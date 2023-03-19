مع اقتراب شهر رمضان ترغب ربات البيوت في وضع لمسات جديدة على المنزل، ويفضل أن تكون تلك اللمسات فارقة في الشكل النهائي للمنزل، وفي الوقت نفسه تكون غير تقليدية وغير مكلفة.

كما يمكننا الابتعاد عن الأفكار المعتادة لتجديدات رمضان، والتفكير في إيجاد هوية بصرية متفردة وغير معتادة للمنزل، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التخلص مما ليس ضروريا وتجديد ما يمكن تجديده. وإليك نصائح من خبراء الديكور تساعدك على تجديدات منزلية تستجيب لجو رمضان وغير مكلفة.

التنظيف والتنظيم

الخطوة الأولى التي تصنع فارقا كبيرا في شكل المنزل هي: التنظيف والتنظيم، بغض النظر عن شكل الأثاث أو ألوان الجدران والمفروشات.

وينصح خبراء الديكور بالتخلص من الفوضى ومن الأثاث الزائد، والإبقاء فقط على ما نستعمله، سواء لغرض نفعي أو جمالي، كما ينصحون بالتخلص من الديكورات البلاستيكية الرخيصة واختيار ديكورات أصيلة حتى لو كانت قليلة، لأنها تعطي انطباعا بالفخامة والرقي مهما كان شكل المنزل.

إعادة ترتيب الأثاث

لا تتطلب فكرة إعادة ترتيب الأثاث أي تكلفة، بل تحتاج فقط إلى بعض الوقت والتفكير الإبداعي. يمكننا جعل المنزل يبدو جديدا تماما من خلال إعادة التنظيم، لكن يجب الأخذ في الاعتبار دائما وظيفة الغرفة الأساسية وتحديد الأثاث الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل المكان، وتحديد النقطة المحورية التي تتجه إليها العين في البداية.

تجديد غرفة الطعام

تعد غرفة الطعام من أهم غرف المنزل في شهر رمضان، ففيها تجتمع الأسرة للأكل، ويمكن إضفاء لمسة جمالية عليها من خلال الفوانيس النحاسية أو الزجاجية التي تضاء بالمصابيح الصغيرة أو الشموع، بالإضافة إلى الأواني المصنوعة من الزجاج الملون، مع مفرش جديد للسفرة.

ومن المفيد أيضا إضافة بعض الإكسسوارات الراقية للسفرة مثل الشمعدانات النحاسية أو المعدنية مع مناديل جديدة تلائم المفرش والديكور، وإذا كانت الطاولة في مواجهة الحائط يمكن إبعادها قليلا عن الجدار وترتيب الكراسي في وضع متقابل لتعزيز الشعور بالترابط والحميمية.

ركن خاص للصلاة

إضافة ركن خاص للصلاة ليس فقط تغييرا جماليا في المنزل، لكنه يضفي هالة روحانية جميلة على أجواء المكان، كما يؤثر بالإيجاب على الشخص أثناء الصلاة كلما كان ذلك الركن هادئا ومريحا.

ويفضل أن يكون ذلك الركن بسيطا وفي غرفة هادئة وغير مزدحم بالعناصر التي تنتقص من هدفه، ويمكن أن نعلق فيه آيات قرآنية أو أحاديث تحث على أهمية الصلاة في أوقاتها، خاصة عند وجود أطفال في المنزل.

وسائد وستائر وأضواء جديدة

تشكل الأرائك والستائر الشكل النهائي لغرفة الضيوف أو غرفة المعيشة، ويجب أن نجعل أشكالها جذابة قدر الإمكان. تعمل الوسائد الملونة على تغيير شكل الأريكة، ويمكن تغيير أغطية هذه الوسائد من حين لآخر.

ويعطي تغيير الستائر أيضا انطباعا بتغيير كبير في شكل الغرفة، ويستلزم ذلك استخدام الستائر الحديثة التي يسهل فكها وتركيبها.

ويعد التزيين بالأضواء إحدى السمات المميزة لأجواء رمضان، ويخلف بهجة في المنزل. ويعلق البعض فوانيس رمضان بأحجام مختلفة داخل المنازل وعلى الأبواب وفي النوافذ، ولكن يمكن استخدام الإضاءات الصغيرة بطرق مختلفة وفي أماكن متفرقة من المنزل: على جدران غرفة الطعام أو غرفة المعيشة.

تعليق زينة رمضان

إحدى أهم الطرق التي تشعرنا ببهجة شهر رمضان هو تعليق زينة رمضان داخل المنزل، خاصة إذا شارك الأطفال في هذا النشاط الممتع.

ويمكن أن نصنع زينة رمضان مع الأطفال أو نشتريها من محلات مستلزمات الديكور، فهناك أشكال متنوعة من الزينات مصنوعة من الورق والكرتون والقماش وتناسب كل الميزانيات وجميع الأذواق، وتضفي بهجة على المنزل وتسعدنا باستقبال الشهر الكريم.