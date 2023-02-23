هل ممارسة الرياضة في أثناء الحمل آمنة؟

ممارسة الرياضة في أثناء الحمل موضوع يثير الكثير من الجدل. فبينما يعتقد البعض أن ذلك مفيد للصحة في هذه المرحلة، يرى آخرون أنه قد يضر بصحة الحامل.

ووفق تقرير نشره موقع تلفزيون "آر تي إل" (RTL) الألماني، يعود ذلك إلى أسلوب حياة المرأة قبل حملها، أي إن كانت متعودة على ممارسة الرياضة أم لا.

وعلى سبيل المثال، النساء اللواتي يمارسن القليل من التمارين الرياضية أو لا يمارسن أي رياضة على الإطلاق يجب ألا يبدأن بالركض في أشهر الحمل الأولى، وفق تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" (Deutsche Welle) الألماني.

ويمكن للمرأة الرياضية، التي تمارس الركض أو ركوب الخيل أو أي نشاط رياضي آخر بانتظام قبل حملها، الاستمرار في القيام بذلك أثناء فترة الحمل أيضا. لكن مع الحذر من خطر السقوط.

وينصح بممارسة التمارين الرياضية في أثناء فترة الحمل، مع تجنب التمارين المتعلقة بعضلات البطن أو قاع الحوض على وجه التحديد. فـ"اليوغا" على سبيل المثال رياضة مثالية للحوامل، سواء كن رياضيات أم لا. وبعد الولادة، ينصح الأطباء النساء بالانتظار 6 إلى 8 أسابيع قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.





عدّاءة في أشهر حملها الأخيرة

تمكنت سيدة بريطانية من الركض مسافة 3 آلاف ميل (4828 كيلومترا) في الأسبوع الـ31 من حملها خلال ماراثون عام 2022. لكن هل ممارسة الرياضة للنساء الرياضيات وغير الرياضيات خلال فترة حملهن آمنة؟

لا تستطيع عداءة الماراثون صوفي كارتر (43 عاما) من أكسفورد العيش بدون ركض، فهو جزء من حياتها اليومية "مثل النهوض من السرير وتنظيف الأسنان". حتى إن 4 تجارب حمل لم تثنها عن الركض.

كما ركضت خلال فترة حلمها بابنها "تيدي" لمسافة 50 كيلومترا، واجتازت سباقين لمسافة 100 كيلومتر، بل وشاركت بماراثون في الأسبوع الـ31 من الحمل عام 2022.

وصحيح أن الخمول في أثناء فترة الحمل قد يكون أخطر من ممارسة نشاط بدني شاق، لكن الدكتور كريستوف سبيشت، ينصح بإيجاد حل وسط يوفق بين ممارسة الرياضة والعناية بالحمل.





في حالة صوفي كارتر يوضح الطبيب سبيشت في لقاء مع تلفزيون "آر تي إل" الألماني أنه "من الممكن ممارسة الرياضة التنافسية بشكل جيد في أثناء الحمل، على الأقل من الشهر الأول حتى السادس. ولكن ليس من الضروري السعي إلى تحقيق أفضل أداء".

ويضيف أن "ممارسة التمارين الرياضية تعتمد على الحالة الصحية للحامل"، وأنه "إذا كانت المرأة رياضية ومعتادة على بذل مجهود كبير، فلا بأس من مواصلة التدريب".

وقد حققت العداءة صوفي التوازن الصحيح المطلوب وسار كل شيء على ما يرام، فقد مرت تجارب حملها الأربع بسلاسة وولد أطفالها بصحة جيدة.





هل أنتِ من محبي المشي؟

عليك مواصلة التمارين الرياضية في أثناء الحمل وبعد الولادة، وإذا كنتِ من محبي المشي، بوصفه من أسهل الرياضات، فإن هناك تطبيقات على الهواتف تتيح لك معرفة الوقت الذي تقضينه في المشي، والمسافة المقطوعة، والسرعة التي تمشين بها، والسعرات الحرارية المحروقة خلال الوقت الذي تقضينه في المشي.

كما تمكّنك هذه التطبيقات من تسجيل كل هذه البيانات والاحتفاظ بها ومتابعتها ومراقبة مدى التحسن على صحتك وجسدك يوما بيوم.

وإذا كانت لديك صديقات يشاركنك في هواية المشي، فإن من هذه التطبيقات ما يتيح ميزة اجتماعية تتيح لك أن تشاركي مع صديقاتك المسارات والطرق التي تمشين فيها، أو أن تختاري أفضل المسارات التي استخدمتها مشتركات أخريات.