بدون زيوت مهدرجة ولا مواد حافظة.. 5 طرق لإعداد الجبن في المنزل

يدخل الجبن على اختلاف أنواعه في العديد من الأطباق الرئيسية أو المقبلات التي تجهزها ربات البيوت، وخاصة في شهر رمضان المبارك، ويرجع ذلك إلى قيمته الغذائية، إذ إنه غني بالكالسيوم والفيتامينات إلى جانب ما يضيفه من مذاق وابتكار للوصفات التقليدية.

ومع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ومنها الأجبان، نقدم لك 5 طرق صحية لصناعة الجبن في المنزل بدون زيوت مهدرجة (زيوت نباتية تضاف إليها ذرات الهيدروجين لتحويلها إلى الحالة الصلبة) أو مواد حافظة.

الماسكربوني

تعتبر الماسكربوني أحد أنواع الجبن الإيطالية الطازجة، ويستخدم في إعداد أنواع متعددة من الحلويات مثل "تشيز كيك" و"تراميسو"، والبعض يفضلها في أطباق المعكرونة و"لازانيا" كما تستخدم في تحضير الشوربة وزيادة كثافتها، ويمكن دهنها على الخبز المحمص.

المكونات

كوبان من الكريمة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

ضعي الكريمة في إناء على نار متوسطة حتى الغليان.

أضيفي عصير الليمون واستمري في التحريك لمدة 5 دقائق.

أبعدي الخليط عن النار حتى يبرد ويتكاثف.

ضعي قطعة من الشاش (القماش القطني) فوق مصفاة، وصفي الخليط واتركيه ليلة كاملة في الثلاجة.

هكذا نحصل على جبنة الماسكربوني، ولكن عليك وضعها في وعاء محكم الغلق، ويمكن حفظها في الثلاجة لمدة أسبوع.

بانير الهندي

يقدم جبن البانير وجبة خفيفة مستقلة أو تُقطع مكعبات وتُضاف إلى أطباق السلطات، ويفضلها البعض مقلية، كما تضيف نكهة غنية للحلويات الهندية.

المكونات

لتر من الحليب الطازج.

ملعقة صغيرة من حمض الستريك (يمكن استبدالها بملعقتين كبيرتين من عصير الليمون أو الخل).

ملح الطعام حسب الرغبة (خال من اليود).

طريقة التحضير

ضعي الحليب في قدر واسع فوق نار متوسطة الحرارة حتى يقترب من الغليان.

أضيفي الملح وحمض الستريك (أو عصير الليمون) مع التحريك المستمر، وعندما يبدأ اللبن في التخثر (يتقطع اللبن) ارفعيه عن النار فورا.

صفي الحليب باستخدام قطعة من القماش القطني، ثم اجمعي أطرافه واعصريها جيدا للتخلص من مصل اللبن.

ضعي وزنا ثقيلا فوق قطعة القماش (إناء ممتلئ بالماء مثلا) لمدة ساعة على الأقل لضمان الحصول على جبن متماسك.

قطعي الجبن إلى مكعبات للاستخدام أو احفظيها في محلول ملحي خفيف بالثلاجة، على أن تستخدم خلال يومين أو ثلاثة.

اللبنة بطريقة سهلة

تعد اللبنة من المأكولات المعروفة بالدول العربية والأجنبية، ومنها اللبنة الشامية والتركية واليونانية، ولكل منها مذاقه الخاص، قد تكون على شكل كرات أو مزيج طري ولين، ويمكن تقديمها في وجبة السحور الرمضاني مع الخبز السوري أو المحمص أو الخبز الأسمر.

ووفق موقع فارم تو فورك يمكنك إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة من المواد التالية:

كيلوغرام من الزبادي اليوناني أو الطبيعي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كوب من أوراق النعناع.

ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الحار المجفف.

ملعقتان كبيرتان من الفستق الناعم.

طريقة التحضير

ضعي قطعة من القماش النظيف فوق إناء عميق.

صبي الزبادي فوق قطعة القماش حتى يتم فصل السوائل عن قطع الزبادي المتماسكة.

أضيفي الملح.

اربطي قطعة القماش من الأطراف واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة، وكلما طالت المدة كانت اللبنة متماسكة بشكل أفضل.

أخرجي اللبنة من الثلاجة، ثم قطعيها على شكل كرات.

قطعي أوراق النعناع مع الفلفل الحار والفستق والملح حسب الرغبة.

ضعي كرات اللبنة في الخليط حتى يتم تغليف جميع الجوانب.

احفظيها في الثلاجة في وعاء محكم الغلق، مع تغطية سطحها بطبقة من زيت الزيتون، وستظل طازجة لأكثر من أسبوع.

جبن التشيدر المطبوخ (صوص الناتشو)

يدخل جبن التشيدر المطبوخ في العديد من الوصفات مثل البيتزا والفطائر والبرغر والكانيلوني وأطباق المعكرونة، ويقدم مع البروكلي والقرنبيط وأصابع البطاطس، وتقدم خبيرة الطهي بيث مونسل (Beth Moncel) وصفة سهلة وسريعة للحصول على جبن الشيدر المطبوخ.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الطحين.

كوب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الشيدر المبشور.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من مسحوق الفلفل الحار.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في إناء على النار

أضيفي الطحين مع التحريك المستمر بالخافق اليدوي لمدة دقيقة.

اسكبي الحليب واستمري في الخفق، وبمجرد الحصول على قوام متجانس أبعدي الإناء عن النار.

أضيفي جبن التشيدر المبشور بالتدريج حتى يذوب في الخليط ويتجانس تماما.

ضعي الملح ومسحوق الفلفل حسب الرغبة (راقبي قوام الخليط إذا كان سميكا يمكنك إضافة بعض الحليب مع التحريك).

جبن الموزاريلا

تعد الموزاريلا مكونا أساسيا في الأطباق الرمضانية الشهية لقوامها المطاطي المميز، وتفضلها ربات البيوت في عمل المعكرونة بالبشاميل والغلاش الحادق والسمبوسك والكانيلوني وتوضع على البيتزا.

ومع ارتفاع أسعارها وصعوبة الاستغناء عنها، تقدم العديد من صفحات الطهي على مواقع التواصل طريقة سهلة وبسيطة لعمل الموزاريلا منزليا في خطوة واحدة.

المكونات

3 قطع من الجبن القريش الفلاحي المتماسكة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم (بيكنغ صودا).

طريقة التحضير

ضعي الجبن القريش في إناء مقاوم للالتصاق على نار متوسطة، واستمري في الضغط عليها وتحريكها حتى تصبح ناعمة.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

استمري في التحريك حتى تحصلي على القوام المطاطي المطلوب.

ارفعي الإناء عن النار، وتخلصي من عصارة الجبن الناتجة عن عملية الطهي، واتركيه يبرد.

شكلي الجبن بشكل دائري أو أسطواني، وضعيه في مجمد الثلاجة ساعة على الأقل.

يمكنك برشها أو قطعيها شرائح لاستخدامها عند الحاجة.

ولضمان الحصول على جبن الموزاريلا عالي الجودة يمكنك الاعتماد على طريقة ريكي كارول مؤلف كتاب صناعة الجبن في المنزل بحسب موقع نيو إنغلاند لصناعة الجبن.

المكونات

لتران من الحليب الطازج كامل الدسم (غير مبستر).

3 أرباع ملعقة صغيرة من حامض الستريك.

ربع ملعقة صغيرة من المنفحة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب ماء مفلتر.

طريقة التحضير