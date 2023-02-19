الثقة بالنفس واحترام الآخرين وتحديد الأولويات.. مهارات تحتاجها المرأة الذكية

تدرك المرأة الذكية أن الاهتمام بنفسها ضروري لتعزيز صحتها البدنية والنفسية. ومن شأن الاهتمام بنفسها وتحديد أولوياتها أن يساعداها في تحقيق النجاح والسعادة وإيجاد معنى في الحياة. ويتضمن ذلك احترام الذات وتعلم حب النفس. والنساء اللواتي يقضين الوقت في الاعتناء بأنفسهن يدركن جيدا قيمتهن؛ وهذا ما يجعلهن أكثر ثقة ويزيد من احترامهن لذواتهن.

أيهما أذكى الرجال أم النساء؟

ورغم عدم وجود فروق ملحوظة في معدل الذكاء لدى النساء والرجال، وفق تقرير نشرته مجلة "نيوروسيانس نيوز" (neurosciencenews)، فإنه عندما يُطلب من الناس تقدير مستوى ذكائهم عادة ما يجيبون بأنه فوق المتوسط. ورغم ميل الناس للمبالغة في تقدير ذكائهم فإن هناك تفاوتا واضحا بين النساء والرجال، إذ تُقلل النساء عادة من مستوى ذكائهن بينما يفعل الرجال العكس.

وفي دراسة كلاسيكية لعلم النفس الاجتماعي، طُلب من الآباء تقدير ذكاء أولادهم فكانت تقديرات معدل ذكاء الأولاد الذكور أعلى بكثير من الإناث. وتكررت هذه النتيجة حول العالم.

لماذا يهم كل هذا؟

أشار التقرير إلى أن علماء النفس التربويين يهتمون بصورة الذات الذهنية لأنها تشبه النبوءة، فإذا كنت تظن أنك لست قادرا على تحقيق شيء ما، فلن تحققه. لافتا إلى أننا نحتاج لرفع طموحات الفتيات ليشاركن في حلّ مشاكل المجتمع المعقدة. وهذا يبدأ في مرحلة مبكّرة مع توقعات الآباء لمعدل ذكاء بناتهم والفروق في تقدير الذات بين الجنسين. وسيكون من الجيد للآباء والمعلمين والمجتمع أن نبني ثقة فتياتنا ونسائنا حتى يؤمنّ بأنفسهن ويتحررن من الشكوك.

ولكن ما مشكلة المرأة الذكية؟

تعد النساء أسوأ القضاة عند الحديث عن قدراتهن والمزايا التي يقدّمنها في أي مجال، وفقا لعالمة النفس هايدي غرانت هالفورسون، إذ نادرا ما تدرك النساء أنهن أسوأ عقبة وعدو لأنفسهن، فرغم مهاراتهن في أي مجال يعملن فيه، فإنهن عادة يعانين من مشكلة انعدام الثقة.

لذلك، تميل المرأة الذكية والناجحة إلى الحكم على نفسها بطريقة قاسية للغاية حين تواجه العقبة الأولى، وتأمل أن قدراتها الخاصة ستدفعها إلى الأمام. ووفقا لعلماء النفس، لا تعتمد القدرة سواء كانت ذكاء أو نجاحا، على الموهبة الطبيعية ولكنها تتطور بالخبرة والجهد وقبل كل شيء بالمثابرة، حيث إن هذه العناصر توفر الثقة وتجعلك لا تفقدها بسهولة.

ما أهمية ثقة المرأة بنفسها؟

ويذكر تقرير لموقع "وومن إنفنت" (womeninevents) أن الأشخاص الواثقين من أنفسهم يثقون في حكمهم على الأشياء، فهم يعرفون الاتجاه الذي يريدون الذهاب إليه، ولا يعتمدون على الآخرين لإخبارهم بما هو الأفضل لهم. والنساء الناجحات يملكن هذه الصفة المهمة؛ فهن يؤمن بمعرفتهن وقدراتهن، حتى عندما لا يتفق ذلك مع ما يعتقده الآخرون، وهذا لا يعني التصلب بالرأي؛ حيث يمكنهن تغيير آرائهن إذا ظهرت معلومات جديدة، لكن لا يحدث ذلك لمجرد أن شخصا آخر قد عبّر عن رأي قد يكون مختلفا عن رأيهن.

وهن لا يترددن في المخاطرة لأنهن يؤمن بأنفسهن بغض النظر عن كيفية سير الأمور. والثقة بالنفس أمر حاسم في تحمل المسؤولية إذا حدث الإخفاق، وهي أيضا نشوة كبرى في حالة النجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة مسبقا.

ما أولويات المرأة الذكية؟

وفي مقال نشره موقع "باور أوف بوزيتيفيتي" (powerofpositivity) الأميركي، قالت الكاتبة سارة باركلي إن النساء الذكيات يعرفن أن الاعتناء بأنفسهن سيحسن حياتهن ويساعدهن على العمل بشكل أفضل. وهذه الفئة من النساء يتصرفن بشكل مختلف، وتاليا أهم أولويات النساء الذكيات:

تقدير الوقت

النساء اللاتي يضعن أنفسهن في المقام الأول لا يوافقن على طلبات الآخرين عندما لا يكون لديهن الوقت الكافي. فهن يعلمن أنه يجب عليهن توفير الوقت للاسترخاء والتعافي من الضغوط اليومية.

احترام الذات

المرأة التي تعطي الأولوية للرعاية الذاتية تظهر الاحترام لنفسها. وستلاحظ أنها تهتم بنفسها جيدا ولا تنخرط إلا في العلاقات التي تقدم لها ما تستحقه.

امتلاك روح الدعابة

قد تتمتع المرأة التي تقدر نفسها وتنخرط في الممارسات القائمة على الرعاية الذاتية بشكل منتظم بروح الدعابة. ومن المحتمل أنها تستمتع برفقة الآخرين.

لديهن أهداف محددة

عندما تعطي المرأة الأولوية للرعاية الذاتية، فمن المحتمل أن لديها هدفا واضحا في الحياة. وهي تدرك ما يتطلبه الأمر لتعيش بشكل أفضل.

طيبات مع الآخرين

النساء اللواتي يعطين الأولوية لأنفسهن يتعاملن مع الآخرين باحترام ولا يتوانين عن إظهار التعاطف والتفهم تجاههم.

يعترفن بعواطفهن

النساء اللواتي يعتنين بأنفسهن يعترفن بمشاعرهن ويشعرن بها من دون السماح لها بالتحكم في حياتهن. ويأخذن الوقت الكافي لفهم ما يشعرن به، والتعامل مع عواطفهن يسمح لهن بالتحكم في أفكارهن وتعديل منظورهن؛ وبدلا من قمع مشاعرهن، فإنهن يسمحن لها بالظهور.