائمة المليارديرات بعد عالم المليونيرات، جاءت بفضل نجاح خط مستحضرات التجميل "فنتي بيوتي" (Fenty Beauty). واستطاعت شركة التجميل التي أطلقتها في عام 2017 أن تضاعف إيراداتها في عام 2022، وتملك ريهانا شركتها بالتشارك مع شركة التجزئة الفرنسية الفاخرة "إل في إم إتش" (LVMH).

بات ماكغراث.. شركة تجميل بقيمة مليار دولار

تملك خبيرة التجميل البريطانية بات ماكغراث (57 عاما) شركة تجميل تقدّر قيمتها بمليار دولار، بحسب "فوربس" (Forbes)، وقد أضافتها المجلة إلى قائمتها للأثرياء فوق الخمسين عاما، لعام 2022، وجاءت في المرتبة 57.

ماكغراث هي مؤسِّسة شركة مستحضرات التجميل "بات ماكغراث لابس" (Pat McGrath Labs) التي أُطلقت عام 2015، ونمت بسرعة لتصبح قيمتها مليار دولار.

وعلى الرغم من أنها لم تتلقَّ تدريبا أو تعليما رسميا في عالم المكياج، فإنها استطاعت تحقيق حضور واسع على الشبكات الاجتماعية، إذ يتابعها 4.6 ملايين شخص على "إنستغرام".

أناستازيا سوار.. ثروة 660 مليون دولار

تملك خبيرة التجميل الأميركية – الرومانية أناستازيا سوار (65 عاما) ثروة تقدر بـ660 مليون دولار، وفق "فوربس" (Forbes). وقد جاءت في المرتبة 38 ضمن قائمة المجلة للعصاميات الأميركيات لعام 2022، على الرغم من أنها عندما هاجرت إلى الولايات المتحدة لم تكن تتقن الإنجليزية، كما أنها لم تستطع الحصول على بطاقة ائتمان.

بدأت أناستازيا العمل في صالون تجميل في الولايات المتحدة، وبعد 3 سنوات، وتحديدا في عام 2000، أطلقت منتجات الحواجب تحت اسم (Anastasia Beverly Hills)، ونجحت في صنع اسمها في تشكيل وملء حواجب الأثرياء والمشاهير، ثم أطلقت خط التجميل الخاص بها.

وفي عام 2018، تلقت الشركة استثمارا من شركة الأسهم الخاصة (TPG) التي قدرت قيمتها بـ3 مليارات دولار.

كايلي جينر.. ثروة 600 مليون دولار

تملك نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر (25 عاما) ثروة تقدر بـ600 مليون دولار، بحسب "فوربس" (Forbes) التي أضافتها إلى قائمتها للعصاميات الأميركيات لعام 2022، وحلّت في المرتبة 41.

جنت أصغر أفراد عائلة "آل كارداشيان" الجزء الأكبر من ثروتها بفضل عملها في مجال مستحضرات التجميل، وقد اقتحمت هذا المجال في عام 2015، حينما استخدمت 250 ألف دولار من أرباحها كعارضة أزياء لإطلاق مجموعة من أحمر الشفاه.

في عام 2020، باعت كايلي 51% من شركتها "كايلي كوزماتكس" (Kylie Cosmetics) لشركة متداولة في البورصة مقابل 600 مليون دولار، وحصلت على نحو 540 مليون دولار قبل خصم الضرائب، وتبين أن الشركة كانت أصغر بكثير مما ادعت العائلة لسنوات، ما أدى إلى فقدان كايلي لقبها "المليارديرة"، لكنها لا تزال تملك 44% من شركتها لمنتجات التجميل.

هدى قطان.. ثروة 400 مليون دولار

تملك خبيرة التجميل الأميركية – العراقية هدى قطان (39 عاما) ثروة تقدر بـ400 مليون دولار، حسب مجلة "فوربس" (Forbes) التي أوردتها في قائمتها للعصاميات الأميركيات لعام 2022، وجاءت في المرتبة 69.

كانت قطان موظفة غير سعيدة في وظيفتها، واستقالت في عام 2010 لتطلق مدوّنتها باعتبارها فنانة تجميل. وبعد 3 أعوام أنشأت مع شقيقتها شركة "هدى بيوتي" (Huda Bueaty)، وبدأت تبيع الرموش الاصطناعية. لكنها الآن تبيع أكثر من 140 منتجا من ظلال العيون إلى ملمّع الشفاه، وتحقق مبيعات سنوية تبلغ نحو 200 مليون دولار. وتدّعي هدى، التي يتابعها أكثر من 50 مليونا على "إنستغرام"، أنها لم تنفق أموالا مطلقا على الإعلانات.

بيعت بعض أسهم الشركة في عام 2017، واستحوذت شركة الأسهم الخاصة (TSG Consumer Partners) على حصة صغيرة في صفقة قُدّرت بـ1.2 مليار دولار. وأطلقت هدى قطان شركتها الناشئة الثانية في دبي عام 2018، وهي شركة عطور تسمى بـ"خيالي" (Kayali).