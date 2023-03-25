5 وصفات للخبز سهلة التحضير بالمنزل

كان الخبز وما زال جزءا من حياتنا اليومية ورمزا للثقافة والتاريخ، ورغم أن كل أنواعه تتكون بشكل أساسي من الدقيق والخميرة والماء، فإن مذاقه وطريقة صنعه تختلف من مكان إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى.

ورغم ارتفاع أسعار الدقيق عالميا، يظل الخبز متربعا على عرش طاولة الطعام بلا منازع، وتشير التقديرات إلى أن 60% من سكان العالم يأكلون الخبز بشكل يومي، وفي هذا التقرير نقدم لك وصفات لأنواع مختلفة من الخبز سهلة التحضير في المنزل ودون الحاجة إلى آلة العجن.

خبز النان

يعتبر خبز النان من أنواع الخبز المفرود المعروف في جنوب ووسط آسيا وفي إيران، ويتم خبزه داخل فرن تندور طيني ساخن جدا، ولكن يمكنك عمله في المنزل باستخدام مقلاة غير لاصقة على نار قوية.

المكونات

كوبان وربع كوب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من زبادي الطبيعي.

3 ملاعق طعام من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة طعام من الزيت وبعض منه أيضا لدهن المقلاة.

طريقة التحضير

أذيبي الخميرة والسكر معا في الماء الدافئ، واتركيها جانبا لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

ضعي الدقيق على سطح مستو ونظيف واصنعي حفرة في منتصفه ثم أضيفي خليط الخميرة والزبادي والزيت والملح.

اعجني الخليط واستمري في العجن لمدة 10 دقائق حتى يصبح العجين ناعما ولامعا، ثم ادهني وعاء بالقليل من الزيت وضعي العجين به.

غطي العجين بالبلاستيك أو قطعة قماش مبللة واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر حتى يرتفع ويتضاعف حجمه.

قسمي العجينة إلى 8 كرات ثم ابدئي في فرد كل كرة بيدك حتى تحصلي على خبز دائري الشكل.

سخني مقلاة على نار مرتفعة وادهنيها بالقليل من الزيت باستخدام فرشاة المطبخ، وضعي قطع الخبز المفرود واحدة تلو الأخرى حتى تنتفخ وتظهر بها فقاعات وبقع بنية ثم اقلبيه على الوجه الآخر.

ادهني خبز النان بالزبدة المذابة ثم انثري البقدونس المفروم على سطحه وقدميه ساخنا بمفرده أو بجانب الكاري الهندي، ويمكنك حشوه بأنواع مختلفة من الجبن.

خبز التورتيلا

يعد خبز التورتيلا من أنواع الخبز المفضلة لدى الكثيرين ويُمكن حشوه بالفاهيتا واللحم المفروم مع الجبن، كما يُقدم مع البيض المقلي وشرائح الأفوكادو.

وهو خبز مكسيكي الأصل انتقل إلى المطاعم الأميركية وانتشر في الوطن العربي بشكل كبير وبأسعار مرتفعة رغم سهولة تحضيره في المنزل.

المكونات

3 أكواب من الطحين الأبيض متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من "بيكنغ بودر".

ثلث كوب من زيت الزيتون أو الزبدة.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير

اخلطي الطحين والملح و"البيكنغ باودر" جيدا في وعاء ثم أضيفي الزيت بالتدريج مع التقليب.

أضيفي الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

غطي العجين واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قسميه إلى كرات دائرية متساوية.

افردي كل قطعة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق إلى أن تصبح دائرية الشكل ورفيعة السمك.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وضعي بها الخبز المفرود وقلبيه من الجهتين حتى يصبح لونه ذهبيا.

هكذا يكون خبز التورتيلا جاهزا للاستخدام، ولكن احرصي على حفظه داخل قطعة من القماش النظيف حتى لا ييبس.

