7 وصفات غير متوقعة مع زيت الزيتون.. من القهوة الزيتية إلى الآيس كريم

استعمل البشر زيت الزيتون واستخدموه في طعامهم وشرابهم لآلاف السنين، وأطلق عليه الشاعر الإغريقي هوميروس اسم "الذهب السائل"، في حين أعطاه أبو الطب أبقراط لقب "المعالج العظيم" وذلك لكثرة فوائده لصحة الإنسان.

ولا يزال زيت الزيتون حتى أيامنا هذه سائلا ثمينا وغنيا ومفيدا، ويستخدمه البشر في كافة أنحاء العالم، حيث يدخل في طهي وصناعة عدد كبير من أنواع الطعام، وهو مكون أساسي من "حمية البحر الأبيض" وهو أحد أفضل الأنظمة الغذائية في العالم وفق رأي الغالبية العظمى من خبراء التغذية.

ولزيت الزيتون فوائد صحية لا تكاد تعد ولا تحصى، فهو مفيد للقلب والشرايين والأوعية الدموية ويخفض الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد للدماغ ويقاوم الزهايمر، ويقي من السكري. وأظهرت العديد من الدراسات انخفاض خطر الإصابة بالسرطان لدى أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بزيت الزيتون.

وصفات غير متوقعة مع زيت الزيتون

فضلا عن دخوله في عدد كبير من الأطعمة والوجبات الغذائية في شتى بلدان العالم، فإن هناك وصفات جديدة غير متوقعة، يعد زيت الزيتون مكونا أساسيا فيها، نستعرض لكم فيما يلي بعضا منها:

1- القهوة الزيتية

لعل أبرز هذه الوصفات الجديدة هي "القهوة الزيتية" التي أطلقتها سلسلة مقاهي ستاربكس العالمية مؤخرا، حيث طرحت خط إنتاج جديد من المشروبات المصنوعة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

وقد بدأ خط الإنتاج الجديد في إيطاليا أولا في أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث تم طرح 3 أنواع من المشروب الجديد الذي أطلق عليه اسم "أولياتو" (Oleato) -وهو مأخوذ من كلمة "olio" التي تعني زيت باللغة الإيطالية.

وهذه الأنواع الثلاثة هي "أولياتو لاتيه"، حيث يقدم المشروب مع حليب الشوفان وزيت الزيتون، و"إسبريسو أولياتو" المخفوق بالثلج مع حليب الشوفان وزيت الزيتون ونكهة البندق، ومشروب "أولياتو الذهبي البارد" المصنوع من رغوة الحليب الحلوة مع زيت الزيتون.

وسيتم في وقت لاحق من هذا العام طرح هذه الأنواع الجديدة في أميركا وبريطانيا ودول الشرق الأوسط واليابان.

2- بطيخ بزيت الزيتون والنعناع والملح

هل جربت من قبل البطيخ مع زيت الزيتون؟ فكيف إذا أضفنا الملح والنعناع عليه؟ أسهل طريقة لصنع هذا الطبق الشهي هي وصفة "سبرينكلز آند سبوتس" (Sprinkles and Spouts’s)، حيث يتم تقطيع البطيخ إلى قطع صغيرة، ويسكب فوقها القليل من زيت الزيتون والملح، ثم تُرش بأوراق النعناع، فيضفي الملح والزيت نكهة معقدة، ولكنها لا تنتقص أبدا من طعم البطيخ المنعش الذي نعرفه جميعا.

3- آيس كريم بزيت الزيتون

هل هذا ممكن وكيف سيكون الطعم؟ نعم ممكن. وعليك أن تجرب لتعرف.

والطريقة بسيطة حيث يعتبر زيت الزيتون إضافة رائعة للآيس كريم أو "البوظة" المصنوعة منزليا، ويعطي طعما فريدا للآيس كريم، ويوصي الطاهي الشهير لاري ماغواير باستخدام زيت زيتون خفيف لهذه الغاية.

4- رغوة الشوكولاتة وزيت الزيتون

أفضل من قدم هذه الوصفة هي الطاهية الإنجليزية الشهيرة صوفي جريسون، وتقول عنها إنها مذهلة، وهي مصنوعة بالضبط بنفس طريقة رغوة الشوكولاتة العادية التي تصنع من بياض البيض المخفوق أو القشدة المخفوقة، ويضاف عليها نكهة الشوكولاتة، ولكن إضافة زيت الزيتون في النهاية تضفي مذاقا مميزا ومختلفا.

5- مشروب الطاقة بزيت الزيتون

مشروب يعطي طاقة هائلة ويتكون من مزيج من الخيار والسبانخ والكرفس والفلفل الحار وزيت الزيتون، تخفق معا لتكوين المشروب.

6-الجزر المشوي مع الأفوكادو والنعناع وزيت الزيتون

صحن مدهش حيث يتم وضع الجزر المقطع طوليا دون تقشير في صينية مع ملعقتين من زيت الزيتون، ويضاف له رشة من الكمون والملح والفلفل، ثم توضع الصينية بعد تغطيتها بورق القصدير في الفرن لمدة 20 دقيقة.

بعد أن تخرجي الصينية من الفرن دعيها تبرد قليلا ثم ضعي الجزر المشوي في صحن مع قطع الأفوكادو، وضعي فوقه ملعقة من زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل لتكون النتيجة طبقا شهيا لا يقاوم.

7- المانشيغو مع زيت الزيتون

تُعد منطقة "لا مانشا" الإسبانية، مسقط رأس دون كيشوت، المنشأ الأصلي لجبنة المانشيغو (Manchego)، وهذا النوع من الجبن هو الأكثر تصديرا من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر متبل المانشيغو من ألذ المقبلات قبل الطعام، ويتم تحضيره عن طريق تسخين الثوم، وبرش البرتقال، والزعتر، وورق الغار، ورقائق الفلفل بزيت الزيتون.

وبمجرد أن يبرد هذا الخليط ما عليك سوى سكبه فوق المانشيغو، وإعطائه الوقت الكافي لينقع على مهل كي تحصلي على نكهة لا تقاوم.