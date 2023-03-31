حلوى رمضان بأقل تكلفة.. وصفات بمكونين فقط

ارتبط شهر رمضان دائما بأصناف الحلويات المتنوعة التي تزيّن الموائد، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب كثيرا من دول العالم وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على النمط الاستهلاكي للأسر، ابتعدت عائلات كثيرة عن بند الحلويات في رمضان توفيرا للنفقات.

لكن في هذه القائمة تقدم "الجزيرة نت" أنواعا مختلفة من الحلويات التي يمكن الاستمتاع بها بعد ساعات الصيام، باستخدام مكونين فقط يتوفران عادة في المنازل.

حلوى بياض البيض

من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن إعدادها في رمضان، وتحلّ بديلا عن حلوى "الكريم كراميل" التي تحتاج للحليب والبيض معا.

إعداد هذه الوصفة باستخدام بياض البيض والسكر فقط.

بعد إعداد صوص الكراميل من الماء والسكر، يخلط نحو بياض من 5 إلى7 بيضات مع 12 ملعقة سكر صغيرة الحجم.

يخبز الخليط من خلال حمام مائي في الفرن، لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180.

يمكن تقليل كمية البيض المستخدم والسكر حسب الحاجة، مع الحرص على تخزين صفار البيض الذي لم يستخدم لإعادة استخدامه في وصفات أخرى.

يفضل الاحتفاظ بصفار البيض في الثلاجة مغطى بالماء أو الزيت.

كيك الشوكولاتة من مكونين

لا تحتاج هذه الوصفة إلى أي من مكونات صناعة المعجنات المعتادة مثل الطحين أو الزيت أو البيض.

ويكفي لإعداد هذه الحلوى:

توفير رقائق الشوكولاتة والموز المهروس، وخلطهما معا بعد إذابة رقائق أو قطع الشوكولاتة في حمام مائي أو داخل المايكرويف.

يضمن الموز المهروس عدم تجمد الشوكولاتة بعد إذابتها، وخلطهما معا يؤدي في النهاية إلى الحصول على كعكة غنية بطعم الشوكولاتة.

يوضع الخليط بعد مزجه في قالب تقديم، ويترك ما لا يقل عن ساعة في الثلاجة حتى يتماسك.

كعك جوز الهند

يظل الموز من أبرز المكونات المساعدة التي يمكن الاعتماد عليها لإعداد حلويات سريعة وصحية وقليلة التكلفة.

تأتي كعكات جوز الهند من أبرز هذه الوصفات، حيث تعتمد على مزج الموز المهروس مع كمية من جوز الهند حسب الرغبة، ثم تشكيل الخليط على هيئة كرات.

تخبز كرات جوز الهند والموز في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة أو حتى تصبح الكعكة ذهبية اللون.

تتميز هذه الحلوى بأنها خالية من الغلوتين أو الحبوب أو منتجات الألبان أو البيض أو المكسرات أو السكر المضاف.

مهلبية الحمضيات

من الحلويات المتعارف عليها بين كثير من العائلات، وكثيرا ما تمنح للأطفال كأحد أنواع الحلويات الصحية في حالة خلوها من السكر.

تعتمد هذه الحلوى على خليط من عصير البرتقال واليوسفي إضافة إلى مسحوق النشا.

يوضع عصير الحمضيات بعد تصفيته من الشوائب في وعاء، يضاف إليه نحو 3 ملاعق من النشا.

يترك الخليط على النار حتى درجة الغليان، ثم ينقل إلى وعاء التقديم ويترك في الثلاجة نحو 3 ساعات حتى يبرد ويصبح جاهزا للأكل.

حلوى بالميه الفرنسية

قد تكون هذه الحلوى أكثر تكلفة من الوصفات السابقة، إذ يحتاج إعدادها إلى توفير العجين الجاهز "باف بستري".

وللحصول على حلوى بالميه الفرنسية:

نغطي قطعة من عجين "باف بستري" بالسكر من كل الجوانب، قبل أن نقوم بفرده على لوح من الخشب ثم لفّ جوانبه على شكل أسطواني.

يوضع العجين بشكله الجديد داخل مجمد الثلاجة "الفريزر" حتى يتجمد.

يقطع العجين المجمد من الجانبين ثم يضاف إليه مجددا مزيد من السكر، ليخبز في النهاية بالفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة.

يطلق على هذه الحلوى بالعربية أيضا اسم "أذن الفيل".