الخبز المصري

يسميه المصريون "عيش" لأنه أساس حياتهم ولا غنى عنه في وجباتهم، ويرجع أصل التسمية إلى مصر الفرعونية القديمة عندما كان العمال المصريون يتقاضون رواتبهم بالقمح مقابل عملهم في بناء قبور الملوك ومعابدهم، فيطحنون القمح ويصنعون منه الخبز من أجل العيش والحياة، ويعد الخبز المصري أفضل خيار لوجبة السحور الرمضاني مع طبق الفول المدمس.

المكونات

كوبان من الدقيق الأسمر.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من نخالة القمح "ردة".

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة طعام من الخميرة الجافة.

ملعقتا طعام من حليب البودرة

ملعقة طعام من الزيت.

كوبان من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

أذيبي الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء الدافئ واتركيها عشر دقائق حتى تتفاعل.

اخلطي الدقيق والنخالة والحليب البودرة والملح في وعاء، ثم أضيفي الزيت ومخلوط الخميرة مع العجن بقوة باستخدام يدك حتى تتماسك العجينة وتصبح غير ملتصقة.

رشي قليلا من الزيت فوق العجين وغلفيه بقطعة قماش نظيفة، واتركيه يتخمر من ساعة إلى ساعتين حسب درجة حرارة المكان.

قسمي العجين إلى كرات ثم افرديه على سطح مستو ونظيف مرشوش عليه بعض من نخالة الدقيق واتركيه لمدة 10 دقائق.

امسحي مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزيت على نار متوسطة حتى تسخن، ثم ضعي الخبز المفرود بشكل متتال حتى ينتفخ من الجهتين (يمكنك وضع الخبز المفرود في فرن درجة حرارته 250 درجة مئوية لمدة خمس دقائق حتى ينتفخ).

غطيه حتى يبرد ثم قدميه مع الطعام أو احفظيه في الثلاجة في كيس محكم الغلق.

الخبز اللبناني (خبز البيتا)

المكونات

كوبان ونصف كوب من الدقيق الأبيض (375 غراما).

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من "بيكنغ بودر".

طريقة التحضير

أذيبي السكر والخميرة في وعاء مع الماء الدافئ حتى تتجانس المكونات واتركي الخليط 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الدقيق والملح فوق خليط الخميرة وامزجي المكونات جيدا.

استمري في العجن لمدة 10 دقائق حتى تحصلي على عجينة مطاطية ولينة.

رشي سطح العجينة بالقليل من زيت الزيتون ثم غطيها ودعيها لمدة 30 دقيقة أو أكثر كي يتضاعف حجمها وتتخمر.

اضغطي بأصابعك فوق العجينة كي تتخلصي من الهواء بداخلها ثم قسميها إلى 10 أو 11 قطعة دائرية

غطيها بالبلاستيك أو قطعة من القماش المبلل النظيف واتركيها قليلا.

على سطح نظيف منثور عليه القليل من الدقيق الأبيض افردي العجين باستخدام "الشوبك" أو النشابة ليصبح رقيقا.

ضعي الخبز المفرود على صينية فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية واتركيها حوالي 5 دقائق حتى ينتفخ (يمكن استبدال الفرن بتسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بالزيت فوق النار ثم ضعي بها قطعة الخبز المفرود لمدة دقيقتين لكل جهة وتكرار العملية حتى الانتهاء من الكمية).

بعد الانتهاء من عمل الخبز اللبناني يمكنك تقديمه ساخنا مع الوصفات المختلفة، وخاصة الشاورما أو اللبنة والحمص، ويمكن إضافته للسلطات بعد تحميصه.

خبز البريوش

تتعدد أشكال وأنواع خبز البريوش الفرنسي الطري والهش، وهذا أحد أنواعه المخصصة للبرغر والنقانق.

المكونات

120 مليغرام من اللبن الدافئ.

5 غرامات من الخميرة الجافة (نصف ملعقة طعام).

300 غرام من الطحين.

20 غراما من السكر الناعم (3 ملاعق طعام).

نصف ملعقة طعام من الملح

بيضة واحدة.

30 غراما من الزبدة.

حبوب السمسم حسب الرغبة.

طريقة التحضير