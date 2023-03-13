خطة للولادة.. 10 أمور يجب القيام بها قبل قدوم المولود الجديد

شهور الحمل الأخيرة مرهقة بالتأكيد، وعلى الرغم من ذلك يجب أن تستعد الأم لقدوم المولود الجديد من خلال وضع خطة مهام يتم إنجازها قبل الوضع، وذلك حتى لا تضطري لاحقا إلى طلب المساعدة أو ترك الرضيع والقيام بهذه المهام بنفسك، إن لم يكن لديك من يساعدك أو إن كنت ممن يفضل إنجاز الأمور بنفسه.

وتشمل قائمة الاستعداد لقدوم طفلك الجديد ما يأتي:

جهزي جميع مستلزمات الأطفال

وفقا لموقع "فيري ويل فاميلي" (Verywellfamily)، فإنه قبل ولادة الطفل يجب أن تشتري احتياجاته من الملابس وأدوات الرعاية الرئيسية مثل المهد وطاولة تغيير ملابس الرضع، فهذا النوع من الأغراض يحتاج إلى بعض الوقت لاختياره وتجميعه، ويفضل الاكتفاء بالاحتياجات الأساسية منه، مثل:

الأغراض الصحية الأساسية كمقياس حرارة الرضع.

صابون الأطفال.

بطانيات الأطفال.

حفاضات حديثي الولادة ومناديل مبللة للبشرة الحساسة.

زجاجة أو زجاجتان، وعلبة من الحليب الصناعي.

بعض مستلزمات الرضاعة الطبيعية، مثل ضمادات الثدي ومضخة الثدي ووسادة الرضاعة الطبيعية التي تجعلك أكثر راحة.

الاستعداد للمستشفى وتجهيز حقيبة الولادة

يمكنك الرجوع لوالدتك أو صديقة مرت بتجربة الولادة من قبل، أو اقرئي على مواقع موثوقة في الإنترنت أو استشيري متخصصات عما يجب أن تحضريه في حقيبة الولادة التي يجب تجهيزها ووضعها في مكان واضح، استعدادا لموعد الولادة الذي قد يحين فجأة.

اغسلي ملاءات السرير وملابس الأطفال

يذكر موقع "ذا بامب" (Thebump) أنه من الأعمال المطلوبة والمفيدة: غسل المفارش وملاءات السرير والبطانيات، وأي أغراض أخرى تلامس جلد الطفل قبل أن يرتديها.

وعلى الرغم من أنك لست بحاجة إلى غسل كل شيء مسبقا في خزانة الملابس، فمن الجيد تحضير ما يكفيك من الملابس لمدة أسبوع حتى ترتاحي أثناء التعافي من الولادة. اغسلي الملابس بشكل منفصل عن باقي ملابس المنزل، باستخدام منظف لطيف وملائم للأطفال وخال من الأصباغ أو العطور.

السرير أو المهد

وفقا للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، فإن المكان الأكثر أمانا لنوم الطفل هو على سطح مستو مثل سرير الأطفال، وليس إلى جوارك على السرير، لأن ذلك قد يشكل خطرا عليه.

مقعد السيارة

بمجرد خروجك من المستشفى، ستحتاجين إلى إحضار طفلك إلى المنزل، لذا يجب شراء مقعد سيارة مناسب لعمره، وتثبيته في وضع مواجه للخلف، ومن ثم فحص التثبيت والتأكد من أنه آمن.

طبيب الأطفال

بعد وقت قصير من الخروج من المستشفى، وعادة في غضون 48 ساعة، ستحتاجين إلى زيارة طبيب الأطفال لفحص مولودك الجديد. لذا فإن من المفيد اختيار طبيب أطفال وإخباره بموعد ولادتك، وبأنك ستزورينه لفحص المولود ومتابعة حالته الصحية.

خطة التغذية

إذا كنت تنوين تغذية طفلك من خلال الرضاعة الطبيعية، وهو الخيار الأفضل بالتأكيد، فعليك القراءة كثيرا عن الموضوع، واستشارة المختصين، خصوصا عند ولادة طفلك الأول.

اتخاذ قرارات بشأن العمل

ينصحك موقع "بيرنتس" (Parents) إذا كنت امرأة عاملة، أن تتخذي قرارات بشأن عملك قبل أن يأتي الطفل. احرصي على الحصول على إجازة أمومة، ومن ثم فكري في خطتك التي تلي انتهاء الإجازة، مع ملاحظة إمكان حصولك على الدعم والمساعدة من زوجك أو عائلتك.

جهزي منزلك

بمجرد عودتك وطفلك إلى المنزل، قد تجدين أنك متعبة جدا ولن تستطيعي الطهي أو التنظيف أو الخروج للتسوق وشراء أغراضك، لذا فإن من الأفضل قضاء الفترة الأخيرة من حملك في تجهيز ما قد تحتاجين إليه مستقبلا في انتظار تعافيك.

إعداد وجبات طعام وتجميدها

في الأسابيع التي تسبق موعد الولادة، ضعي في اعتبارك إعداد بعض وجبات الطعام مسبقا وتجميدها، حتى لا تضطري للبحث عن أشياء تأكلها الأسرة أو تعتمدي على خيارات غير صحية.

هناك الكثير من الوصفات التي يسهل إعدادها ويمكن تجميدها وإعادة تسخينها، ومن الطرق السهلة لتخزين الطعام: مضاعفة طبق اليوم، والاستمتاع بنصفه وتجميد النصف الآخر.

تخزين الضروريات المنزلية

قبل الولادة جهزي أشياء مثل مناديل الحمام والمناشف الورقية ومنتجات التنظيف الآمنة ومنتجات العناية الشخصية التي يتم استخدامها بانتظام مثل الشامبو والصابون وغيرهما.