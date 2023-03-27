تتزين موائد الإفطار في رمضان بشتى أنواع الطعام لاستقبال الأهل والأصدقاء، ويتفنن أهل البيت في إظهار كرمهم لضيوفهم بتحضير كل ما يحبونه بكميات وافرة حتى يكون لكل فرد حظ من جميع الأصناف.

وبالطبع، لا يتناول الضيوف كل هذه الأصناف وتترك الولائم كميات كبيرة من الطعام الذي يمكن استخدامه للإفطار على مدار أكثر من يوم، ولكن يجب الانتباه عند تخزين الطعام إلى بعض النقاط المهمة من أجل الحفاظ على سلامته وحمايته من الفساد، وأيضا الاحتفاظ بمذاقه كما لو كان طازجا.

تبريد الطعام قبل مرور ساعتين

من الشائع انتظار الطعام حتى يبرد نهائيا قبل وضعه في المبرد، ولكن هذه فكرة خاطئة قد تعرض الطعام للتلف. ويحذر موقع المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من ترك الطعام خارج الثلاجة أكثر من ساعتين أو ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 مئوية؛ إذ يكون معرضا بذلك لتكاثر البكتيريا عليه بسرعة أكبر ويتعرض للتلف.

وللتأكد من سلامة الغذاء عند تخزينه، يجب وضعه في الثلاجة في غضون ساعتين من طهوه. ونصح الموقع بتعبئة الطعام الدافئ أو الساخن في أوعية نظيفة وغير عميقة، وتقسيمه إلى كميات أصغر حتى لا يستغرق تبريده وقتا طويلا.

وأوضحت إليزابيث أندريس، الحاصلة على درجة الدكتوراة والمتخصصة في سلامة الغذاء بجامعة جورجيا الأميركية، لمجلة "كونسيومر ريبورتس" (Consumer Reports) الأميركية، أن "أوقات ترك الطعام خارج المبرد تحسب بشكل تراكمي، ويعني هذا أنه عند إخراج الطعام لمدة 5 أو 10 دقائق فقط في كل مرة تضاف هذه الدقائق حتى تكون ساعة أو أكثر، وعندما تتخطى حاجز الساعتين يكون الطعام في منطقة الخطر".

تقسيم الطعام إلى كميات صغيرة

سواء ستضعين بقايا الطعام في الثلاجة أو المجمد، قسّميها إلى أجزاء يكفي كل جزء منها حصة يوم.

ويساعد ذلك على ضمان تبريد بقايا الطعام بسرعة أكبر لأنها مقسمة إلى أجزاء صغيرة، وكذلك إعادة تسخينها بشكل أسهل، وعدم الاضطرار إلى ترك كل كمية الطعام للذوبان كل مرة تحتاج إلى أخذ جزء منها.

وإذا قمت بتجميد كمية كبيرة من بقايا الطعام وتحتاجين إلى جزء منها، يمكنك وضع الكمية كلها في الثلاجة حتى يذوب الثلج، ثم أخذ الجزء الذي تحتاجينه، وإعادة تجميد ما تبقى من الطعام، من دون إعادة تسخينه.

تغليف الطعام جيدا

عند تخزين الطعام المطبوخ، يفضل وضعه في عبوات محكمة الغلق أو في أكياس تخزين الطعام المصنوعة من السيليكون، التي تشغل أيضا مساحة أقل.

وإذا لم تتوفر عبوة مغطاة أو كيس تجميد، يجب تغطية الطعام باستخدام مواد تغليف مانعة للهواء ومقاومة للرطوبة، مثل رقائق الألمنيوم، والحرص على إبعاد الهواء الزائد عنه، ويساعد ذلك على حماية الطعام من البكتيريا، والحفاظ على مذاقه وقوامه من الجفاف.

4 أيام فقط في الثلاجة

لا يجوز الاحتفاظ ببقايا الطعام أو الحلويات في الثلاجة أكثر من 3 إلى 4 أيام، إذ تكون بعد ذلك مهددة بالفساد، كما يتأثر مذاقها أيضا.

وتأكدي من ضبط درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، والمجمد (الفريزر) عند -17 درجة أو أقل.

احتفظي بالفائض في المبرد

إذا وجدت أن لديك كمية طعام كبيرة ولن تستخدميها في الأيام الأربعة القادمة، الحل يكون بتخزينها في المجمد للحفاظ على سلامتها لمدة 3 إلى 4 أشهر، وقد يظل الطعام آمنا بعد ذلك، إلا أنه يفقد نكهته ورطوبته عند تخزينه لفترات أطول في المجمد.

ويمكن وضع الطعام في المجمد بعد وضعه في الثلاجة، بشرط ألا تكون مدة بقائه في الثلاجة تجاوزت 4 أيام.

ضعي الطعام المجمد في الثلاجة لإذابة الجليد

عند ترك الطعام المجمد للذوبان يجب عدم تركه خارجا، بل وضعه في الثلاجة حتى يذوب، أو وضعه في كيس محكم الغلق ومقاوم للماء وغمره في وعاء به ماء بارد، وتغيير الماء كل نصف ساعة، أو استخدام الميكروويف.

وأكدت "هيئة التفتيش على سلامة الأغذية" (Food Safety and Inspection Services)، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة الأميركية، أنه ليس من الضروري إذابة الطعام تماما قبل استخدامه، ويمكن تسخين بقاياه المجمدة دون إذابتها، ولا يضر ذلك بسلامتها، بل تكون إعادة تسخينها دون تركها للذوبان أفضل أحيانا من حيث المذاق.

ويجب التأكد عند إعادة تسخين بقايا الطعام المجمدة من وصولها إلى 74 درجة مئوية قبل تناولها، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.